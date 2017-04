Elektroauto Model 3 Teslas Schicksalswagen

Es sind gute Wochen für Elon Musk. Vor ein paar Tagen hat der US-Milliardär mit seinem Raumfahrtunternehmen erfolgreich eine wiederverwendbare Antriebsrakete ins Weltall geschickt. Kurz darauf schaffte er mit seinem Autounternehmen Tesla eine noch größere Sensation: An der Börse überholte er die Traditionsfirmen GM und Ford. Tesla ist nun der wertvollste Autobauer der USA - ohne jemals einen Jahresgewinn gemacht zu haben.

Wie geht das?

Tesla hat ein Rekordquartal hinter sich. In den ersten drei Monaten des Jahres lieferte der Elektroautohersteller so viele Fahrzeuge aus wie nie zuvor in seiner Geschichte - insgesamt 25.000 Stück, weltweit. VW hat im gleichen Zeitraum zwar allein in den USA soviele Neuwagen verkauft, aber immerhin bedeutete das für Tesla eine Absatzsteigerung um 69 Prozent im Vergleich zu den ersten drei Monaten des vergangenen Jahres.

Eine viel wichtigere Rolle für den Höhenflug an der Börse spielten jedoch einige unscharfe Bilder und ein verwackeltes Video, die in den vergangenen Tagen im Internet auftauchten. Darauf zu sehen waren Prototypen des Model 3. Dieses Elektroauto, das noch nicht mal auf dem Markt ist, stellt die hunderttausendfach verkauften Modelle von Ford oder GM in den Schatten.

"Von den aktuellen Zahlen her ist der Börsenwert von Tesla kaum zu rechtfertigen", sagt Peter Fintl, Director Technology and Innovation bei der Technologie- und Innovationsberatung Altran. "Der Kurs spiegelt absolut die hohen Erwartungen auf den zukünftigen Erfolg von Tesla wider. Die Hoffnungen ruhen auf dem Model 3".

Das Model 3 könnte aus Tesla nicht nur einen Liebling der Börse, sondern ein profitables Unternehmen machen - und nebenbei der Elektromobilität zum Durchbruch verhelfen. Es könnte für Elon Musk aber auch zum Pannenwagen werden, an dem die Zukunft von Tesla scheitert.

Der Wagen wurde der Öffentlichkeit vor einem Jahr zum ersten Mal präsentiert. Gegen eine Anzahlung von 1000 Dollar konnte man sich seitdem auf eine Warteliste eintragen und ein Model 3 vorbestellen. Mehr als 373.000 Menschen habe das laut Angaben von Tesla bereits getan. "Das Model 3 hat mehr Begeisterung als jedes andere Elektroauto entfacht", sagt Peter Fintl.

Zusammen mit den Prototypen-Fotos und dem Video gibt es jetzt ein paar weitere Details zu Teslas Hoffnungsträger.

Das ist bislang über das Model 3 bekannt:

Bei der ersten Präsentation vor einem Jahr kündigte Tesla-Chef Elon Musk einen Preis von umgerechnet 31.000 Euro an. Daran hat er bis jetzt festgehalten. Es gibt einige preiswertere E-Mobile auf dem Markt, zum Beispiel kosten der Renault Zoe und Nissan Leaf rund 10.000 Euro weniger - aber diese Modelle sind kleiner und haben momentan noch weniger Reichweite.

. Es soll nur einen geben, ansonsten bleibt das Cockpit frei von Screens und Anzeigen. Auch auf ein Head-up-Display will Musk nach eigenen Angaben verzichten. Die Autos sollen mit der modernsten Version von Teslas Autopilot ausgerüstet sein. Wie teuer es für Kunden wird, dieses Extra freizuschalten, steht noch nicht fest. Beim Model S kostet es 8000 Dollar.

Und so stellt sich Elon Musk den Zeitplan vor:

Im Juli soll die Produktion des Model 3 anlaufen, im September soll der Mittelklassestromer in die Serienfertigung gehen.

Die ersten Exemplare sollen in den USA noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, 2018 soll das Model 3 dann auch in Europa erhältlich sein.

Die Spannung der 337.000 Vorbesteller lässt sich nachvollziehen: Das Model 3 sieht gut aus, so wie es auf den jüngsten Fotos scheint, hat sich am Design kaum etwas verändert. Experten wie Peter Fintl trauen dem Auto aber eine historische Rolle zu: "Das Tesla Model 3 könnte den Durchbruch für die E-Mobilität bedeuten", sagt er. "Die versprochene Reichweite von mehr als 340 Kilometern nimmt dem Kunden die Angst, liegenzubleiben. Außerdem ist der Basispreis attraktiv. Das Model 3 könnte also den Massenmarkt für E-Autos öffnen."

In der Automobilbranche herrscht gerade eine Aufbruchstimmung, was die Elektromobilität betrifft. Fast alle Hersteller haben für die kommenden Jahre neue E-Mobile angekündigt, Erzrivalen schließen sich zusammen und bauen gemeinsam eine Ladeinfrastruktur auf. Gleichzeitig sind die Käufer verunsichert, wie lange sie mit ihren herkömmlichen Autos mit Verbrennungsmotoren noch in die Städte fahren dürfen. Ein Auto wie der Opel Ampera-E bringt eigentlich schon alles mit, um vom Dieselauto ins E-Mobil umzusteigen - nur weckt die Marke nicht so richtig die Begehrlichkeiten.

Genau das könnte bei Tesla anders sein: Mit dem Model S hat Musk die Mercedes-S-Klasse-Fahrer zur Elektromobilität missioniert. Mit dem Model 3 könnte er die Golf-Fahrer drankriegen.

Alles andere als ein Selbstläufer

So seltsam es klingt - aber die Konkurrenz von Tesla könnte sogar von einem Erfolg des Model 3 profitieren. "Das Thema E-Mobilität würde stärker auf die Agenda der Kunden rücken," sagt Marktexperte Fintl. "Das Model 3 könnte den endgültigen Beweis liefern, dass E-Autos alltagstauglich und bezahlbar sind - und wenn andere Hersteller mit ähnlichen Modellen nachziehen, steigen dann auch für sie die Verkaufschancen."

Eigentlich sieht es also ganz gut aus - für Tesla im Speziellen und die Elektromobilität im Gesamten. Das Problem ist nur: Das Model 3 ist alles andere als ein Selbstläufer.

Peter Fintl zweifelt zwar nicht daran, dass das Auto an sich gut wird - den Zeitplan für den Produktionsanlauf des Model 3 hält er jedoch für sehr ambitioniert: "Da darf sowohl bei der Produktion als auch in der Zuliefererkette nichts schiefgehen". Genau dafür ist Tesla aber berüchtigt. Sowohl das Model S als auch das Model X kamen viel später als angekündigt auf den Markt. Kommt es beim Model 3 ebenfalls zu monate- oder jahrelangen Verzögerungen, ist Tesla nicht länger der wertvollste US-Autobauer, sondern ein Übernahmekandidat.

Beim Model S war die verspätete Markteinführung nach Ansicht von Fintl nicht weiter schlimm, "weil dieses Auto damals konkurrenzlos war und weniger im Fokus der Öffentlichkeit stand". Beim Model 3 stehen die Vorzeichen jedoch anders: "Für Tesla ist es extrem wichtig, ihren Vorsprung bei der E-Mobilität mit dem Model 3 zu zementieren. Die anderen Hersteller sind längst aufgewacht, spätestens ab 2020 werden viele neue E-Autos auf den Markt kommen. Jetzt hat die Marke noch eine besondere Aura durch die Vorreiterrolle, das Design und den charismatischen CEO. Aber wenn Tesla nicht wie angekündigt liefern kann, wird dieser Vorsprung wegschmelzen und die Leute könnten das Interesse an dem Hersteller verlieren."

"In dieser Hinsicht sind die etablierten Marken besser aufgestellt"

Tesla hat die Konkurrenz in den vergangenen Jahren vor sich hergetrieben: Hätte es Musk und seine manchmal größenwahnsinnigen Pläne nicht gegeben - wer weiß, ob Porsche jetzt am Mission E, Mercedes am EQ und VW am ID tüfteln würde. "Aber für den schnellen Hochlauf einer Produktion zu sorgen, wird für Tesla eine große Herausforderung", sagt Fintl. "Hier könnten sie Probleme bekommen, weil ihnen einfach die Erfahrung als Massenhersteller fehlt. In dieser Hinsicht sind die etablierten Marken viel besser aufgestellt".

Tesla war für die Autobranche eine der größten Bereicherungen der vergangenen Jahrzehnte und der aktuelle Börsenwert ist in der Geschichte des Unternehmens der vorläufige Höhepunkt. Ob es 2017 noch weiter aufwärts geht, hängt vom Model 3 ab. "Tesla wird sich dieses Jahr hier wirklich beweisen müssen", sagt Fintl.