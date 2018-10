Treffen im Kanzleramt Große Koalition einigt sich im Dieselstreit

Die Spitzen der Großen Koalition haben sich auf ein Maßnahmenpaket gegen Diesel-Fahrverbote in deutschen Städten geeinigt. Das teilten die Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD, Ralph Brinkhaus und Andrea Nahles, sowie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nach rund sechsstündigen Verhandlungen im Kanzleramt in Berlin mit. Details des "Konzepts für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität in unseren Städten" würden die zuständigen Fachminister im Laufe des Tages erläutern.

Auf die Frage, ob die Einigung auch das Angebot der technischen Nachrüstung für ältere Diesel-Pkw vorsehe, sagte Nahles: "Die gibt es, die Einigung." Details dazu sind allerdings noch nicht bekannt. Nahles sprach von einer ausgesprochen komplexen Einigung. Dobrindt sagte, das Paket enthalte mehrere Elemente, die parallel oder auch alternativ zur Verfügung stehen könnten.

Bei dem Treffen im Kanzleramt hatte es ein schwieriges Ringen um Lösungen für Dieselfahrer gegeben. Ihnen droht in mehreren deutschen Städten ein Fahrverbot. Bei den Verhandlungen in Berlin ging es im Kern um neue Kaufanreize der Autohersteller von mehreren Tausend Euro, damit mehr Besitzer ihre älteren Diesel durch sauberere Wagen ersetzen.

Besonders hakte es bei dem Punkt von Nachrüstungen von Dieselautos und der Finanzierung und Haftung, wenn zum Beispiel Katalysatorsysteme nachgerüstet werden sollen. Darauf hatte vor allem die SPD gepocht, da sich viele Bürger auch mit Kaufprämien kein neues Auto leisten könnten.

Bereits nach dem Dieselgipfel von Bund und Autobranche 2017 hatten die deutschen Hersteller Prämien von bis zu 10.000 Euro aufgelegt. Diese nahmen mehr als 200.000 Kunden in Anspruch, wie es im Juli hieß. Dieser Effekt reichte der Regierung aber nicht. Generell können Kunden beim Autokauf mit Rabatten von einigen Tausend Euro rechnen.

Hintergrund für die neuen Maßnahmen ist zu schmutzige Luft in vielen deutschen Städten - Dieselabgase sind ein Hauptverursacher dafür. Daher drohen Fahrverbote für ältere Diesel. In Hamburg sind schon zwei Straßenabschnitte für sie gesperrt. In Stuttgart ist 2019 ein großflächiges Einfahrverbot geplant. Kürzlich hatte ein Gericht auch Fahrverbote für die Innenstadt der Pendlermetropole Frankfurt am Main ab 2019 angeordnet.

An den Beratungen am Montagabend nahmen neben Brinkhaus, Nahles und Dobrindt auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr Stellvertreter Olaf Scholz (SPD) teil; außerdem CSU-Chef Horst Seehofer, Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Ein weiteres wichtiges Thema des Koalitionsausschusses im Kanzleramt war das geplante Zuwanderungsgesetz. Man habe sich auf "Eckpunkte zur Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten" geeinigt, hieß es in den Beschlüssen des Koalitionsausschusses. Diese Eckpunkte sollen demnach bereits am 2. Oktober im Kabinett beschlossen werden (mehr dazu erfahren Sie hier).

