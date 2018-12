Das neue Jahr bringt für Autofahrer viele Änderungen. So kommen Millionen Autos in andere Typklassen bei der Kfz-Versicherung, wodurch manche Fahrer mehr und andere weniger zahlen werden. Elektroautos müssen ab Mitte des Jahres akustische Warnsignale abgeben, um Passanten und Radfahrer auf sich aufmerksam zu machen. Ebenfalls ab der Jahresmitte sollen Autobesitzer ihre Fahrzeuge erstmals online zulassen können. Alle wichtigen Änderungen für 2019 im Überblick:

Neue Typklassen bei der Kfz-Versicherung

Für etwa 11 Millionen Fahrzeughalter ändern sich zum 1. Januar 2019 die Beitrage ihrer Kfz-Versicherung.

5,4 Millionen Autofahrer rutschen in niedrigere Typklassen, die Beiträge sinken. Ein Beispiel: Fahrer eines VW Tiguan 2.0 TSI mit Vollkaskoversicherung zahlen nach der Umstufung 264 Euro weniger . Das hat das Verbraucherportal Check24 errechnet.

Bei fast drei Viertel, also rund 29,5 Millionen Autofahrern bleibt die Typklasse ihrer Kfz-Haftpflichtversicherung unverändert. Einmal jährlich wertet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) die Schadensbilanzen aller in Deutschland zugelassenen Automodelle aus, an denen sich dann die Versicherungsbeiträge für die einzelnen Typen bemessen.

Zulassung erstmals online



Die Neuzulassung von Autos und Umschreibung bei Halterwechsel wird im kommenden Jahr digitalisiert. Ab Mitte 2019 können Halter ihre Autos dann erstmals auch online zulassen und ummelden. Voraussetzung dafür ist ein elektronischer Personalausweis.

Warnsystem für Elektroautos

Ab dem 1. Juli 2019 müssen Elektro- und Hybridautos mit akustischen Warnsystemen ausgerüstet werden. Das gilt zunächst nur für neue Elektroautotypen, die in Europa zugelassen werden. Ab Mitte 2021 ist das System dann für alle neu in den Verkehr gebrachten E-Autos, sowie für Plug-in Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge vorgeschrieben. Die AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) genannten Systeme sollen bis zu einer Geschwindigkeit von 20 km/h einen Ton erzeugen, der den Geräuschen von Verbrennerautos ähnelt und auch das Beschleunigen und Abbremsen des Fahrzeugs hörbar macht. Dadurch sollen Sehbehinderte, Fußgänger und Radfahrer auf die E-Autos aufmerksam gemacht werden. Diese erzeugen bei niedrigen Geschwindigkeiten sonst kaum Fahrgeräusche.

Steuervorteile für Elektrodienstwagen

Für Dienstwagen, die auch privat genutzt werden, müssen ab 2019 nur noch 0,5 Prozent des Listenpreises im Monat als geldwerter Vorteil versteuert werden, sofern es sich um ein Elektro- und Hybridauto handelt. Beispiel: Bei einem Fahrzeug, das 30.000 Euro kostet, beträgt der geldwerte Vorteil 150 Euro im Monat. Diese Summe wird mit dem individuellen Prozentsatz versteuert. Die Neuregelung greift für Fahrzeuge, die nach dem 31. Dezember 2018 und vor dem 1. Januar 2022 angeschafft werden. Bei anderen Autos beträgt der geldwerte Vorteile weiterhin ein Prozent des Listenpreises. Mit der Förderung möchte die Bundesregierung einen Kaufanreiz für E-Autos schaffen.

Neue Abgasnorm Euro 6d-temp

Ab 1. September 2019 müssen alle Neufahrzeuge die strenge Abgasnorm Euro 6d-temp erfüllen. Sie hat Fachleuten zufolge bereits dazu geführt, dass Autohersteller erstmals wirksame Abgasreinigungssysteme in Dieselfahrzeuge einbauen und diese deutlich weniger Schadstoffe ausstoßen.

Der Abgastest findet im neuen Testzyklus WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) auf dem Prüfstand statt. Der soll reales Fahrverhalten besser simulieren als der alte NEFZ-Zyklus.

Zusätzlich werden die Abgase im realen Betrieb gemessen (Real Driving Emissions, RDE). Dafür wird das Auto auf Straßen gefahren, wo zufällige Beschleunigung, Verzögerung, oder wechselnde Temperaturen die Messung realistischer machen. Das soll die Diskrepanz zwischen den im Labor gemessenen Abgaswerten und den tatsächlichen Emissionen im Verkehr zusätzlich verringern.

Die neue Norm gibt Dieselfahrern laut Fachleuten mehr Sicherheit, dass sie nicht von Fahrverboten betroffen sind. Ein EU-Gericht hat die Grenzwerte zuletzt allerdings gekippt. Ob Fahrer neuester Diesel doch aus Städten ausgesperrt werden, dürfte sich ebenfalls 2019 zeigen.

Neue Fahrverbote

Im kommenden Jahr treten zahlreiche neue Fahrverbote für alte Dieselautos in verschiedenen deutschen Städten in Kraft.

Den Anfang macht Stuttgart. Dort dürfen ab 1. Januar 2019 Dieselfahrzeuge der Abgasnorm Euro 4 und niedriger die Umweltzone der Stadt nicht mehr befahren.

Im April 2019 folgt Köln. Ab dann gilt ein Fahrverbot für Euro-4-Diesel und Autos mit niedrigerer Abgasnorm in der Umweltzone. Ab September 2019 wird das Verbot auf Euro-5-Diesel ausgeweitet. Gleiches gilt für Bonn, allerdings nur für zwei Straßenabschnitte.

In Berlin werden ab Juni 2019 auf 11 Straßenabschnitten Fahrverbote für Dieselfahrzeuge einschließlich Euro 5 verhängt . Die Sperrung von insgesamt 120 weiteren Abschnitten wird geprüft.

In Essen wird ab Juli 2019 eine Zone eingerichtet, in der Dieselautos nur noch mit mindestens Euro 5 und ab September sogar nur noch Euro 6 fahren dürfen. Davon betroffen ist erstmals auch ein Abschnitt der Autobahn A40.

Gelsenkirchen muss ab Juli 2019 einen Straßenabschnitt für Dieselautos unterhalb Euro 6 sperren.

Im September 2019 drohen Diesel-Fahrverbote in Mainz, sollten die Grenzwerte in der ersten Jahreshälfte überschritten werden.

In Darmstadt haben sich die Kommune und klagende Umweltverbände auf einen Vergleich geeinigt. Fahrverbote für Dieselautos bis Euronorm 5 und Benziner bis Euronorm 2 wird es ab Juni vorerst auf zwei Straßen geben - sie könnten aber noch ausgeweitet werden.

Weiterhin drohen nach Gerichtsurteilen auch Fahrverbote in Frankfurt, München, Aachen und Wiesbaden . Dort dauern Rechtsstreitigkeiten noch an.