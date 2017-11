Fahrverbote für Dieselfahrzeuge Städten droht der Stillstand

Nichts geht mehr in deutschen Städten: Dringend benötigte Arzneien kommen nicht an, Straßen werden nicht mehr gereinigt. Dieses Schreckensszenario ist ziemlich real, schon am 22. Februar 2018 könnte es dazu kommen. Dann nämlich findet beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eine Verhandlung über Fahrverbote statt, die Kommunen verhängen müssen, in denen die Stickoxid-Werte über den gesetzlichen Bestimmungen liegen. (Diese Meldung stammt aus dem SPIEGEL. Den neuen SPIEGEL finden Sie hier.)

Dies könnte nicht nur Nutzer von Diesel-Pkw erheblich einschränken, sondern auch die Versorgung der Städte. In deren Fuhrparks befinden sich Zehntausende Dieselfahrzeuge, die dann womöglich nicht mehr in die Innenstädte fahren dürften. Fahrzeuge der Stadtreinigung, des Apotheken-Notdienstes, Krankenwagen.

Die deutschen Kommunen schlagen deshalb Alarm. "Mit den drohenden Fahrverboten ziehen wir dem kommunalen Leben den Stecker", sagt der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling dem SPIEGEL. Ebling, der auch Präsident des Verbands kommunaler Unternehmen ist, geht die Bundesregierung scharf an, weil sie die Städte nicht unterstützt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte auf ihrem nationalen Dieselgipfel im September einen Fonds in Höhe von einer Milliarde Euro in Aussicht gestellt - auch damit die Kommunen ihren alten Fahrzeugpark modernisieren können.

Doch noch immer sei kein einziger Cent aus der Förderkasse geflossen, so Ebling. Das Bundeskanzleramt lädt für den kommenden Dienstag erneut zu einem Spitzentreffen nach Berlin. Aber noch arbeiten die zuständigen Ministerien sowie die deutschen Autokonzerne an den Modalitäten des Diesel-Fonds. "Wir brauchen jetzt schnelle und unbürokratische Unterstützung der Bundesregierung, damit die Städte noch eine Chance haben, gegen Fahrverbote erfolgreich zu agieren", sagt Ebling.

Dabei geht es auch darum, Verwaltungsrichter davon abzuhalten, die Fahrverbote auszusprechen. Ein Argument für die Richter könnte dabei sein, dass die modernisierten städtischen Flotten weniger Stickoxide ausstoßen würden. Auch dafür könnten das viele Geld aus Berlin eine gute Investition sein.