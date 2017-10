Rahmenbaukurs "Nimm bloß kein Wasserrohr"

Ich hatte nicht geahnt, dass es so viele Fahrradexperten wie Bundestrainer gibt. Spielt die deutsche Nationalmannschaft, wissen es mindestens 40 Millionen Menschen besser. Kündige ich im Freundeskreis den Besuch eines Rahmenbau-Kurses an, sind es immerhin - na ja, zwei. Aber die Gesprächsrunde bestand auch nur aus vier Erwachsenen. Die Quote ist also die gleiche wie beim Fußball.

Kostprobe gefällig? "Nimm ja kein Wasserrohr für den Fahrradrahmen", sagte Besserwisser A. "Was meinst du damit?", frage ich nach. Besserwisser B: "Ein Reynolds 103, das ist dick und schwer". Besserwisser A: "Der Designer Paul Smith hat nach dem Reynolds 531 sogar eine Klamottenlinie benannt. Das ist ein gutes Rohr."

Andreas Müller Auswahl an Stahl für den Fahrradrahmenbau

Ich möchte ein Fahrrad bauen, dabei ein bisschen Spaß haben und keine Doktorarbeit abliefern. Deshalb lass ich die gutgemeinten Tipps an mir abprallen und warte ab, was mir Robert Piontek, Fachmann für selbstgebaute Fahrradrahmen aus Potsdam, anbieten wird.

Der 42-jährige Amerikaner gibt in einem kleinen Keller in Potsdam Rahmenbaukurse für Laien. Meiner dauert insgesamt vier Tage, die Geometrie meines Single-Speed-Modells haben wir schon festgelegt (Lesen Sie hier die erste Folge). Bei der Wahl des Rohres empfiehlt mir Piontek ein Columbus Cromor, "das relativ günstig" ist, wie er sagt und auch kein Leichtbau. Wasserrohr, schießt es mir durch den Kopf. Doch der Vorteil des Cromor soll seine Stabilität sein.

So baue ich ein Fahrrad - eine Kurzanleitung in Bildern:

1290 Euro kostet der Kurs für gemuffte Rahmen

Fahrradfahren ist etwas für Materialfetischisten. Die einen schwören auf Stahl, weil er sich besonders komfortabel fährt, andere auf die nahezu Unzerstörbarkeit von Titan, wiederum andere schätzen die Leichtigkeit von Karbon oder das Preis-Leistungsverhältnis von Aluminium. Dass es aber Sorten von Stahl gibt wie Mitglieder der biologischen Ordnung der Primaten wusste ich nicht. Sprechen Fahrradfans über die Hersteller Reynolds, Tange, Columbus oder Dedacciai wird es fast religiös.

"In diesen Diskussionen spielt auch viel Halbwissen mit", sagt Patrick Laible von TotemBikes, der Rohre, Anbauteile und Komponenten verkauft. "Es gibt heute kaum noch minderwertige Stähle für den Fahrradrahmenbau, die in Europa gehandelt werden - erst recht nicht im Maßrahmenbau", so der Experte.

Ein gutes Rohr zeichnet aus, dass es bei der Herstellung nahtlos über einen Dorn gezogen und anschließend gewalzt wurde. Es ist an den Enden dicker als in der Mitte und besitzt eine hohe Festigkeit. Diese schützt den Rahmen vor Bruch und Verformung. Je höher die Festigkeit, desto dünner kann die Wandstärke des Rohrs gestaltet werden. Das spart Gewicht.

In der Werkstatt von Robert Piontek gibt es allein drei Regale mit Stahlrohren unterschiedlichster Qualität. Dabei handelt es sich nicht um Meterware, sondern um bereits grob vorgefertigtes Material für den Rahmenbau. Meine ausgewählten Stahlrohre für Ober-, Unter und Sitz- und Steuerrohr lege ich in eine Holzkiste, dazu gibt es nur einen passenden Muffensatz. Bei den Sitzstreben, also die beiden dünnen Rohre, die vom Sattel Richtung Hinterradaufnahme führen, wähle ich die schlankeren aus. Die sind vielleicht nicht so steif, dafür eleganter. Etwa 400 Euro für das Material muss man schon rechnen, 1290 Euro für den Kurs kommen noch dazu.

Ich brauche außerdem eine Brücke für die Bremsen. Drei Euro für die Version aus Stahl, 15 Euro für die Edelstahlversion. Edel kostet eben. Ich entscheide mich für die Billiglösung. Einen Bügel für den Fahrradständer legt Piontek dazu . "Das ist der einzige, den ich habe, die meisten möchten keinen", sagt er.

Andreas Müller Muffe mit Herz

Zunächst müssen die Rohre auf Länge gebracht werden

Nachdem ich alle Teile in meine Holzkiste einsortiert habe, müssen die Rohre ausgemessen und beschriftet werden. "Nicht, dass du das Sitzrohr an der falschen Seite abschneidest", sagt Piontek. Unten ist die Wandstärke dicker. Ich markiere das obere Ende.

"Hast du schon mal eine Feile in der Hand gehabt", fragt mein Lehrer mich. Ich schüttele den Kopf. Weißt du, wie man eine Bohrmaschine bedient? "Eher nein". Ich komme mir vor wie beim Ausfüllen der amerikanischen Einreiseformulare. Nein, ich bin nie aufgrund eines Verbrechens verhaftet worden. Nein, ich habe nicht geplant, mich an terroristischen Aktivitäten, Spionage, Sabotage oder Völkermord zu beteiligen. Aber ich kann mich eben auch nicht erinnern, so viele Fragen wie beim Rahmenbaukurs mit nein beantwortet zu haben. Nun wird offenbar: Meine handwerkliche Erfahrung tendiert gegen null, in Baumärkte gehe ich nur, wenn es sein muss.

Andreas Müller Wer ein Fahrrad baut, muss viel feilen

Zunächst müssen alle Rohre auf die richtige Länge gebracht werden. "Schneiden ist nicht so einfach wie man denkt", warnt mich Piontek. Es gibt etliche Methoden - manchmal kommt ein Rohrschneider zum Einsatz, der den Stahl schon einmal grob auf Länge bringt. Er funktioniert so ähnlich wie ein manueller Dosenöffner. Weitere sind Sägen - entweder manuell oder mit einem Aufsatz für die Bohrmaschine, ähnlich einer Lochsäge. "Jetzt mit wenig Druck und gleichmäßiger Drehzahl schneiden", fordert Piontek mich auf, während ich die Bohrmaschine vorsichtig Richtung Rohr schiebe. Es qualmt. "Stopp", befiehlt Piontek. Der Schneider wird zu heiß. Oje, er ist kaputt. Ich sehe die Kosten für meinen Rahmen explodieren. "Der hat generell nur eine Lebensdauer von ein paar Wochen", tröstet mich mein Lehrer. Alle Rohre und Streben müssen eingekürzt werden.

In das Sitzrohr drücke ich mit einem automatischen Körner eine Delle. Es folgt der Bohrer und damit ein Loch, damit später das Regenwasser aus dem Oberrohr ablaufen kann. An meinem Arbeitsplatz sammelt sich das Werkzeug, Piontek räumt geduldig hinter mir her. Nachdem alle Rohre auf Maß gebracht worden sind, spanne ich sie in eine Lehre ein. Darin wird der Rahmen korrekt ausgerichtet. Mit einem Winkelmesser überprüft Piontek, ob die Geometrie des Rahmens stimmt. " Passt", sagt er. "Cool, oder?"

Der Text ist der zweite Teil einer vierteiligen Serie. Im nächsten Teil wird Margret Hucko viel feilen und zum ersten Mal in ihrem Leben löten.