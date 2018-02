Hersteller von Elektroautos Mal wieder nicht geliefert

Irgendwas ist immer. Als der Elektrohype losbrach, gab es den Tesla Roadster - und sonst nur verblüfftes Erstaunen bei der Konkurrenz. Danach kamen ein paar Autos (mit mickrigen Reichweiten) auf den Markt, aber es mangelte an Lademöglichkeiten. Inzwischen gibt es sehr viel mehr Ladesäulen und mehr als ein Dutzend Elektromodelle mit passablen Reichweiten pro Akkuladung. Und jetzt? Hakt es am Nachschub. Die Lieferzeiten für manche Elektroautos betragen fast ein Jahr.

Das betrifft nicht nur den Tesla 3, die E-Mittelklasse zum Preis von rund 32.000 Euro, deren Produktion auch nach mehr als einem halben Jahr noch immer lahmt. Erste Exemplare werden erst in knapp einem Jahr in Deutschland erwartet. Zwölf Monate Wartezeit müssen auch Käufer eines Hyundai Ioniq Elektro einkalkulieren; allein der Transport der Autos auf dem Seeweg aus Südkorea nach Europa dauert mehrere Wochen, heißt es beim Hersteller.

Bei deutschen Herstellern - ganz ohne Seeweg - ist die Liefersituation ähnlich desolat. Zum Beispiel bei Smart für das Modell Fortwo ED. Wer heute einen Kaufvertrag für das Stadtmobil mit Elektroantrieb unterschreibt, erlebt mit Glück an Weihnachten dann die automobile Bescherung. "Ende 2018, Anfang 2019", heißt es vage auf Nachfrage bei Smart, wenn man nach den Lieferzeiten für die elektrischen Zwei- und Viersitzer fragt.

"Überraschend hohe Nachfrage"

Als Grund nennen die Smart-Leute die "sehr hohe Nachfrage, die die anvisierten Planungen weit übertroffen" habe. Ähnlich klingt es bei VW, wenn man sich nach dem Golf E erkundigt, also der Elektrovariante des Kompaktwagens. Dessen Lieferzeit beträgt aktuell mindestens zehn Monate. "Vor allem durch die Umwelt- und Zukunftsprämie seit August 2017 sei die Nachfrage erheblich gestiegen", heißt es in Wolfsburg. In der "Gläsernen Manufaktur", wo der Golf E gebaut wird, soll ab März eine zweite Schicht die Produktionskapazität von 30 auf 70 Autos pro Tag steigern. Zudem wird der Golf E auch in einer kleinen Halle in Wolfsburg gefertigt.

In diesem Fall sind es also nicht die Kunden, die nicht wollen, sondern die Hersteller, die nicht können, der Grund dafür, dass eine neue Technologie nur allmählich Verbreitung findet. Dabei sind seit Bekanntwerden des Diesel-Betrugs bereits zweieinhalb Jahre vergangen - eigentlich genug Zeit, um sich um Alternativen zu kümmern.

Doch so einfach ist es nicht. "Die aktuellen Elektrofahrzeuge werden nicht in Großserie produziert, sondern derzeit noch auf gesonderten Produktionslinien mit einer anderen Taktung. Ähnlich gilt das auch für die speziellen Komponenten für die Elektroautos", sagt Wolfgang Bernhard, Automobil-Experte und Partner bei der Unternehmensberatung Roland Berger. "Nachfrageschwankungen lassen sich deshalb viel weniger ausgleichen als bei normalen Großserienmodellen."

Interesse an E-Autos falsch eingeschätzt

Offenkundig haben einige Hersteller das Interesse an Elektroautos viel zu niedrig eingeschätzt. Ökonomisch lässt sich das durchaus begründen, denn die Gewinnmarge bei einem E-Auto - wenn es sie denn überhaupt gibt - ist deutlich niedriger als bei einem herkömmlichen Modell. Andererseits wirkt es wenig glaubwürdig, wenn man im Scheinwerferlicht auf Messen von der schönen neuen Elektro-Auto-Welt schwadroniert, dann aber nicht reagieren kann, wenn sich die Leute schon für die tatsächlich vorhandenen E-Modelle interessieren.

Es gibt allerdings schon einige Wagen, die vergleichsweise zügig geliefert werden können, wenn man den Angaben der Hersteller vertraut.

Ungefähr ein halbes Jahr beträgt die Lieferzeit beim Nissan Leaf sowie beim Renault Kangoo ZE;

etwa fünf Monate sind es beim Tesla Model S, Tesla Model X, Renault Zoe oder Renault Twizy.

Etwas weniger noch beim BMW i3 und beim Opel Ampera-E. Letzterer war Ende vergangenen Jahres für einige Zeit gar nicht mehr bestellbar, jetzt jedoch kann das Auto wieder geordert werden. Und auf Nachfrage bei Opel sowie bei einem der 42 Händler in Deutschland, die das Elektroauto vertreiben, heißt es unisono, dass die Lieferzeit etwa drei bis vier Monate betrage.

Ein bisschen Geduld ist also erforderlich, wenn man in ein Elektroauto umsteigen möchte. Das übt schon einmal für später, an der Ladesäule.