Elektroauto im Alltagstest, Teil 4 Parkplatz gratis, Ärger umsonst

Worum geht's?

Versuchen kann man's ja mal: Christian Frahm lebt in einem Wohngebiet im Osten Hamburgs und möchte herausfinden, wie praktisch ein Elektroauto für ihn ist. Ein Test unter verschärften Bedingungen - denn er hat keine Garage und kann sein E-Mobil nur an öffentlichen Ladesäulen mit Strom befüllen. Auf SPIEGEL ONLINE berichtet er über seine Erfahrungen.

Was bisher geschah

Ich habe festgestellt, dass man fürs Stromtanken an öffentlichen Ladesäulen sehr viel Geduld braucht. Erst einmal muss die Anmeldung klappen, und dann können aus den vorhergesagten zwei Stunden Wartezeit fürs Laden auch mal drei Stunden werden. Das macht die Sache kompliziert.

Umso mehr freue ich mich über eine Überraschung, die ich an einem Parkautomaten erlebe:

Ich muss keine Parkgebühren zahlen!

"Gekennzeichnete Elektrofahrzeuge mit Parkscheibe bis zur Höchstdauer frei", steht auf einem Aufkleber an dem Automaten. Heißt: Ich spare sechs Euro, die normalerweise für 120 Minuten parken fällig werden. Mein Gratisstellplatz hat außerdem beste Lage: An der Hamburger Binnenalster, nur wenige Minuten zu Fuß von meinem Büro entfernt. Ich lege also die Parkscheibe hinter die Frontscheibe und bin in Schnäppchenlaune. Zwei Stunden Freiparken reichen mir locker, ich habe später noch einen Termin, zu dem ich mit dem Auto fahre. Und wenn ich zurückkomme, kann ich zwei weitere Stunden frei parken. Denke ich zumindest.

Der Beamte, der mir einen Strafzettel hinter den Scheibenwischer geklemmt hat, sah das offensichtlich anders.

Christian Frahm Knöllchen am Elektroauto

Was. Soll. Das.?

Wie geplant hatte ich den Renault Zoe nach meinem Termin wieder auf einem Gratisparkplatz vor dem Büro geparkt. Als ich nach Feierabend ans Auto zurück komme, sehe ich als erstes das Knöllchen. Wusste der Kontrolleur nichts von der Ausnahmeregel für Elektroautos? Oder hat er nicht erkannt, dass mein Zoe ein E-Mobil ist? Wahrscheinlich ersteres - denn auf dem Kennzeichen des Wagens steht ein großes "E" für Elektroauto.

Jedenfalls bin ich unschuldig und wehre mich gegen den Vorwurf der Zechprellerei

Ich wende mich an die Hamburger Innenbehörde. Herr Guido Malburg meldet sich.

"Innerhalb der vorgegebenen Höchstparkdauer können Elektroautos in Hamburg kostenlos parken, sofern der Fahrer dafür eine Parkscheibe nutzt," erklärt er.

Habe ich gemacht.

"Macht man den Parkplatz nach Ablauf der Höchstparkdauer frei und findet eine neue Parklücke in der Umgebung, kann man weitere zwei Stunden dort parken, da es sich um einen neuen Parkvorgang handelt", sagt er.

Genau so war es bei mir.

Malburg: "Ich kümmere mich."

Der unnötige Aufwand ärgert mich zwar, aber eins sollte man nicht vergessen:

Seit November 2015 können E-Mobile im gesamten Hamburger Stadtgebiet auf öffentlichen Stellplätzen kostenlos parken. Hamburg ist neben Hannover und Stuttgart die einzige Stadt in Deutschland, die Leuten wie mir diese Vorzugsbehandlung bietet. Diesen Vorteil weiß ich zu schätzen.

Natürlich wäre es mir noch lieber, würden in Deutschland norwegische Verhältnisse herrschen: Im skandinavischen Elektroauto-Paradies entfallen nicht nur die Parkgebühren für E-Mobile, sondern unter anderem auch die Mautgebühren sowie die Mehrwertsteuer bei der Anschaffung. In Großstädten wie Oslo ist zudem der Strom an öffentlichen Ladesäulen kostenlos. Zusammenaddiert machen diese Vergünstigungen in Norwegen ein Elektroauto günstiger als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor.

Ach, Norwegen! Hier in Deutschland klappt ja noch nicht einmal das kostenlose Parken, denke ich - als plötzlich mein Handy klingelt.

Herr Malburg von der Innenbehörde ist am Apparat

"Das Verfahren wegen Falschparkens wurde eingestellt", teilt er mir mit. "Wahrscheinlich hat der Beamte übersehen, dass es sich um ein Elektroauto handelte", sagt Malburg. "Das kommt wirklich nur ganz selten vor."

Lesen Sie in der nächsten Folge: Mein erster Ausflug mit Zoe - ab an die Ostsee!

