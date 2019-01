Die Rabatte, die Deutschlands Autokonzerne für den Umtausch älterer Dieselfahrzeuge anbieten, zeigen kaum Wirkung. Das berichtet der SPIEGEL in seiner aktuellen Ausgabe unter Berufung auf neue Zahlen des Bundesverkehrsministeriums. Danach haben seit Herbst vergangenen Jahres nur 27.000 Dieselfahrer ihren Wagen gegen ein neues Fahrzeug gewechselt. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte bei SPIEGEL+.)

Geht es in diesem Tempo weiter, wird die Aktion ihr Ziel verfehlen, so die Berechnungen des Ressorts. Danach müssten bis zum Sommer kommenden Jahres 1,5 Millionen Dieselautos umgetauscht werden, damit die Luft in den Städten besser wird und Fahrverbote verhindert werden können. Im vergangenen Herbst hatten Daimler, VW und BMW verschiedene Rabatte ausgelobt, um Kunden in den von Fahrverboten betroffenen Städten zum Kauf neuer Autos zu bewegen.

Umtauschangebote nicht besser als andere Rabatte

Die Angebote der einzelnen Hersteller unterscheiden sich dabei jedoch stark, die Höhe des Nachlasses hängt außerdem oft vom Wert des abgegebenen Altwagens und dem Preis des jeweiligen Neuwagens ab. So gibt es beispielsweise bei VW bis zu 7000 Euro beim Kauf eines Neuwagens, bei BMW dagegen bis zu 6000 Euro - allerdings nur für Besitzer eines BMW- oder Mini-Dieselmodells der Abgasnormen Euro 4 und 5.

Rabatte in ähnlicher Höhe gewährten die Hersteller jedoch bereits vor den jetzigen Aktionen, außerdem gelten sie auf den jeweiligen Listenpreis. Dadurch kommen andere, beim Neuwagenkauf häufig übliche Preisnachlässe hier nicht zum Tragen. Auch deshalb war man bei BMW nicht über die Zurückhaltung der Kunden überrascht. "Die Rabatte sind zwar hoch, doch sie gleichen nicht den Wertverlust aus, den die Kunden durch die Dieselkrise erlitten haben", bestätigte ein Manager hinter vorgehaltener Hand.