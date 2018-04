Fahrverbote Umweltministerin fordert Nachrüstungen für Dieselautos

Auch die neue Bundesumweltministerin Svenja Schulze will in der Dieseldebatte Fahrverbote vermeiden und drängt die Autoindustrie zu technischen Nachrüstungen. "Höhere Dieselsteuern oder Fahrverbote würden jetzt die Falschen bestrafen", sagte die SPD-Politikerin der "Bild"-Zeitung vom Dienstag. Eine blaue Plakette für Fahrzeuge mit geringerem Schadstoffausstoß sei auch keine Lösung. "Nichts davon würde die alten Diesel sauberer machen", sagte sie. In der Pflicht seien die Autobauer. "Sie haben zum Teil massiv betrogen und Autos mit extrem schlechten Abgaswerten verkauft", kritisierte sie. Deshalb müssen die Hersteller diese Fahrzeuge technisch nachrüsten - "auf eigene Kosten". Mit Software-Updates und neuer Hardware lasse sich viel erreichen.

Auch der ADAC forderte bereits Hardwarenachrüstungen von den Herstellern. Doch passende Nachrüstungen gibt es voraussichtlich erst ab 2019. Eine Zusage der Autoindustrie, die Kosten für die Umrüstung zu übernehmen, fehlt bislang. Sie lehnt diese Umbauten als zu aufwendig und teuer ab. Lokale Fahrverbote für Dieselautos sind allerdings jetzt schon rechtlich möglich.

Schulze setzt Kurs der Vorgängerin fort

Mit ihren Forderungen setzt Schulze den Kurs ihrer Vorgängerin Barbara Hendricks (SPD) fort. Wegen der hohen Diesel-Abgaswerte die deutschen Klimaziele noch einmal zu reißen, darf nach den Worten der Ministerin "nicht passieren." Vielmehr sei eine "Revolution" im Verkehrssektor nötig. Es gelte bessere Alternativen zu schaffen. Vor allem sei "deutlich mehr Elektro-Mobilität" nötig. Dabei müsse das Fahren mit E-Autos so erschwinglich und spannend sein wie das mit einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Schulze kündigte mehr Anreize an, damit sich E-Autos schneller verbreiten. Dazu zähle etwa eine Prämie für Elektro-Lieferfahrzeuge.