Britisches Forschungsprojekt Drohnen sollen künftig Schlaglöcher reparieren

Schlaglöcher nerven - die fälligen Reparaturarbeiten und die damit verbundenen Staus sind jedoch nicht viel angenehmer. Damit könnte es jedoch bald vorbei sein: Spezialdrohnen sollen eines Tages störende Schlaglöcher auf der Straße reparieren - bevor sie zum Problem für Autofahrer werden. Daran arbeiten zumindest Wissenschaftler in Großbritannien. Die Drohnen sollen Straßenschäden mithilfe von Kameras automatisch finden und mit einer Art 3D-Drucker gleich beheben.

"Erkennen und Flicken" heißt das Projekt an der University of Leeds. Dessen Ansatz unterscheidet sich jedoch grundlegend vom herkömmlichen Straßenbau. Bisher greifen die zuständigen Behörden erst ein, wenn die Schlaglöcher zum Problem werden. Dabei kommt vor allem in der kälteren Jahreshälfte immer wieder Kaltasphalt zum Einsatz, der häufig gesundheitsschädliche Stoffe enthält. Drohnen könnten diesen Griff zum Asphaltkübel in Zukunft überflüssig machen: Sie erkennen bereits kleinste Löcher im Straßenbelag und flicken sie per "Smart Repair" - "und zwar bevor sie zu einem echten Problem werden", erklärt Raul Fuentes von der Universität Leeds.

Gleichzeitig sollen die fliegenden Roboter günstiger als herkömmliche Bauarbeiten sein und den Verkehrsfluss weniger stören. Noch ist die Technik aber mehr ein Konzept, auch wenn bereits eine Drohne vorgestellt wurde. Die Reparatur von Straßenschäden ist jedoch nicht das einzige Ziel der Forscher: Die Bauarbeiter-Drohne ist Teil eines größeren Roboter-Programms, das Städten helfen soll, sich selbst zu reparieren. Andere geplante Drohnen sollen aus der Vogelperspektive Schäden wie kaputte Straßenlaternen ausfindig machen. Weitere Roboter könnten zukünftig Rohrleitungen kontrollieren und reparieren.