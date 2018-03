Neuzulassungen Erstmals mehr als eine Million E-Autos

Die Zahl der Elektroautos steigt weiter rasant, 2017 übersprang die Zahl der Neuzulassungen mit 1,2 Millionen Fahrzeugen weltweit erstmals die Millionenmarke. Davon wurden über 600.000 allein in China zugelassen, ein Plus von 72 Prozent.

Doch auch in Deutschland wächst die Zahl der Zulassungen stark: 58.000 neue Fahrzeuge wurden hierzulande zugelassen, doppelt so viele wie noch 2016. In diese Zahl sind jedoch auch Plug-in-Hybride eingerechnet. In Europa ist derzeit fast jede zweite erfasste Neuzulassung ein Plug-in-Hybrid, ein deutlich höherer Anteil als in Asien. Das geht aus einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey hervor.

Sogenannte Plug-in-Hybride kombinieren einen herkömmlichen Verbrenner mit einem E-Motor. Anders als beim klassischen Hybridantrieb können ihre Akkus nicht nur vom Verbrenner an Bord, sondern auch an der Steckdose geladen werden, daher die Bezeichnung "Plug-in". Solche Fahrzeuge können einige Kilometer rein elektrisch fahren, bei leerer Batterie treibt der Verbrennungsmotor an Bord den Wagen an. Diese Technologie soll die Vorteile eines E-Autos mit denen eines klassischen Verbrenners kombinieren.

Asien auch bei der Produktion vorne

Auch bei der Produktion von Elektrofahrzeugen dominiert Asien. 41 Prozent der weltweiten Produktion entfallen auf China, 19 Prozent auf Japan. Deutschland folgt auf Platz drei mit einem Anteil von 18 Prozent. Der chinesische Vorsprung liegt einerseits an einer gesetzlich vorgeschriebenen Quote für E-Autos und Plug-in-Hybride, die Hersteller in China erfüllen müssen, aber auch an der unterschiedlichen Förderung: Während in China der Kaufpreis eines E-Autos zu durchschnittlich rund 40 Prozent subventioniert wird, sind es in Deutschland knapp 20 Prozent.

Dadurch steht chinesischen Kunden ein weltweit einmaliges Angebot an knapp 100 verschiedenen E-Modellen zur Verfügung. "Dazu gehören viele kleinere Fahrzeuge und Marken für die urbane Mobilität, die außerhalb Chinas praktisch unbekannt sind", erklärt Nicolai Müller von der Unternehmensberatung McKinsey. Solche Unterschiede werden sich in Zukunft durch regionale Besonderheiten wie Kaufprämien, Infrastruktur und Regulierung eher noch verstärken, so Müller. Man könne deshalb bisher nicht von einem weltweit einheitlichen Markt für Elektrofahrzeuge sprechen.