Vor der entscheidenden Sitzung des Koalitionsausschusses zum Maßnahmenpaket der Bundesregierung gegen Diesel-Fahrverbote hat der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) seine Forderung nach Hardware-Nachrüstungen für ältere Dieselfahrzeuge bekräftigt. Er halte sie "für einen zwingenden Teil" der Lösung, sagte Bouffier am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Die Kosten solle die Autoindustrie übernehmen.

"Wir wollen keine Fahrverbote. Und wir wollen nicht, dass die Dieselfahrer die Dummen sind", sagte Bouffier. Es müsse auch darum gehen, den entstandenen "Vertrauensschaden" zu beseitigen.

Der hessische Regierungschef bescheinigte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), dass er sich in der Sache sehr bewegt habe. Das Ziel sei allerdings noch nicht erreicht. Eine Lösung, die Frankfurt am Main als Pendlerhauptstadt nicht umfasse, werde er nicht akzeptieren, sagte Bouffier. Er ist derzeit auf Wahlkampftour, in Hessen wird am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Bouffier steht auch deshalb unter Druck, weil ein Gericht für Frankfurt am Main Fahrverbote ab 2019 angeordnet hat.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, forderte im "Bericht aus Berlin" eine hundertprozentige Nachrüstung der Dieselfahrzeuge für saubere Städte. Es dürfe kein Konjunkturprogramm für die Autoindustrie und keine Ausnahmeregelungen wie etwa Kilometergrenzen für bestimmte Gruppen geben, sagte sie. Schließlich beträfen Fahrverbote nicht nur Berufspendler.

Betriebsratschefs machen Front gegen pauschale Hardware-Nachrüstungen

Am Montagabend treffen sich die Spitzen von Union und SPD im Koalitionsausschuss, einer der wichtigsten Punkte dabei ist das Diesel-Konzept. Es soll ein Paket beschlossen werden, mit dem die Luft in Städten sauberer werden kann und sich Fahrverbote für Dieselautos verhindern lassen. Im Gespräch sind Prämien der Autobauer für einen Umtausch alter in neuere Fahrzeuge und eine technische Nachrüstung mit Katalysatoren.

Die Betriebsratsvorsitzenden von Volkswagen, Daimler und BMW haben sich mit einem gemeinsamen Appell gegen pauschale Hardware-Nachrüstungen für Dieselfahrzeuge ausgesprochen. Eine solche Regelung würde "einseitig deutsche Hersteller benachteiligen und Arbeitsplätze gefährden", erklärten Bernd Osterloh von VW, Michael Brecht von Daimler und Manfred Schoch von BMW gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Die Arbeitnehmervertreter schlugen deshalb vor, "auch alle ausländischen Hersteller mit einzubeziehen". Diese seien ebenso von Grenzwertüberschreitungen betroffen. Um dieses Ziel zu erreichen, "müssen wir uns von der Einordnung in Euro-5- oder Euro-6-Normen lösen", forderten die Betriebsratschefs. Der bessere Weg wäre ihrer Ansicht nach, einen einheitlichen Grenzwert von 378 Milligramm Stickoxid pro gefahrenen Kilometer festzulegen: "Wer darüber liegt, ist vom Fahrverbot betroffen - wer darunter ist, nicht."

In den vergangenen Wochen war in der Debatte um Diesel-Konzepte fast täglich von Durchbrüchen die Rede - die dann umgehend wieder dementiert oder relativiert wurden. Am Sonntag teilte ein Sprecher des Verkehrsministeriums mit: "Wir werden bis Montag einen Weg für eine größere Flächenwirkung für die Entlastung in der Diesel-Thematik finden."