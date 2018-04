Dieselskandal EU will Schlupflöcher für Abgasmanipulationen schließen

Im Kampf gegen Abgasbetrügereien wie in der Dieselaffäre will die EU schärfere Zulassungsregeln für neue Automodelle einführen. Das EU-Parlament billigte am Donnerstag eine entsprechende neue Verordnung, die auch die Möglichkeit hoher Bußgelder vorsieht. Formal muss noch der Rat der Mitgliedstaaten zustimmen, bevor die Regeln 2020 Pflicht werden sollen.

Auch die nationalen Zulassungsbehörden wie zum Beispiel das Kraftfahrtbundesamt sollen künftig unabhängig überwacht werden. Die EU-Kommission kann dank der neuen Regeln Rückrufaktionen starten und bei Verstößen Bußgelder von bis zu 30 000 Euro pro Auto verhängen.

Künftig sollen zudem nicht mehr nur Prototypen vor der Typzulassung überprüft werden. Auch neue Exemplare von bereits genehmigten Modellen sollen stichprobenartig untersucht werden - mindestens einer von 40 000 Neuwagen. So will man sicherstellen, dass die Autos über die einmal bescheinigten Eigenschaften auch wirklich verfügen.

Rechte von Autobesitzern werden gestärkt

Autobesitzer sollen außerdem in bestimmten Fällen Geld für Reparaturen erstattet bekommen, nämlich falls der Hersteller wegen des behobenen Schadens später eine Rückrufaktion startet.

In der Dieselaffäre war aufgeflogen, dass einige Automodelle wegen manipulativer Software zwar auf dem Prüfstand Schadstoffgrenzwerte einhielten, nicht aber im normalen Straßenverkehr. Solche Schwachstellen im bisherigen Prüfsystem sollen mit den neuen Regeln ausgemerzt werden.