Keine Neuzulassungen ab 2030 Grüne fordern erneut Verbrennerausstieg 

Die Grünen fordern erneut ein Verbot neuer Autos mit Verbrennungsmotor ab dem Jahr 2030. In einem Thesenpapier, das der "Süddeutschen Zeitung" vorliegt, fordert Fraktionschef Anton Hofreiter, dass "ab 2030 nur noch abgasfreie Autos neu zugelassen werden" dürfen. Bereits zugelassene Verbrenner dürften aber weiter fahren.

Der Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor müsse gesetzlich festgelegt werden, heißt es in dem Papier. Denn um die Klimaziele zu erreichen und die Autobranche umzubauen brauche es verkehrspolitisch einen "großen Wurf". Mit einem klaren Fahrplan für das Ende der Produktion von Diesel- und Benzinautos wollen die Grünen Planungssicherheit für Industrie und Beschäftigte schaffen.

Ähnliche Regelungen sind bereits in mehreren Ländern in Kraft, so sollen in Norwegen ab 2025 keine Neuwagen, die mit fossilen Kraftstoffen betrieben werden, mehr auf den Markt kommen. Dänemark möchte den Verbrennerausstieg bis 2030 vollziehen, Frankreich bis 2040. Und auch der Bundesrat hatte sich für das Jahr 2030 als Enddatum für die Neuzulassung von Verbrennern ausgesprochen.

Volkswagen plant bereits den Ausstieg

Auch Teile der deutschen Autoindustrie bereiten sich auf den Anfang vom Ende des Verbrenners vor. Bei Volkswagen soll im Jahr 2026 "der letzte Produktstart auf einer Verbrennerplattform" beginnen, erklärte VW-Chefstratege Michael Jost im Dezember 2018. Für den Komplettausstieg gibt es jedoch noch kein festes Datum, VW erwartet den Verkauf des letzten Verbrenners laut Jost erst im Jahr 2040.

Mercedes-Benz plant dagegen weiterhin fest mit Benzin- und Dieselmotoren und möchte lediglich bis 2022 das gesamte Portfolio elektrifizieren. Bei der Kleinwagen-Tochter Smart ist der Wechsel dagegen beinahe vollzogen: Ab dem Jahr 2020 soll die Marke nur noch reine Elektroautos anbieten.