Kohlendioxid-Emissionen EU plant neue Regeln für Abgas-Grenzwerte

Die EU-Kommission prüft eine neue Methode zur Festlegung von Abgas-Grenzwerten bei Neuwagen. Demnach müssten die Hersteller nicht mehr einen fixen Wert für den Kohlendioxid-Ausstoß mit ihrem Sortiment einhalten (Flottendurchschnitt), sondern lediglich eine prozentuale Verbesserungen erzielen. Es seien aber noch verschiedene Möglichkeiten im Gespräch, wie EU-Klimakommissar Miguel Arias Cañete am Mittwoch in Brüssel sagte. Dabei gehe es um längerfristige Vorgaben.

Aktuell gibt es in der Europäischen Union ein Pkw-Ziel für das Jahr 2021. Bis dahin müssen die Hersteller im Flottendurchschnitt einen Wert von höchstens 95 Gramm CO2 pro Kilometer bei Neuwagen erreichen. Das entspricht einem Verbrauch von 4,1 Litern auf hundert Kilometern bei Benzin und 3,6 Litern bei Diesel.

Cañete begründete die Überlegungen mit der schrittweisen Einführung eines neuen Testverfahrens (WLTP), das den CO2-Ausstoß besser messen soll als der Vorläufer. Dieses Messprozedere wird noch in diesem Jahr eingeführt und gilt ab da für die Zulassung neuer Fahrzeugtypen. Da der WLTP viele Schlupflöcher des bisherigen Testverfahrens NEFZ schließt, rechnen die Hersteller mit höheren CO2-Angaben.

Das pikante daran: Das Konzept käme einer Forderung des Verbands der deutschen Automobilindustrie (VDA) nach. Der hatte eine Abkehr von den festen Flottengrenzwerten gefordert und das Prozentmodell vorgeschlagen. Hersteller großer Autos würden davon profitieren. Verlierer wären ausgerechnet jene Konzerne, die schon in den letzten Jahren große Anstrengungen zur Senkung des Flottenverbrauchs geleistet haben. Das zumindest befürchten Kritiker. Cañetes Behörde will bis zum Ende des Jahres Gesetzesvorschläge vorlegen. Darin könnte auch eine Quote für Elektroautos enthalten sein.

Autoindustrie will weiches CO2-Ziel vorschlagen

Nach Informationen des SPIEGEL trifft sich der EU-Klimakommissar in den kommenden Wochen mit den Chefs der Autoindustrie. Diese wollen - so heißt es aus Kreisen, die mit der Materie vertraut sind - der EU eine CO2-Reduktion um 20 Prozent bis 2030 anbieten. "Das ist viel zu wenig auf dem notwendigen Pfad der Dekarbonisierung", sagt der Leiter Verkehrspolitik Dietmar Oeliger vom Naturschutzbund Deutschland (NABU).

Das vom Menschen zusätzlich erzeugte Kohlendioxid ist maßgeblich für den Treibhauseffekt verantwortlich. Traditionell wehrt sich die Autoindustrie gegen strengere Abgasvorschriften. Zwischen 2015 und 2020/21 wurde das CO2-Ziel um etwa 30 Prozent verschärft, eine Reduktion um 20 Prozent in der doppelten Zeit sei deshalb nicht hinnehmbar, so Oeliger. Er fordert ein Zwischenziel bis spätestens 2025.

Die "Wirtschaftswoche" berichtete am Donnerstag über die Idee. Der niederländische EU-Abgeordnete Bas Eickhout von den Grünen beschrieb demnach die veränderte Methode als "Trick der Autolobby": "Die Hersteller großer Autos und die Hersteller, die bisher wenig erreicht haben, würden belohnt."