Dieselfahrverbote Jetzt ist es schriftlich

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat heute die schriftliche Begründung für das im Februar gesprochene Urteil über Fahrverbote rausgeschickt. Diese wird vermutlich morgen bei der Deutschen Umwelthilfe als Kläger und den Städten Düsseldorf und Stuttgart eintreffen. Eine Justizsprecherin bestätigte gegenüber dem SPIEGEL, dass ein entsprechendes Schreiben an die Klageparteien heute auf den Postweg gebracht worden sein. Wenn die Richter bei ihrer scharfen Linie bleiben und den Kommunen keine Hintertürchen lassen, dann wird das die Fahrverbots-Debatte weiter anheizen.

Die Urteilsbegründung ist deshalb so wichtig, weil sie unter Umständen noch Auswirkung auf die Umsetzung der Fahrverbote haben könnte. "Das mündliche Urteil vom Februar war noch nicht besonders detailliert, was die konkrete Umsetzung der Verbote betrifft", sagt Jan Dube, Sprecher der Behörde für Umwelt und Energie (BUE) in Hamburg. Zudem sei das Gericht in der mündlichen Urteilsverkündung sehr differenziert auf die angeklagten Städte Stuttgart und Düsseldorf eingegangen. "Die schriftliche Urteilsbegründung könnte nun allgemeine Umsetzungshinweise enthalten, die wir auch in Hamburg berücksichtigen müssen", sagt Dube.

Hamburg ist bereit

Obwohl Hamburg bereits konkrete Schritte für die Umsetzung von Fahrverboten eingeleitet hat, muss sich die dortige Umweltbehörde dennoch gedulden. Die Urteilsbegründung geht zuerst den Klageparteien - also den Städten Stuttgart und Düsseldorf sowie der Deutschen Umwelthilfe - zu. Erst bei Erhalt der Begründung wird diese vom Bundesverwaltungsgericht auch für andere Städte öffentlich zugänglich gemacht. "Wenn das soweit ist, dauert es in Hamburg noch ein paar Tage, bis das Verbot in Kraft tritt", sagt Dube. Seine Behörde rechne damit, dass Hamburg die Fahrverbote, deutschlandweit als erste Stadt, bis spätestens Ende Mai in die Tat umsetzen wird.

In Hamburg sind zwei vielbefahrene Straßen von den Verboten betroffen: ein 600 Meter langes Teilstück der Max-Brauer-Allee und ein 1,7 Kilometer langer Abschnitt der Stresemannstraße. Während das Verbot in der Max-Brauer-Allee für alle Pkw und Lkw gilt, die die Abgasnorm Euro 6 nicht erfüllen, wird die Stresemannstraße nur für Lkw unterhalb der Euro-6-Norm gesperrt. Ausgenommen von den Fahrverboten sind Anwohner und deren Besucher sowie Krankenwagen, Müllautos und Lieferfahrzeuge. Ob diese Regelungen auch nach der Urteilsbegründung noch gelten oder es Neuerungen gibt, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Zu weiteren Fahrverboten gebe es in Hamburg laut der BUE bisher aber zumindest keine Planungen.