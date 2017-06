Elektroauto im Alltagstest, Teil 5 Langsam läuft's

Worum geht's?

Versuchen kann man's ja mal: Christian Frahm lebt in einem Wohngebiet im Osten Hamburgs und möchte herausfinden, wie praktisch ein Elektroauto für ihn ist. Ein Test unter verschärften Bedingungen - denn er hat keine Garage und kann sein E-Mobil nur an öffentlichen Ladesäulen mit Strom befüllen. Auf SPIEGEL ONLINE berichtet er über seine Erfahrungen.

Was bisher geschah

Im Stadtverkehr macht die Fahrt mit dem Renault Zoe richtig Spaß. Ich fühle mich wie in einem rollenden Kokon, in dem man von der hektischen Außenwelt abgekapselt ist. Aber um dem Großstadttrubel mal richtig zu entfliehen, beschließe ich, im E-Mobil ans Meer zu fahren. Ostsee, ich komme!

Das erste Mal eine längere Strecke

A1 Richtung Lübeck: Mit einem Elektroauto jagt man natürlich nicht auf der linken Spur den Bleifüßen hinterher. Aber wenigstens Lastwagen will ich überholen. Im Renault Zoe sollte man dazu den "Eco"-Modus ausschalten, sonst kann man schon bei Tempo 95 nicht mehr weiter beschleunigen. Da ich nicht die nächsten zwei Stunden einen Tiefkühltransporter vor mir haben möchte, schalte ich in den normalen Fahrmodus. Sofort geht es deutlich zügiger voran.

Bis zu 140 km/h sind mit dem Zoe drin, aber bei einer dauerhaften Fahrt mit Maximalgeschwindigkeit schmilzt der Energievorrat wie ein Eis im Ofen. Also stelle ich den Tempomat auf moderate 110 km/h.

Nach 141 Kilometern erreiche ich gelassen mein Ziel bei Eckernförde an der Ostsee. In Hamburg zeigte mir das Auto eine Reichweite von 256 Kilometern an. Jetzt meldet die Anzeige noch eine verbliebene Reserve von 73 Kilometern. Das heißt: Für 141 Kilometer reale Fahrt sind 183 Kilometer Akku-Reichweite draufgegangen. Bei der schnellen Autobahnfahrt ist das nicht weiter verwunderlich. Weil ich ein paar Ausflüge geplant habe, möchte ich trotzdem gleich noch etwas Energie nachladen.

Das beschert mir eine herrlich skurrile Erfahrung in Sachen Elektromobilität.

Die Ladesäule des Vertrauens

Meine App meldet eine Stromzapfanlage ganz in der Nähe. Die Säule steht auf dem Gelände einer Photovoltaik-Firma und funktioniert ziemlich unkonventionell: Im Grunde könnte man hier umsonst Strom tanken - auf einem Hinweisschild auf der Ladesäule wird jedoch um eine "Stromspende" von 30 Cent pro Kilowattstunde gebeten. Das Geld solle man einfach im gegenüberliegenden Briefkasten einwerfen. Dieses Prinzip kennt man sonst am ehesten von Blumenbeeten, die sich am Rande von Äckern befinden. Das Geschäft auf Vertrauensbasis hat aber auch bei Ladesäulen seinen Charme. Und ist Ökostrom nicht auch irgendwie Grünzeugs?

Christian Frahm Bargeld und Vertrauen als Bezahlmodell. Das Geld wird im Firmenbriefkasten eingeworfen.

"Hier in der Gegend gibt es noch nicht viele Ladesäulen", sagt mir Sven Kohlmann, Geschäftsführer der Firma Solarteam Ostsee und Betreiber der Münz-Säule. "Uns war es wichtig, dass die Kunden ihr Elektroauto überhaupt irgendwo aufladen können." Da es noch kein einheitliches Abrechnungsystem gebe, habe man sich für die Bargeld-Variante entschieden. Zwei bis drei Mal pro Woche stehen seinen Angaben zufolge Elektroautos zum Laden auf dem Hof.

Zwei Nächte am Meer, ein Tag an der Steckdose

Ich bleibe übers Wochenende an der Küste und übernachte auf einem Campingplatz. Eine Ladesäule für E-Mobile gibt es dort erwartungsgemäß nicht. Rechtzeitig vor der Rückfahrt nach Hamburg kümmere ich mich um einen vollen Akku. Ich hole den Schuko-Adapter aus dem Kofferraum und schließe das Fahrzeug an eine herkömmliche Steckdose an. Auf der Cockpitanzeige erscheint die voraussichtliche Ladedauer: 23 Stunden und 40 Minuten. Die Prognose erweist sich als äußerst genau.

Am Nachmittag des Folgetages ist die Batterie voll und ich bereit zur Rückfahrt. Als ich die Rechnung für meinen Aufenthalt zahle, erlebe ich allerdings mal wieder eine Überraschung: Mit 13,60 Euro schlägt der Stromverbrauch während meines Aufenthalts ziemlich teuer zu Buche.

Hätte ich gewusst, dass die Kilowattstunde hier 40 Cent kostet, hätte ich mich bei der Hinfahrt vielleicht doch hinter den Tiefkühltransporter geklemmt.

Lesen Sie in der nächsten Folge: Warum Stromzapfen an einigen Ladesäulen doppelt so teuer ist als an anderen

Teil 1: Mein Leben als Ladesäulen-Nomade

Teil 2: Warum Ladesäulen den Dienst verweigern

Teil 3: So zäh fließt der Strom ins E-Mobil

Teil 4: Parkplatz gratis, Ärger umsonst

Wie gut kennen Sie sich mit Elektroautos aus? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.