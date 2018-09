Neue Abgasnorm Der Diesel ist sauber - und kaum einer merkt es

Als der französische Autohersteller Peugeot im März dieses Jahres Abgaswerte von fünf Dieselautos präsentierte, gab es Lob von ungewohnter Stelle. "Die Messungen zeigen exzellente Resultate bei Stickoxiden und Zahl der Feinstaubpartikel", pries die Umweltorganisation Transport & Environment die Wagen der Abgasnorm Euro 6d-temp, darunter ein 208er-Modell und zwei 308er. Der französische Naturschutz-Dachverband FNE bestätigte die Messungen.

Aus heutiger Sicht waren die Peugeot-Modelle zusammen mit einigen anderen nur die Vorreiter. Drei Jahre, nachdem der Abgasskandal einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde, kommen nach und nach neue Dieselfahrzeuge auf den Markt, die auch im Realbetrieb deutlich weniger Stickoxide ausstoßen als erlaubt.

Gewaltiger Sprung für die Technik

Mit der neuesten Technik ist der Diesel sauber - nicht weniger legen die Untersuchungen nahe. Fahrverbote müssen die Halter dieser Autos demnach kaum fürchten. Für die Technik ist das ein gewaltiger Sprung. In den Jahren zuvor hatte die Industrie nahezu ausschließlich Diesel-Fahrzeuge auf den Markt gebracht, die die Labor-Grenzwerte auf der Straße um ein Vielfaches übertrafen. Das hat die Affäre ausgelöst.

"Die Hersteller haben offenbar verstanden", sagt der Leiter des ADAC-Technikzentrums, Reinhard Kolke. "Die Ergebnisse sind hervorragend. Die untersuchten Dieselautos stoßen nicht mehr Stickoxide aus als vergleichbare Benziner - im Labor und auf der Straße."

Der ADAC hat bereits 14 Diesel mit Euro 6d-temp genau untersucht. "Diese Fahrzeuge stoßen durchschnittlich 76 Prozent weniger NOx aus als Euro-6b-Diesel und 85 Prozent weniger als Euro-5-Diesel", heißt es beim Verkehrsclub.

Schadstoffreduzierung bis 99 Prozent

Stichproben bei Straßenmessungen hätten gezeigt, dass die Schadstoffreduzierung bei guten Modellen im Vergleich zu Euro-5-Dieseln sogar bei 95 bis 99 Prozent liegt. Der sauberste bislang gemessene Diesel sei ein BMW X1 sDrive18d mit nur noch acht Milligramm Stickoxid pro Kilometer. Der Grenzwert liegt bei 168 Gramm.

Unter öffentlichem Druck gelingt der Autoindustrie, was sie jahrelang mit Verweis auf den "Motorschutz" für unmöglich erklärt hatte. Zusätzliche und bessere Katalysatoren, größere Tanks für das Abgasreinigungs-Mittel Ad Blue - schon kommt hinten nicht mehr Dreck raus als erlaubt. Und das bei realen Fahrbedingungen auf der Straße, ein Anwendungsszenario, das die Hersteller bei der Abgasreinigung lange für nicht beherrschbar hielten.

Knapp 400 Diesel-Modelle mit Euro 6d-temp listet der ADAC auf. Seit September 2017 ist die Norm für neue Typen verpflichtend, ab September 2019 dann für alle neu zugelassenen Fahrzeuge.

Von Comeback-Stimmung für Diesel ist wenig zu spüren

Trotz alledem ist von einer großen Comeback-Stimmung für den Diesel wenig zu spüren. In den vergangenen zwölf Monaten haben die Hersteller ledig 40.000 der gelobten Euro-6d-temp-Modelle zu den Kunden gebracht. Offenbar standen zu wenige der sauberen Wagen tatsächlich zur Verfügung. Vor allem Volkswagen ist bei der neuen Norm spät dran. Der Luft in den Städten bringen die neuen Diesel bisher also kaum etwas.

"Seit zwei Jahren lobpreist die Industrie die neuen Modelle als Problemlösung", sagt Oliver Krischer, Verkehrsexperte der Grünenim Bundestag. "Doch die Autos sind bisher erst in homöopathischen Dosen auf der Straße."

Hersteller missbrauchen Umweltprämie

Stattdessen missbrauchten Hersteller die sogenannte Umweltprämie im vergangenen Jahr munter, um dreckige Altdiesel vom Hof zu bekommen. Fahrer sitzen deshalb in nagelneuen Dieselautos der Normen Euro 6b oder 6c, die oft genauso dreckig sind wie deutlich ältere Wagen und mittelfristig ebenfalls von Fahrverboten bedroht sind. Hersteller hatten die Prämie der Bundesregierung beim Dieselgipfel im Sommer 2017 versprochen und gewährten sie in Form von hohen Rabatten. Käufern sollten mit ihrer Hilfe eigentlich dreckige Autos gegen saubere eintauschen.

Auch für die Zukunft ist keinesfalls sicher, dass die neue Technik den Diesel an glorreiche Zeiten anknüpfen lässt. "Das Käufervertrauen wird sich kurzfristig nicht wiederherstellen lassen", sagt Elmar Kades, Autoexperte beim internationalen Beratungsunternehmen AlixPartners. Viele Autofahrer dächten bei Diesel automatisch an Fahrverbot. Der Gesetzgeber habe bis heute nicht eindeutig klargestellt, dass zumindest die neuesten Diesel langfristig davon verschont blieben. AlixPartners rechnet damit, dass der Diesel in Europa bis 2030 zum Nischenprodukt verkümmert.

"Ruf der Technik ist ruiniert"

"Die Hersteller haben saubere Diesel zu spät ins Rennen geschickt", sagt Autofachmann Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen. "Der Ruf der Technik ist ruiniert." Daran etwas zu ändern, werde viel Geld kosten und könne Jahre dauern. Zu lange womöglich, als dass der Diesel den Herstellern dabei helfen könnte, den CO2-Ausstoß ihrer Fahrzeuge kurzfristig in den Griff zu bekommen.

Tatsächlich sinkt der Diesel-Marktanteil in Europa weiter. In den ersten sechs Monaten des Jahres ist der Selbstzünder-Anteil um 8,4 Prozentpunkte auf 36,8 Prozent eingebrochen, wie Dudenhöffer ermittelt hat. In Deutschland stürzte er gar um 9,2 Punkte auf 32,1 Prozent ab.

Außer einem Image- hat der Diesel zudem womöglich ein Kostenproblem. Auf 500 bis 1000 Euro schätzt Automobilexperte Stefan Bratzel den finanziellen Mehraufwand, der für eine wirklich saubere Abgasreinigung erforderlich ist.

Vorteil für Elektroautos

Bei Kleinwagen verliert der Selbstzünder damit deutlich an Attraktivität gegenüber einem Benziner. Bei großen Limousinen und SUVs spielen die Kostenprobleme des Diesel Herstellern von Elektroautos in die Hände - zumal Batterien kontinuierlich billiger werden.

"Technisch ist der Diesel auf jeden Fall zu retten", sagt Peter Mock, Geschäftsführer der Umweltorganisation International Council on Clean Transportation (ICCT), der vor drei Jahren den VW -Dieselskandal in den USA mit aufgedeckt hat. "Aber für mich ist es fraglich, ob sich der Aufwand ökonomisch lohnt."