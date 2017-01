Unterm Hammer Opus Magnum

Auction Heroes

Die teuersten Autos der Welt sind oft keine Neuwagen, sondern gebrauchte: Oldtimer, die sich in Händen reicher Sammler befinden oder nach langer Vergessenheit plötzlich aus Scheunen wieder auftauchen. Für den gewöhnlichen Auto-Enthusiasten bleiben diese Fahrzeuge unerreichbar, nur mit ganz viel Glück bekommt man sie mal zu Gesicht. In seltenen Momenten ergibt sich aber die Gelegenheit, etwas über diese Traumwagen zu erfahren: Wenn sie versteigert werden.

Bevor die Autos zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten wieder verschwinden, werden die alten Storys über sie neu erzählt oder sogar Geheimnisse gelüftet. Je schillernder die Geschichte eines Autos, desto höher sein Marktwert. Die glamourösesten Fahrzeuge stellen wir in einer Serie in loser Reihenfolge vor. Sie sind unsere Helden unterm Hammer - die Auction Heroes.

Unterm Hammer: Ein Ferrari 308 GTS Quattrovalvole, Baujahr 1984.

Warum mitbieten?

Weil der Schauspieler Tom Selleck in der US-Kultserie "Magnum" hinterm Lenkrad des roten Ferrari 308 GTS saß und mit dem Geschoss in den Achtzigerjahren als schnauzbärtiger Privatdetektiv Thomas Magnum bei der Verbrecherjagd über die Straßen Hawaiis raste. In acht Staffeln und mehr als 160 Folgen wurde nicht nur der ewig lächelnde Haudrauf Magnum zum Star der Serie. Auch die von ihm gefahrenen Ferrari, die allerdings seinem Chef gehörten, erlangten Kultstatus.

Ursprünglich sollte Magnum mit einem Porsche auf Verbrecherjagd gehen. Die Produzenten fragten beim deutschen Sportwagenbauer nach einem Gratisfahrzeug vom Typ 928 mit extragroßem Schiebedach, um gute Kamerabilder aus der Luft aufnehmen zu können. Doch Porsche sagte ab, und so lenkten die Produzenten ihre Aufmerksamkeit auf das damals aktuelle Modell des Ferrari 308. Ferrari sagte zu, und so gehörten die italienischen Sportwagen fortan zur Serie, wie der Pornobalken unter Magnums Nase. Später sponserte Ferrari of America die Serie sogar und steuerte mehr als ein Dutzend Fahrzeuge für die Dreharbeiten bei. Eines davon kommt nun bei Bonhams in Scottsdale im US-Staat Arizona unter den Hammer.

Der feilgebotene Ferrari GTS Quattrovalvole Baujahr 1984 kam in der vierten Magnum-Staffel zum Einsatz. Zu Beginn der Serie fuhr Magnum noch einen 1978er Ferrari 308 GT, später wechselte er auf einen 308 GTSi Baujahr 1980. Ab Mitte der vierten Episode schließlich steuerte der Hauptdarsteller den einen Ferrari GTS Quattrovalvole. Nach dem Auslaufen der Serie ging das Fahrzeug zunächst zurück an Ferrari North America. Es wurde aufbereitet und neu lackiert. Anschließend wechselte der Wagen noch zweimal den Besitzer.

Der Zusatz "Quattrovalvole" im Namen weist übrigens auf die vier Ventile pro Zylinder hin. Von letzteren hat der Mittelmotor des Ferrari GTS acht, angeordnet in V-Form mit einem Hubraum von drei Litern. Das Triebwerk leistet 235 PS bei 7000 Umdrehungen und beschleunigt den rund 1,2 Tonnen schweren Renner auf eine Höchstgeschwindigkeit von 255 km/h.

Zuschlag!

Das angebotene Modell mit der Los-Nummer 95 hat umgerechnet rund 58.000 Kilometer auf dem Zähler und ist in einem guten Zustand. Hätte nicht Tom Selleck im Hawaihemd auf dem Fahrersitz dieses Autos gesessen, wäre es wohl nur rund 75.000 Euro wert. Aufgrund des Magnum-Bonus' rechnet das Auktionshaus Bonhams allerdings mit einem Erlös zwischen 140.000 und 230.000 Euro.