Infografik der Woche Die Elektromobilität ist durchgestartet - auf dem Zweirad

Über den Erfolg der Elektromobilität in Deutschland lassen sich zwei Geschichten erzählen: Die eine handelt von Autos, sie ist eher traurig - gerade einmal 0,06 Prozent der hierzulande zugelassenen Pkw sind E-Mobile. Die andere handelt von Fahrrädern.

Die Infografik der Woche von Statista und SPIEGEL ONLINE zeigt: Während E-Autos einen kaum nennenswerten Absatz finden, erfreuen sich Fahrräder mit Elektromotor bereits großer Beliebtheit: Vergangenes Jahr wurden mehr als eine halbe Million verkauft - mehr als doppelt so viele wie 2010.

Elektroautos wurden letztes Jahr gerade einmal 12.363 neu zugelassen. Was die Grafik außerdem verdeutlicht: Der Anteil variiert je nach Bundesland. Während in Sachsen-Anhalt nur knapp zwei von 10.000 zugelassenen Pkw Elektroautos sind, kommt Berlin bei 10.000 Pkw auf rund zwölf und Hamburg auf rund elf. Anders ausgedrückt: Jeder 816. in Berlin zugelassene Pkw ist ein Elektrowagen, in Sachsen-Anhalt nur jeder 5146..

Allerdings lohnt sich ein genauerer Blick auf die Zahlen: Denn ein Großteil der aktuell 1445 Elektrowagen mit Berliner Kennzeichen fahren gar nicht durch die Straßen der Hauptstadt. Eines der größten Carsharing-Unternehmen Deutschlands hat beispielsweise 500 Elektroautos in Berlin zugelassen, aber tatsächlich in Stuttgart stationiert.

Insgesamt ist die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos in Deutschland gestiegen: Im vergangenen Jahr wurden gut 45 Prozent mehr Elektroautos zugelassen als 2014. Doch auch 2015 waren gerade einmal rund 0,4 Prozent der Neuzulassungen Elektrowagen. Zum Vergleich: In Norwegen waren es etwa 15 Prozent - dort herrschen allerdings auch bessere Voraussetzungen für Erfolgsgeschichten der Elektromobilität.

