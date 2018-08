ADAC Stauprognose Rückreise "wird zur Tortur"

Für viele Urlauber geht es am Wochenende wieder nach Hause, denn in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein enden die Sommerferien. Und auch im Süden der Niederlande, in Schweden und in Norwegen geht die Schule nächste Woche wieder los. Der ADAC erwartet deshalb zahlreiche Staus, vor allem die Heimfahrt Richtung Norden werde "zur Tortur", heißt es auf der Internetseite des Automobilclubs. Auf folgenden Strecken kann es ebenso zu Verzögerungen kommen:

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

A 1 Puttgarden - Hamburg - Bremen

A 2 Dortmund - Hannover - Braunschweig - Berlin

A 3 Passau - Nürnberg - Frankfurt - Köln

A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden

A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt - Hattenbacher Dreieck

A 6 Heilbronn - Nürnberg

A 7 Flensburg - Hamburg

A 7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg und Hannover - Hamburg

A 8 Salzburg - München - Stuttgart

A 9 München - Nürnberg - Berlin

A 10 Berliner Ring

A 11 Dreieck Uckermark - Berlin

A 19 Rostock - Dreieck Wittstock/Dosse

A 24 Dreieck Wittstock/Dosse - Berliner Ring

A 72 Hof - Leipzig

A 93 Inntaldreieck - Kufstein

A 95 /B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 96 München - Lindau

A 99 Umfahrung München

Staufallen im Ausland

Auch in anderen europäischen Ländern verstopft der Rückreiseverkehr die Autobahnen. Besonders Italiens Fernstraßen sind am Wochenende nach Ferragosto, einem Feiertag am 15. August, stark belastet. Viele kehren dann vom Urlaub am Meer zurück. Aber auch in die andere Richtung sorgen Späturlauber noch für Verzögerungen. Diese italienischen Fernstraßen sind besonders häufig dicht: