Elterntaxis Bahn investiert in Carsharing für Schulkinder

Beim Schulverkehr setzt die Deutsche Bahn AG künftig verstärkt auf Auto-Bringdienste und investiert in das US-Unternehmen GoKid. Das Start-up aus New York betreibt eine Plattform für elterliche Fahrgemeinschaften, um Kinder miteinander "sicher und pünktlich" in die Schule, zum Sport und zu anderen Freizeitaktivitäten zu bringen, wie der DB-Konzern erklärte. So werde Eltern das Leben weltweit leichter gemacht.

Die Idee von GoKid ist, Familien, Freunde und Nachbarn zu Fahrgemeinschaften zu organisieren. Der Vorteil: Nicht jedes Kind muss von seinen Eltern alleine gefahren werden, sondern mehrere Familien teilen sich einen Wagen. Die Fahrten können grundsätzlich nur von Teilnehmern übernommen werden, die auch ihre eigenen Kinder mit an Bord haben. In Echtzeit soll sich verfolgen lassen, wann die Kinder abgeholt werden, auf welcher Route sie unterwegs sind und wann sie beim Sport oder in der Schule angekommen sind. Eine Basisversion der App ist kostenlos, Zusatzfunktionen kosten 4,99 Dollar im Monat (etwa 4,40 Euro).

Über 100.000 Fahrten mit GoKid wurden bereits organisiert. "Unser Schwerpunkt ist derzeit noch die USA", sagt die Geschäftsführerin von GoKid, Stefanie Lemcke. In über 25 Ländern gebe es weitere Nutzer, auch in Deutschland. Offiziell sei der Marktstart hierzulande aber noch nicht erfolgt. Aus Sicht des DB-Konzerns kann GoKid in Deutschland das Kerngeschäft Bahn "sinnvoll ergänzen". Auch der Autohersteller Daimler engagiert sich bereits auf dem Carsharing-Markt und ist bei der US-Plattform Turo eingestiegen. Inzwischen können auch Nutzer in Deutschland über Turo ihre Privatautos tageweise vermieten.

Für den VCD ist GoKid "ein Grauen"

Beim täglichen Schulverkehr in Deutschland spielen bislang Busse, aber auch Regionalbahnen eine wichtige Rolle - insbesondere im ländlichen Bereich. Der ökologische Verkehrsclub Deutschland (VCD) kritisiert daher das Vorhaben der Bahn, in Sharing-Angebote mit Individualverkehr zu investieren.

"Aus unserer Sicht ist dieses Mobilitätsangebot von GoKid ein Grauen", sagt Anika Meenken, Fuß-, Rad- und Schulweg-Expertin beim VCD. "Wir setzen uns seit Jahren dafür ein, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr mit dem Elterntaxi in die Schule bringen." Es sei wichtig, dass Kinder selbstständig den Schulweg meistern, entweder zu Fuß oder mit dem Rad. Das stärke nicht nur ihr Selbstbewusstsein und ihre Sozialkompetenz, es wirke auch dem Bewegungsmangel vieler Kinder entgegen. Außerdem schadeten Elterntaxis der Umwelt und gefährdeten die Verkehrssicherheit im Schulumfeld, argumentiert Meenken.

Auch aus verkehrspolitischen Gründen forderte der Verkehrsclub die Bahn auf, das Investment in GoKid zu überdenken. Es bestehe die Gefahr, dass durch das Engagement im Individualverkehr das ohnehin schon löchrige ÖPNV-Netz weiter ausgedünnt werde - insbesondere in ländlichen Regionen. Dort sicherten Schulbusse und Regionalbahnen ein Mindestmaß an Mobilität und seien nicht nur für Kinder und Jugendliche wichtig, sondern auch für ältere und sozial schwache Menschen.

Bahn setzt auf die Entwicklung neuer Mobilitätsangebote

Die Deutsche Bahn verteidigte die Kooperation mit GoKid. Man investiere derzeit Rekordsummen in die Instandhaltung und den Ausbau des Schienennetzes sowie die Modernisierung von Zügen und Bussen, erklärte ein Konzernsprecher. Zugleich setze das Unternehmen auf die Entwicklung neuer Mobilitätsangebote, die das Verkehrsmittel Bahn vorteilhaft ergänzten. Dazu zählten insbesondere On-Demand-Services wie ioki, das in Hamburg in einem speziellen Einzugsgebiet gestartet ist, und Ridesharing-Modelle wie die von GoKid. Bei ioki holen Elektro-Shuttles Fahrgäste von jeder beliebigen Adresse ab und fahren diese zu einer gewünschten Haltestelle.

Nicht immer lasse sich der Weg zur Schule, zum Sportverein oder zum Badesee von Kindern zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen. Wo kein Bahnanschluss besteht oder Schulbusse aufgrund sinkender Schülerzahlen dem individuellen Bedarf von Eltern und Kindern nicht ausreichend gerecht werden können, stellten Fahrgemeinschaften wie für Kinder GoKid eine bequeme und umweltverträglichere Alternative zu Einzel-PKW-Fahrten dar, argumentiert die Bahn. Wie viel genau die Bahn in GoKid investiert hat, ist nicht bekannt.