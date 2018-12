Elektroautos 2019 Wasserstoff, Marsch!

Tesla Model 3: Das Warten hat ein Ende. Ab Februar 2019 will Tesla nach diversen Anlaufschwierigkeiten in der Produktion endlich seine Mittelklasse-Limousine Model 3 in Europa ausliefern. Von den einstigen 35.000 US Dollar ist allerdings keine Rede mehr. Der Einstieg beginnt bei 57.900 Euro. Der Grund: Tesla bietet zunächst nur eine üppiger ausgestattete Version mit größerer Batterie und Allradantrieb an. 75 kWh Energieinhalt schlummern im Akku, 500 Kilometer Reichweite verspricht Tesla. Die Höchstgeschwindigkeit soll bei 225 km/h liegen. Das Model 3 wird für mehr als zwei Jahre keinen deutschen Konkurrenten in dem Segment haben, erst dann kommen Mercedes und BMW mit ähnlichen Premiumlimousinen.