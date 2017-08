Diesel-Gipfel Dobrindt stellt sich gegen ein Auslaufdatum für Verbrennungsmotoren  

Im Vorfeld des Diesel-Gipfels am Mittwoch hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt Forderungen nach einem konkreten Auslaufzeitpunkt für Verbrennungsmotoren zurückgewiesen. "Ich kann diese einfachen Botschaften nicht nachvollziehen", sagte er im ZDF. Es könne nicht Sache der Politik sein, über die Technik der Zukunft zu entscheiden. Die Industrie müsse aber innovativ und technologieoffen sein.

Damit stellt sich der CSU-Politiker einem europaweiten Trend entgegen. So hatten beispielsweise die Grünen bei ihrem Bundesparteitag Mitte Juni dafür gestimmt, sich bis zum Jahr 2030 vom Verbrennungsmotor zu verabschieden. Auch Länder wie Frankreich und Großbritannien wollen den Verkauf mit Diesel- und Benzinmotoren bis 2040 stoppen.

Zudem wehrte sich Dobrindt gegen den Vorwurf, zwischen Politik und Branche gebe es eine Kumpanei. Es gebe aber generell eine Partnerschaft zwischen der Politik, der Wirtschaft und der Gesellschaft und das sei die Grundlage der sozialen Marktwirtschaft, so der Politiker.

Die Hersteller arbeiten eigene Forderungen aus

Am Mittwoch treffen sich führende Vertreter von Bundesregierung, Landesregierungen, Autoherstellern und Gewerkschaften. Es soll um konkrete Maßnahmen gehen, mit denen der hohe Schadstoffausstoß vieler älterer Dieselautos gesenkt werden kann.

Ziel der Hersteller ist es bisher, vor allem mit günstigen Software-Updates in der Motorsteuerung geringere Emissionen zu erreichen. Gegner halten diese Updates für nahezu wirkungslos. "Wir gehen von deutlich weniger als fünf Prozent Verbesserungspotenzial in unseren durch Dieselabgase vergiftete Städte aus", erklärte Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Er fordert die Hersteller auf, die Hardware der Abgasreinigung nachzubessern, was wohl deutlich höhere Kosten verursachen würde.

Dobrindt bekräftigte, die Politik werde darauf dringen, dass schmutzige Autos rasch optimiert werden. Updates von Software könnten dabei möglicherweise nicht ausreichen, räumte er ein. Nach Informationen der Nachrichtenagentur "Bloomberg" sollen sich die Autobauer hinter den Kulissen bereits über ein Angebot von Hardware-Nachrüstungen abstimmen. Im Gegenzug werde von der Politik Geld für einen Fonds zur Förderung von Elektroautos gefordert.