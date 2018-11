NRW-Ministerpräsident Laschet will Dieselfahrverbote auf der A40 verhindern

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will die gerichtlich angeordneten Diesel-Fahrverbote in Essen und auf der A40 im Ruhrgebiet verhindern. "Ich halte das flächendeckende Sperren der Stadt Essen plus der Achse Autobahn A40 quer durch das Ruhrgebiet für nicht verhältnismäßig", sagte Laschet. "Ich will jedes juristische Mittel nutzen, damit es nicht zu Fahrverboten kommt." Das Oberverwaltungsgericht solle das Urteil des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen noch einmal überprüfen.

Mitte November hatte das Gelsenkirchener Gericht eine Fahrverbotszone in Essen angeordnet, die auch einen Streckenabschnitt der vielbefahrenen A40 umfasst. Das Gericht bestimmte, dass in der Zone in Essen vom 1. Juli 2019 an nur noch Dieselfahrzeuge der Schadstoffklasse 5 oder höher, vom 1. September an dann nur noch Dieselfahrzeuge der Klasse 6 fahren dürfen. Für Gewerbetreibende soll es Ausnahmen geben.

Städte sollen Luftreinhaltung überarbeiten

Ministerpräsident Laschet glaubt, dass die Städte das Stickoxidproblem anders lösen können. Die Städte müssten die Luftreinhaltepläne überarbeiten und nachweisen, dass sie alles dafür täten, dass Stickoxidemissionen weiter sänken. "Wenn das überzeugend dargelegt wird, dann halte ich es auch für möglich, dass es nicht zu Fahrverboten kommt."

Weil Luftgrenzwerte in vielen deutschen Städten nicht eingehalten werden, haben Gerichte bereits mehrere Fahrverbote für ältere Diesel verhängt. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) machte jüngst die Kommunen dafür verantwortlich und will nun auf finanziellen Druck setzen.