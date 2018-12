Los Angeles Elon Musk verpatzt Eröffnung des ersten Elektroauto-Tunnels

Mehr Verkehr in Großstädten unter die Erde verlegen - diesen Plan verfolgt Elon Musks Firma Boring Company. Sie will Autos mit hoher Geschwindigkeit durch Tunnel schießen. Nun hat das vom Tesla-Chef gegründete Unternehmen einen ersten 1,8 Kilometer langen Testtunnel in Los Angeles eröffnet.

Der Tunnel ist nicht viel breiter als ein Auto und funktioniert so: An die Vorderräder einfahrender Fahrzeuge wird eine Konstruktion angebaut, die an waagerechte Stützräder erinnert. Diese halten die Autos dank Schienen an den Wänden in der Spur. Das Auto fährt dann mit eigenem Antrieb durch die Röhre. Musk verspricht, man werde mit über 240 Kilometern pro Stunde unterwegs sein können, da es in dem Tunnel kein Tempolimit gebe.

Sehr holperige Fahrt

Bei Testfahrten für die Medien in der Nacht zum Mittwoch war ein weißer Tesla Model X mit angeschraubten Seitenrädern allerdings deutlich langsamer unterwegs - weil der Boden laut Musk noch nicht geglättet war. So geriet auch eine Fahrt mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde ziemlich holperig, wie der Reporter der "Washington Post" berichtete. In dem Tunnel ist zunächst nur ein Tesla-Elektrowagen im Einsatz.

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi — Elon Musk (@elonmusk) 19. Dezember 2018

Musk will den stockenden Verkehr in Los Angeles mithilfe eines Netzwerks aus solchen Tunneln entlasten. Außerdem werde es in allen Tunneln auch Fahrzeuge für den Transport von Radfahrern und Fußgängern geben, erklärte Musk auf Twitter. Die Kosten für den Testtunnel bezifferte er auf rund zehn Millionen Dollar.

Die Boring Company musste bei ihrem ambitionierten Vorhaben jedoch bereits einen Rückschlag hinnehmen: Sie verzichtet auf eine der geplanten Röhren, nachdem Anwohner sich gegen den Bau gewehrt hatten.