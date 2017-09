James Dyson Staubsauger-Firma will Elektroautos bauen

Praktisch, effizient und innovativ: Die Produkte des britischen Erfinders James Dyson sind oft besonders - und fanden reißenden Absatz. Am bekanntesten ist sein beutelloser Staubsauger. Sollte sein neues Projekt genauso gut funktionieren, bekommen etablierte Autokonzerne eine starke Konkurrenz: Am Dienstag gab Dyson bekannt, an einem E-Mobil zu arbeiten.

Über die Autopläne Dysons hatte es in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte gegeben. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge sagte Dyson nun, ein Team von rund 400 Ingenieuren arbeite bereits seit zweieinhalb Jahren im britischen Malmesbury an den Batterien für das Elektrofahrzeug.

Der Erfinder will demnach 2,3 Milliarden Euro in die Entwicklung seines E-Mobils investieren. 2020 soll es auf den Markt kommen. Es werde ein "radikales" Gefährt, sagte Dyson - aber er werde weder ein Sportwagen noch ein "sehr billiges" Auto anbieten. Eins stehe für ihn fest: Mit etablierten Herstellern wolle er nicht zusammenarbeiten.