Design-Elektro-Fahrrad 2CV Paris Von der Ente her gedacht

Luca Agnelli liebt Fahrräder. So sehr, dass er daraus einen Beruf gemacht hat - er baut sie. Der Italiener Agnelli hat aber noch eine zweite große Liebe: "Deux chevaux", "Döschwo", "el coche rana", "ugly duckling" oder "Ente" - der Citroën 2CV, Frankreichs automobiles Wahrzeichen. Sie ist das Lieblingsauto des italienischen Fahrradbauers und mit dem Modell "2CV Paris" hat er jetzt seine ganz eigene Interpretation auf die Räder, genauer gesagt, auf drei Laufräder, gestellt. Denn das Gefährt ist gewissermaßen ein Hybrid: vorn Auto, hinten Fahrrad.

Agnelli vermählte dafür ein dreirädriges Lastenfahrrad Baujahr 1929 des italienischen Fahrradherstellers Doniselli und die Frontpartie eines Citroën 2CV Baujahr 1980. Innerhalb von sieben Monaten restaurierte er Fahrrad und Autofront und schweißte beides in mühevoller Handarbeit zusammen. "Ich war schon immer fasziniert von der alten Handwerkskunst und wollte mit dem 2CV Paris zwei besonders schöne Fahrzeuge miteinander verbinden", sagt er.

Weil der 49-jährige Italiener aber nicht nur einen Sinn für Nostalgie, sondern auch die Moderne hat, ist das Fahrrad, fast unsichtbar, mit modernster Technik ausgerüstet. Das Trike verfügt über einen 250-Watt-Elektromotor, der das Gefährt tretunterstützend antreibt und von einem Panasonic-Akku mit 10 Amperestunden gespeist wird. Mit sechs Gängen hat das Vehikel sogar zwei mehr als der originale 2CV. Auf die legendäre Revolverschaltung muss der Fahrer allerdings verzichten. "Ich wollte mich nicht an der Realität orientieren, sondern etwas konstruieren, das Raum für Fantasie lässt", so Agnelli.

Fahrrad mit Kofferraum, Blinker und Hupe

Dafür bietet das Fahrrad eine umfangreiche Beleuchtung. Denn die beiden Frontscheinwerfer funktionieren ebenso wie die Blinker, die mittels eines Schalters am Fahrradlenker bedient werden, mit LED-Technik. Statt des kläglichen Gebimmels der Fahrradklingel quakt, in alter Enten-Manier, sogar eine richtige Hupe vorn durch den Grill - ebenfalls per Knopfdruck vom Lenker aus bedienbar.

Das 2CV Paris hat sogar einen Kofferraum, der sich unter der ehemaligen Motorhaube verbirgt. Entgegen der üblichen Öffnungsrichtung lässt sich die Motorhaube mithilfe zweier Gasdruckfedern anheben und gibt dann einen beachtlichen Stauraum frei. In diesen lassen sich neben einem Picknickkorb inklusive Decke auch alle weiteren Dinge verstauen, die man auf einer ausgedehnten Tagestour benötigt. Für kleine Gepäckstücke wie Portemonnaie oder Landkarten sind seitlich weitere Ledertaschen angebracht.

Agnelli arbeitet schon am nächsten Projekt

Gebaut hat Agnelli das 25 Kilogramm schwere Elektro-Trike in seiner Werkstatt in Abbiategrasso, einer kleinen Gemeinde nahe Mailand. Dort entstehen neben dem Enten-Trike viele weitere Nostalgiefahrräder. Die Anfragen nach den Einzelstücken kommen aus der ganzen Welt, obwohl Interessenten ziemlich tief in die Tasche greifen müssen, um ein originales Agnelli-Fahrrad ihr Eigen nennen zu können. Durchschnittlich 9000 Euro kosten die Velos.

"Ich baue die Fahrräder komplett von Hand, und auch die Anbauten - beispielsweise die Gepäcktaschen - werden von Handwerkern aus der Umgebung speziell angefertigt", sagt Agnelli. Das 2CV Paris ist sogar noch deutlich teurer und kostet 16.800 Euro.

Inzwischen arbeitet Agnelli bereits am nächsten Auto-Fahrrad. Diesmal hat er sich als Basis einen Fiat Topolino ausgesucht, für den er den passenden Anhänger gleich mitkonstruiert. Bis zur nächsten Fahrradsaison soll das Gefährt zum Verkauf stehen. Das 2CV Paris hingegen ist bereits fahrtüchtig. Bleibt nur noch die Frage, wo das das Trike besser aufgehoben ist: auf dem Radweg oder auf der Straße?