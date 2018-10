Dyson: Saubere Sache

Der britische Staubsaugerhersteller Dyson steigt in die Fahrzeugindustrie ein. Über Details schweigt sich Firmengründer James Dyson bisher aus. Doch SPIEGEL ONLINE erklärt, wie er beschaffen sein sollte.

Wäre der Markenname Sauber in der Autowelt noch nicht vergeben (an einen Formel-1-Rennstall) - kaum ein Wagen hätte ihn so verdient wie dieser. Denn das Elektroauto versetzt das Gebiet, durch das es fährt, in einen reinlichen Zustand. Zwei Saugeinlässe ziehen Luft an, die dann vollständig von allen Schadstoffen befreit und in den Innenraum geleitet wird. Der Feinstaubausstoß des Autos liegt bei minus 80 Milligramm pro Kilometer. Ein optionales Verlängerungsmodul mit Wischfunktion ermöglicht es sogar, die Straße zu reinigen.

Abgasgeplagte Städte wie Stuttgart haben bereits Hunderte Exemplare bestellt. Mit den Fahrzeugen sollen verurteilte Autoposer und Raser im Rahmen von Wiedereingliederungsmaßnahmen mit 30 Stundenkilometern durch die Stadt gleiten. Auch bei der Materialwahl setzt das Auto Maßstäbe. Die flüsterleisten Leuchtreifen reduzieren den Abrieb nicht nur auf null, sondern nehmen Schmutzpartikel vom Boden auf. Komfortabel für den Fahrer: Wenn die einprogrammierte Strecke absolviert ist, findet der Wagen selbstständig zu seiner Ladestation zurück.