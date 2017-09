Elektroautos auf der IAA 2017 Ihre voraussichtliche Wartezeit beträgt ... zwei bis fünf Jahre

Die IAA in Frankfurt steht unter Strom. Mal wieder, sagen die, die regelmäßig hier sind. Und in der Tat: Es ist nicht das erste Mal, dass vor allem die deutschen Hersteller bei ihrem Heimspiel die Elektroautorevolution ausrufen. Diesmal allerdings scheint es ihnen ernst. Oder zumindest: ernster. Es liegt wohl auch an einem Konkurrenten, der erst gar nicht zum Branchentreffen in Frankfurt gekommen ist, trotzdem aber da ist: Tesla.

Natürlich spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Der Verbrennermotor, vor allem der Diesel, steht seit Beginn des Skandals bei VW hierzulande dauerhaft unter Beschuss, schon wird (wohl etwas frühzeitig) sein Ende ausgerufen, mittelfristig muss eine Alternative her. In China, dem derzeit größten Zukunftslabor neuer Mobilität, wird bei den Elektroautos mächtig Druck aufgebaut. Aber es ist Tesla, der Hersteller aus Palo Alto, der mit seinen Model S, Model X und Model 3 bewiesen hat, was sich hierzulande lange niemand vorstellen konnte: Dass E-Autos nicht nur frugal, sondern auch sexy sein und eine breitere Kundenschar ansprechen können.

So überrascht es nicht, dass die Reden der Konzernchefs von VW, Daimler und BMW gespickt sind mit Anspielungen und Seitenhieben auf den von seinen Fans vergötterten Elektroautopionier. Dessen Erfolg wollen die deutschen Hersteller mit einer wahren Elektro-Modelloffensive begegnen. Und auf den ersten Blick wirken die in den Raum gestellten Ziele und angepeilten Stückzahlen beeindruckend.

Doch der Teufel steckt im Detail.

Hinter der beschworenen baldigen "Elektrifizierung" der Flotten verbergen sich in Wahrheit überwiegend Plug-in-Hybride oder Fahrzeuge mit 48-Volt-System. Wer von der IAA 2017 mit dem Elektroauto eines deutschen Herstellers davonsurren wollte, schaut in die Röhre: Bis auf wenige Ausnahmen sind alle auf der Messe vorgestellten Weltneuheiten oder Studien noch mindestens zwei Jahre von der Markteinführung entfernt.

Daimlers "Tinder-Kugel"

Selbst der Volkswagen-Konzern, der auf der IAA 2017 das bislang flammendste Bekenntnis zum Umschwung gegeben hat, kann keine bald erhältliche E-Neuheit präsentieren. Der rollende Robo-Kastenwagen Sedric, die Studien Aicon von Audi und Vision E von Skoda - alles Zukunftsmusik. Selbst die deutlich seriennäher präsentierten Modelle der ID-Familie, nämlich der ID, der E-SUV ID Crozz und der Elektrobulli ID Buzz kommen frühestens 2020 - also in drei Jahren.

Da hilft es nicht, dass Konzernchef Matthias Müller forsche Ansagen macht. Ein Investitionsvolumen von 20 Milliarden Euro stellt er für die Umstellung der Antriebstechnologie und der Fertigung von Fahrzeugen in Aussicht, mit dem Ziel, bis 2025 rund 50 rein elektrische Fahrzeuge im Konzernportfolio zu haben. Immerhin kalkuliert man bei VW auch den dafür nötigen Batteriebedarf ein - und verspricht, entsprechende Fabriken gleich mit aufzubauen. Vor allem betonte Konzernchef Müller, bei all dem handele es sich nicht um "Absichtserklärungen, sondern um Ziele, an denen wir uns messen lassen".

Deutlich vager blieb da der Auftritt von Mercedes-Benz. Außer dem PS-Monster Projekt One, das zwar das neue Mercedes-Elektrolabel EQ trägt, aber ansonsten mit den Zielen der Elektromobilität nichts zu tun hat, konnte Firmenchef Dieter Zetsche wenig Greifbares bieten. Dass nun Smart alsbald durchgehend rein elektrisch fahren soll, riss die anwesenden Gäste ebensowenig vom Hocker wie die Ausführungen über den stattfinden Umbau von Fahrzeugarchitekturen, die mehr Flexibilität bei der Fertigung von Elektroautos ermöglichen sollen. Schon eingeschlafen? Kein Wunder.

Der Smart Vision EQ, eine Studie über ein autonom fahrendes Sharing-Mobil, wegen seiner Lobpreisung als Ride-Share-Vehikel der Digital Natives schon auf der Messe als "Tinder-Kugel" bezeichnet: Eine nette Idee, die aber noch lange an den fehlenden Gesetzen für Robo-Autos hängen bleiben wird. Die Studie EQA, sowas wie die elektrifizierte A-Klasse: optisch ansprechend und durchaus massenkompatibel, aber eben auch alles andere als in den Startlöchern.

Daimler AG Mercedes Concept EQA

Und der Brennstoffzellenhybrid GLC F-CELL kommt zwar 2018 auf den Markt, allerdings in sehr überschaubaren Stückzahlen. "Der geht nur in die Vermietung", sagt Michael Kelz, Chefingenieur der teils in Handarbeit gefertigten Fahrzeuge. Auch wenn die Brennstoffzelle wegen der Plug-in-Anordnung im GLC F-Cell deutlich kleiner ausfallen kann als in reinen Wasserstofffahrzeugen und entsprechend mit weniger Platin auskommt, ist der Wagen für normale Kunden immer noch deutlich zu teuer, wie Kelz verrät. Insofern ist der GLC F-Cell für Mercedes-Benz ein willkommener Feldtest, aber keine ernst zu nehmende Tesla-Alternative.

BMW zeigt ein aufregendes Elektroauto - leider nur ein Konzept

Die steht dafür bei BMW auf dem Messestand - zumindest theoretisch. Denn der i Vision Concept genannte Viertürer mit sehniger Karosserie und einem Design wie aus einem Science-Fiction-Film, einer Spitzengeschwindigkeit von 200 km/h und einer Reichweite von 600 Kilometern hätte das Zeug zum Tesla-Killer. Leider ist auch er nur eine Studie und von der Serienfertigung noch ein gutes Stück entfernt. Mit dem i3s hat BMW zwar eine der wenigen Elektroweltpremieren mit zur IAA gebracht - aber weil es sich dabei lediglich um die etwas aufgepimpte Variante des i3 handelt, will sich da auch keine richtige Begeisterung breitmachen.

Dass auch BMW eine große E-Offensive ankündigt, bis 2025 zwölf reine E-Autos im Portfolio haben will, tröstet da nur kurz. Denn auch der Elektro-Mini, den BMW auf der Messe zeigt, ist eine Studie. Das fertige Auto soll 2019 auf den Markt kommen und verdeutlicht, wie ausgiebig die Mittagspause war, die sich der einstige deutsche Elektropionier BMW zwischenzeitlich genommen hat: Immerhin begannen die ersten Gehversuche der Bayern mit einer Testflotte von Elektro-BMWs im Jahr 2008.

Jetzt macht auch noch Jaguar Druck

Auch Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer zeigt sich besorgt über die Entwicklung. "Wenn BMW nicht aufpasst, werden sie sogar von Jaguar abgehängt", sagt er mit Hinblick auf den iPace. Der noch vor wenigen Jahren verloren geglaubte englische Hersteller mausert sich unter Führung des indischen Tata-Konzerns nicht nur zum beliebten Premiumhersteller, sondern gibt jetzt auch in Sachen Elektroantrieb richtig Gas: Bereits 2018 kommt das SUV iPace auf den Markt - vollelektrisch.

Alles verloren also in Sachen E-Revolution, im Wettstreit mit Tesla? Nein, die Verspätung der deutschen Hersteller ist ärgerlich und unnötig, aber wenn es gut läuft, nutzen sie die Zeit. Denn bei aller Begeisterung über die Leistungen von Tesla darf man nicht vergessen, dass die Kalifornier in Wahrheit mit ihren Fahrzeugen ein ziemlich altbackenes Konzept verfolgen: Sie ersetzen den Tank durch eine Batterie und verfolgen das tradierte Modell des Besitzes von Fahrzeugen.

Dabei sind sich die meisten Experten einig, dass Elektromobilität nur dann wirtschaftlich und ökologisch ist, wenn sie - zumindest zu einem großen Teil - über Sharing-Modelle funktioniert. Nur so kann der ökologische Rucksack von Elektroautos verkleinert und der Verkehr entlastet werden. In der Richtung hat Tesla bislang wenig zu bieten. Die deutschen Hersteller schon.

Weitere Neuheiten der IAA sehen Sie in der Bildergalerie:

Demnächst auf Ihrem Parkplatz? Auch in diesem Jahr wird man auf der IAA alle paar Meter auf ein SUV-Modell stoßen. Zum Beispiel in Halle 3, wo Volkswagen seine Neuheiten zeigt: Dort steht der neue VW T-Roc. Das Auto in Golf-Größe soll noch 2017 auf den Markt kommen und wird voraussichtlich rund 20.000 Euro kosten. Mit einem absoluten Überflieger konterkariert Daimler die ganze Grünfärberei, mit der sich die PS-Branche in Frankfurt in die Zukunft retten will. Denn zum 50. Geburtstag gönnt sich AMG seinen ersten "Hypersportwagen" und stellt einen Flachmann mit mehr als 1100 PS auf die Bühne. Dieser ist so nah am Formel1-Rennwagen, wie es die Straßenverkehrsordnung auch nur annähernd zulässt. Doch so ganz neben der Spur fährt der Mercedes-AMG Project One gar nicht. Denn für die irrwitzige Leistung sorgen neben einem 1,6-Liter großen V6-Motor gleich vier Elektrotriebwerke. Dank einem Pufferakku um Wagenboden soll der Wagen immerhin 25 Kilometer spritfrei fahren. Der Zweisitzer beschleunigt in weniger als sechs Sekunden von 0 auf 200 und fährt bei Vollgas über 350 km/h. Der Preis: Knapp drei Millionen Euro. Offenbar ein faires Angebot - knapp anderthalb Jahre vor der geplanten Auslieferung des Project One ist die auf 275 Exemplare limitierte Kleinserie bereits vierfach überzeichnet. Inspiriert vom 911 Carrera RS aus dem Modelljahr 1973 bringt Porsche den 911 GT3 jetzt auch mit Touring-Paket. Was nach Weichspüler für den reinrassigen Rennwagen klingt, verkaufen die Schwaben als Understatement: Denn statt des feststehenden Heckflügels gibt es nun einen variablen Spoiler, der sich bei moderatem Tempo dezent ins Blech drückt. Auch innen gibt sich der Tiefflieger etwas softer und tauscht das Alcantara auf den Schalensitzen gegen glattes Leder mit schmucken Stoffbahnen dazwischen. Am Antrieb ändert sich allerdings nichts: Es bleibt beim Vierliter-Saugmotor mit 500 PS und 460 Nm. Optimale Gangwechsel beim Handschalter vorausgesetzt, sprintet der 911 GT3 mit Touring-Paket in 3,9 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 316 km/h. Genauso wenig wie am Motor ändert sich übrigens am Preis von 152.416 Euro: Das Touring-Paket ist - ungewöhnlich bei Porsche - eine kostenlose Option. Was bei Lamborghini wunderbar funktioniert hat, setzt der ehemalige Präsident Stephan Winkelmann jetzt auch als Chef bei Audi Sport um: Statt ernsthafte Neuheiten zu entwickeln, legt er den R8 in immer neuen Varianten auf und übt sich dabei diesmal in der Kunst des Weglassens. Den ab sofort gibt es den Tiefflieger aus Neckarsulm in einer Kleinserie von 999 Exemplaren auch mit Hinter- statt mit Allradantrieb. Das ist zwar schwer zu kommunizieren bei einer Marke, die bis vor Kurzem noch als Quattro GmbH geführt wurde, belebt aber das eher flaue Geschäft und bringt den Fahrer angeblich noch ein bisschen mehr Agilität, weil das Auto 50 Kilo leichter ist und sich direkter lenken lässt. Am wichtigsten Bauteil ändert sich aber nichts: Im Heck steckt der bekannte, 5,2 Liter große V110-Motor mit 540 PS, der bis zu 320 km/h ermöglicht. Angeboten wird der Audi R8 V10 RWS als Coupé und als Spyder für 140.000 bzw. 153.000 Euro. Die erste Europa-Version des Ford Mustang bekommt ein Update. Dafür haben die Amerikaner ihr Musclecar mit LED-Scheinwerfern ausgerüstet, aus dem Motoren mehr Leistung gekitzelt und für Effizienz und Performance erstmals eine zehnstufige Automatik eingebaut. Der 5,0 Liter große V8 kommt nun auf 450 PS, der Vierzylinder mit 2,3 Litern auf immerhin 290 PS. Dazu gibt es ein bisschen mehr Chic und Wertigkeit für den Innenraum und eine Reihe neuer Assistenzsysteme. Mini probt in Frankfurt den elektrischen Ernstfall. Fast zehn Jahre, nachdem die britische BMW-Tochter mit 600 Testwagen die Vorarbeiten für den i3 übernommen hat, zeigt sie jetzt wieder ein Auto mit Akkuantrieb. Die Studie Mini Electric Concept soll 2019 sogar in Serie gehen. Allerdings ist der Wagen kein geschrumpfter Stadtflitzer, sondern ein ganz normaler Dreitürer, der lediglich ein bisschen aerodynamischer gestaltet wurde und ein paar gelbe Farbtupfer erhielt. Die Reichweite soll bei 300 Kilometern liegen, das Spitzentempo bei etwa 150 km/h. Elektroautos sind zwar ein großes Thema in Frankfurt, doch dieser Stromer ist trotzdem ein Sonderling. Denn das aCar der TU München will keinen Prestige-Preis gewinnen und weder mit Reichweite noch mit Geschwindigkeit punkten. Als elektrischer Entwicklungshelfer soll der Kleintransporter afrikanische Landwirte mobil machen und die Wirtschaft auf dem Schwarzen Kontinent ankurbeln. Wichtiger als eine große Leistung (16 kW), ein hohes Tempo (60 km/h) oder eine riesige Reichweite (80 km) war den Entwicklern deshalb ein niedriger Preis. Wenn der kleine Pritschenwagen bald in Mini-Fabriken vor Ort weitgehend von Hand montiert wird, soll er keine 10.000 Euro mehr kosten. Ausgerechnet jetzt, wo sich alle Welt auf den reinen Elektroantrieb als Weg in die Zukunft des Autos einschießt, zerrt Mercedes noch einmal die Brennstoffzelle ins Rampenlicht. Die Schwaben zeigen mit dem GLC F-CELL den ersten Plug-in-Hybriden für Wasserstofftankstellen und Stromzapfsäulen. Seine Energie bekommt der 200 PS starke E-Motor des 160 km/h schnellen Geländewagens primär aus der Brennstoffzelle. Zwar reichen die 4,4 Kilo Edelgas in den bombenfesten Karbontanks für etwas mehr als 400 Kilometer. Doch weil die Infrastruktur für Wasserstoff noch dürftiger ist als die für Elektroautos, hat Daimler auch noch einen Steckdosenanschluss eingebaut. So kann man den nötigen Pufferspeicher direkt aufladen und sich noch einmal knapp 50 Kilometer Reichweite sichern. Zwar sieht der GLC F-Cell ziemlich final aus, was nach über drei Jahrzehnten Entwicklung auch höchste Zeit ist. Doch so ganz will die neue Ära des Antriebs noch nicht beginnen. Denn offiziell spricht Mercedes noch vom Beginn der Vorserienproduktion – und lässt den Termin der Markteinführung weiterhin offen. Als Lounge für lange Distanzen versteht Designchef Marc Lichte die Studie Audi Aicon. Es ist das erste Auto aus Ingolstadt, das komplett ohne Lenkrad und Pedale auskommt und nicht nur elektrisch, sondern immer und überall autonom fahren soll. Vor allem innen bricht Audi mit allen Konventionen und richtet den Wagen eher ein wie ein Wohnzimmer mit bequemen Sesseln ein, jedoch ohne jeden Schalter. Stattdessen gibt es 3D-Projektionen, Sprachsteuerung und Touchscreens, deren Bedienfelder mit den Passagieren durchs Auto wandern. ¿Alles, was wir in diesem Auto angedacht haben, werden wir in den nächsten Jahren schrittweise in Serie bringen¿; sagt Lichte. ¿Und zur Not lassen wir Lenkrad und Pedale eben noch ein bisschen drin.¿ Die Werkstuner von Land Rover, die sogenannte Special Vehicle Operations haben sich den neuen Discovery vorgeknöpft und mit einem V8-Motor zum Powermodell SVX aufgerüstet: Mit 525 PS und 625 Nm dürfte der ab 2018 lieferbare 5,0-Liter-Motor die Höchstgeschwindigkeit deutlich über die bislang möglichen 214 km/h treiben. Ein neues Setup für die Luftfederung soll außerdem mehr Geländegängigkeit und eine hydraulische Wankstabilisierung höhere Kurvengeschwindigkeiten ermöglichen. Elektrisch fährt der Smart bereits, jetzt wird er auch noch autonom - zumindest als Studie. Als Car-2-Go-Auto von morgen wird auf der IAA der Smart Vision EQ gezeigt, der ab 2030 als Robo-Taxi den Stadtverkehr entlasten soll. Gestaltet wie eine Glaskugel auf Rädern und ohne konventionelles Cockpit, surrt er lautlos durch die Straßen und pickt am Wegesrand Fahrgäste auf. Die gelangen durch seitlich aufschwingende Glastüren auf ein kuscheliges Kunstledersofa mit elektrisch versenkbarer Mittelarmlehne. Weitgehend aseptisch ist der Innenraum obendrein: Hinter den Türen gibt es Hygienespender mit Desinfektionsmittel. Eigentlich ist es nur ein Sondermodell, doch mit dem Citroen E-Mehari styled by Courrèges gibt es zugleich einen Ausblick auf die Zukunft des elektrischen Freizeitmobils im Retrolook. Denn erstmals wird der Wagen mit abschließbaren Türen, konventionellen Fenstern, robustem Hardtop und vier Airbags ausgestattet. Auch die Technik wurde weiterentwickelt. Der 50 kW starke Motor entwickelt jetzt 20 Prozent mehr Drehmoment und kommt schneller auf die Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h. Die Lithium-Metall-Polymer-Akkus sorgen für eine Reichweite von knapp 200 Kilometer. Nach beinahe biblischen 15 Jahren rollt jetzt eine neue Baureihe des Bentley Continental GT ins Rampenlicht. Durch einen längeren Radstand und straffere Linien wirkt das Auto sportlicher. Die technische Plattform stammt vom Porsche Panamera. Dadurch wird der GT um rund hundert Kilo leichter, bietet einen neuen Allradantrieb, eine Wankstabilisierung sowie ein 48-Volt-Bordnetz. Das Herz des Wagens, der noch in diesem Jahr zu Preisen ab etwa 200.000 Euro in den Handel kommt, stammt weiterhin aus dem britischen Werk in Crewe: Ein sechs Liter großer W12-Motor mit 635 PS. Das Spitzentempo liegt bei 333 km/h, weshalb Bentley das Auto als schnellsten Viersitzer der Welt feiert. Ein gutes Jahr nach dem Generationswechsel des BMW tritt das Topmodell BMW M5 an. Überraschender als die 600 PS aus dem dezent modifizierten V8-Motor mit 4,4 Liter Hubraum, das bulligere Design oder der satte Preis von 117.900 Euro ist ein anderes Detail: Wie der Audi S6 und der Mercedes-AMG E 63 setzt BMW jetzt auch beim M5 erstmals auf Allradantrieb. Allerdings wurde das System xDrive so programmiert, dass man die Kraftverteilung in fünf Stufen verändern kann. Auf Wunsch kann mal also doch noch mit reinem Heckantrieb fahren. Vorgestellt wurde das Auto bereits vor ein paar Monaten, jetzt erlebt der neue Ford Fiesta den ersten Auftritt vor großem Publikum. Auf der IAA wird der im Vergleich zum Vorgängermodell um sieben Zentimeter in der Länge gewachsene Kleinwagen in allen Ausstattungsvarianten gezeigt. Weltpremiere feiert auf der IAA der Ferrari Portofino. Der elegant-wuchtige Zweisitzer mit Klappverdeck hat einen V8-Turbomotor, dessen Leistung auf 600 PS gesteigert wurde und der das Auto binnen 3,5 Sekunden von 0 auf Tempo 100 beschleunigt. Das elektronische Differenzial an der Hinterachse stammt aus dem Formel-1-Teilelager der Marke, drinnen gibt es ein neues Bediensystem mit 10,2-Zoll-Touchscreen. Der SUV-Appetit der Kunden scheint unersättlich, da ist es nur logisch, dass mit dem Jaguar E-Pace die britische Marke nun schon das zweite Modell dieser Gattung vorstellt. Er ist etwas kleiner und kompakter als der F-Pace, der vor zwei Jahren auf der IAA debütierte. Der Basispreis wird bei 34.950 Euro liegen. Als Motoren stehen Aggregate in einem Leistungsband von 150 bis 300 PS zur Wahl. Auch BMW lässt die SUV-Welle weiter anschwellen und enthüllt auf der IAA den neuen BMX X3. Die dritte Generation des Kompakt-SUVs der Münchner Autobauer wird mindestens 44.000 Euro kosten und startet mit zwei Benzinmotoren (184 oder 252 PS) sowie mit zwei Dieselantrieben (190 oder 265 PS). Dazu kommt die Extremvariante X3 M40i mit einem 3-Liter-Reihensechszylinder und 360 PS, zum Basispreis von 66.300 Euro. Die koreanische Marke Kia setzt mit dem neuen Kia Stonic ebenfalls auf den Trend zum rustikalen Kleinwagen. Das rund 4,20 Meter lange Auto wird als "kompakter Crossover" angepriesen und soll ab Herbst dem Opel Mokka X oder Mini Countryman Konkurrenz machen. Der Basispreis des Autos soll unter 16.000 Euro liegen. Die neue, dritte Generation des Porsche Cayenne tritt mit der Hypothek an, dass die Baureihe die Marke tief in den Dieselskandal hineingezogen hat. Der neue SUV wird mit dem Interieur des Panamera ausgestattet und sein Design ist näher am 911er, das Basismodell wird knapp unter 75.000 Euro kosten. Das Auto erhält eine spürbar sportlichere Abstimmung, wird leichter und bekommt Motoren mit mehr Leistung (340 oder 440 PS) und trotzdem weniger Verbrauch. Ein Dieselmodell ist, vorläufig zumindest, nicht im Angebot. Später sollen ein Cayenne Turbo mit V8-Benziner und ein Plug-in-Hybrid-Modell folgen. Kleine SUV spielen eine große Rolle im Automarkt. Deshalb zeigt die französische Marke Citroen in Frankfurt den neuen Citroen C3 Aircross. Das 4,15 Meter lange Auto zeichnet sich durch etliche Farbkombinationen und Ausstattungsoptionen aus. Ab dem 11. November wird der C3 Aircross bei den deutschen Händlern stehen, zu einem Einstiegspreis von 15.250 Euro. Die IAA in Frankfurt ist für eine Marke aus Rüsselsheim quasi ein Heimspiel. Da passt es prima, dass mit dem neuen Opel Insignia GSi sozusagen einer der neuen Topspieler des Hauses erstmals antritt. Das sportlich aufgemachte Familienmodell fährt mit 260-PS-Motor und Achtgangautomatik vor. Der neue Audi A8 feiert auf der IAA die Publikumspremiere. Die vierte Generation der Luxuslimousine soll in Sachen Design und Bedienung einen Neuanfang starten und die Konkurrenz mit zahlreichen Assistenzsystemen überflügeln. Das treibt auch den Preis: Die auf 5,17 Meter gestreckte Standardversion kostet künftig mindestens 90.600 Euro, der 13 Zentimeter längere A8L ab 94.100 Euro. An Bord ist sogar ein autonomer Staupilot, der jedoch frühestens 2018 freigeschaltet wird, wenn es die Gesetzeslage zulässt. Die Motoren: Je ein drei Liter großer V6-Motor, als Diesel mit 286 PS, als Benziner mit 340 PS. Später folgen zwei V8-Triebwerke, ein Zwölfzylinder und ein Plug-in-Hybrid mit Induktionsladetechnik. Für die spanische VW-Tochtermarke Seat könnte der neue Kompakt-SUV Seat Arona zu einem Schlüsselmodell werden, denn die Stückzahlerwartungen an das Auto sind hoch. Nach dem ersten Seat-SUV namens Ateca soll das neue, kleinere Auto nun vor allem Kunden in Ballungsgebieten ansprechen. Und noch ein SUV aus dem VW-Konzern: Das kompakte Modell namens Skoda Karoq soll das Angebot der tschechischen Marke unterhalb des Skoda Kodiaq ergänzen. Ab November steht das Auto (4,38 Meter Länge) bei den Händlern, der Grundpreis wird 24.290 Euro betragen. Die Leistung der Motorisierungen reicht von 115 bis 150 PS, außerdem ist der Wagen mit Front- oder Allradantrieb verfügbar. Die auf Allradmodelle spezialisierte Marke Subaru stellt in Frankfurt den neuen Subaru Impreza vor. Als Motoren stehen Boxer-Benziner mit 1,6 oder 2,0 Liter Hubraum im Angebot, der Preis des Grundmodells wird voraussichtlich bei rund 19.000 Euro liegen Eine Studie zum Träumen ist das Mercedes Maybach 6 Cabriolet, das auf 24-Zoll-Speichenrädern steht und einen Kühlergrill vor sich herträgt, groß wie ein Raubtierkäfig. Um den Antrieb kümmern sich vier Elektromotoren mit zusammen 750 PS. Eine schöne Vision, aber vermutlich so weit weg von der Realität wie der Mond von der Erde. Eine Weltpremiere feiert der japanische Kleinwagenspezialist Suzuki. Auf der IAA steht der Suzuki Swift Sport, das flotteste Modell der Baureihe. Exakte Daten zu dem Auto gibt es erst während der IAA. Es geht immer noch extremer, etwa beim Brabus Rocket 900, der mit einem auf eine Leistung von 900 PS getunten V12-Motor antritt (serienmäßig sind 630 PS). Damit werde die offene Version der Mercedes S-Klasse zum stärksten viersitzigen Cabrio der Welt, prahlen die Bottroper und zum schnellsten natürlich auch. Denn der Luxusliner beschleunigt in 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht bei Vollgas mehr als 350 km/h. Bislang sah das Auto lediglich nach SUV aus, jetzt fährt es auch so. Denn mit dem zweiten Facelift gibt es den Ford Eco Sport nun auch mit Allradantrieb. Die neue Technik kombiniert Ford mit einem neuen Turbodiesel, der aus 1,5 Litern Hubraum 125 PS schöpft. Außerdem spendieren die Kölner dem Auto ein bisschen frische Schminke, eine sportliche Ausstattungslinie ein paar Extras aus der Abteilung sicher und komfortabel, zum Beispiel einen Tempomat und ein beheizbares Lenkrad. In den USA gibt es den neuen Honda CR-V schon seit gut einem Jahr, jetzt folgt das Debüt in Europa. Erstmals zeigen die Japaner das SUV mit einem Hybridantrieb. Kombiniert werden dazu ein 2 Liter großer Benziner, der im besonders sparsamen Atkinson-Zyklus läuft, ein Elektromotor und eine noch nicht näher spezifizierte Pufferbatterie, die zumindest für kurze Strecken den rein elektrischen Betrieb ermöglichen soll. 2019 soll der neue CR-V hierzulande in den Handel kommen, der Hybrid wird dann den bisher angebotenen Diesel ersetzen. Alternativ wird es einen konventionellen Benziner mit 1,5 Liter Hubraum geben. Der Mercedes-Pick-up X-Klasse ist noch gar nicht auf dem Markt, da setzt Volkswagen bereits einen Konter. Auf der IAA startet daher ein kleines Wettrüsten in Form des VW Amarok Aventura Exclusive, der mit einem 258 PS starken V6-Dieselmotor antritt. Offiziell wird das goldige Trumm noch als Konzeptfahrzeug geführt, doch man hört, dass der Lifestyle-Laster noch in diesem Jahr in den Handel kommen soll. Und das ist in jedem Fall früher, als die X-Klasse mit V6-Motor zu haben sein wird. Mit dezent retuschierter Front, Rückleuchten mit OLED-Technik, einem überarbeiteten Cockpit und den Wellnessfunktionen aus der Limousine starten jetzt auch Coupé und Cabrio der Mercedes S-Klasse. Zudem gibt es zwei neue Motoren. Einen 469 PS starken V8-Turbo mit Zylinderabschaltung und vier Litern Hubraum im Modell S 560 und einen V6 mit drei Litern Hubraum und 367 PS im S 450. Weiter im Angebot bleiben die AMG-Varianten S 63 mit acht Zylindern und 612 PS sowie S65 mit zwölf Zylindern und 630 PS. Die Sehnsucht nach dem SUV macht auch vor Stadtflitzern nicht halt. Und so steht auf der IAA unter anderem der Kia Picanto X-Line mit etwas mehr Bodenfreiheit und ebenso rustikalen wie robusten Anbauteilen in Kontrastfarben. Zwar gibt es für den zum Jahresende lieferbaren Wagen trotz der Pfadfinderoptik keinen Allradantrieb, aber dafür einen neuen Motor. Als stärkstes Triebwerk für das Einstiegsmodell geht künftig ein 1,0 Liter Turbobenziner mit 100 PS an den Start. Das neue Dreizylinderaggregat ist auch im normalen Picanto verfügbar. Muskelspielereien - oder wie sonst sollte man den Mini John Cooper Works GP Concept nennen? Das exzentrisch aufgemotzte Auto mit ausgestellten Radhäusern und riesigem Heckflügel tritt mit komplett ausgeräumten Innenraum an, was zu einer Gewichtsersparnis von mehreren Zentnern führt. Während Mini über Design und "Philosophie" des Autos die schönsten Phrasen drischt, herrscht beim Thema Antrieb Schweigen. Doch ein bisschen mehr Power als der normale John Cooper Works - und der hat bereits 231 PS - wird der Neue schon bieten. Wie eine Mischung aus Coupé und Kombi sieht die Studie Kia Proceed aus, die in Frankfurt erstmals zu sehen sein wird. Der Wagen solle Autofahrer begeistern, die eine leistungsstarke und vor allem geräumigere Alternative zu sportlichen Kompaktwagen suchen, heißt es beim koreanischen Hersteller. Die einzige "technische" Angabe, die zu dem Auto bislang vorliegt ist der Name des Farbtons, er heißt "Lava Rot". Dieses Trumm von einem Auto hört auf den Namen BMW Concept X7 i Performance und feiert Weltpremiere auf der IAA. Tatsächlich ist der Wagen das kaum noch getarnte Riesen-Luxus-SUV BMW X7, das im nächsten Jahr vorgestellt wird. Die sechssitzige Studie trumpft mit Laserlicht, Glasdach, 23-Zoll-Rädern und einem Plug-in-Hybridantrieb auf. Vor allem jedoch ist das Auto ein kolossales Gerät, das nicht mehr zeitgemäß erscheint.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Textes hieß es, der BMW i Vision Concept habe eine theoretische Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h. Es sind jedoch 200 km/h. Wir haben den Fehler korrigiert.