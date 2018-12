Weihnachtsgeschenke für Radfahrer Klingel Glöckchen, klingelingeling

Rücklicht mit GPS-Tracker:



Velocate ist ein Rücklicht zum Nachrüsten, in dem GPS-Technik verbaut ist. So meldet das Teil einen Diebstahl per Kurzmitteilung aufs Handy. Die Ortung funktioniert per GPS oder im Nahbereich per Akustiksignal und Bluetooth. Allerdings verursacht das Gerät zusätzlich zum Startpreis von 149 Euro laufende Kosten - nach einem Jahr werden für den Tracking-Service 39 Euro jährlich fällig - blöd für den Beschenkten. Schon besser, dass es für einmalig 240 Euro den "Lifetime-Tarif" gibt. Der umfasst Hardware und lebenslange Wartung.