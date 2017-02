Statistik Mehr Unfälle, weniger Tote

Auf deutschen Straßen kamen 2016 so wenige Menschen ums Leben wie seit über 60 Jahren nicht mehr. Die Zahl der Verkehrstoten sank im Vergleich zum Vorjahr um 245 oder 7,1 Prozent auf 3214, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Die Zahl der Verletzten nahm bundesweit allerdings um 0,8 Prozent auf 396.700 zu. "2016 war das unfallreichste Jahr seit der deutschen Vereinigung", betonten die Statistiker. Die Polizei nahm rund 2,6 Millionen Unfälle auf, 2,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Bei 2,3 Millionen Unfällen blieb es bei Sachschäden.

Höheres Risiko in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern

Gegen den Trend gab es in Bayern, Berlin, Hamburg, im Saarland und in Schleswig-Holstein mehr Todesopfer als 2015. "Mit Ausnahme von Nordrhein-Westfalen, wo die Zahl der Getöteten gleich geblieben ist, kamen in den übrigen Bundesländern weniger Personen im Straßenverkehr zu Tode", erklärten die Statistiker.

Gemessen an der Einwohnerzahl war das Risiko, im Straßenverkehr zu sterben, in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern am höchsten, in den Stadtstaaten sowie in Nordrhein-Westfalen am niedrigsten. Während weniger Benutzer von Autos und Motorrädern ums Leben kamen, gab es bei Nutzern von Kleinkrafträdern und Mofas sowie Fahrrädern eine Zunahme.

In den vergangenen beiden Jahren war die Zahl der Verkehrstoten entgegen eines jahrelangen Trends gestiegen. Die wenigsten Unfallopfer seit Beginn der Erhebung wurden 2013 in Deutschland gezählt: Damals waren es 3339.