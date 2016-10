Ford-Strategie Autonomie für alle

Seit gefühlten Urzeiten bestimmt Ford das Straßenbild in amerikanischen Städten. Zwei Jahrzehnte lang war der Ford Crown Victoria der Inbegriff des Taxis, bis andere Firmen dem Urgestein den Rang abliefen. Geht es nach Ford-Chef Mark Fields, soll sich die Erfolgsgeschichte des Crown Victoria wiederholen, allerdings mit einem kleinen Unterschied. Fields träumt von Zehntausenden Taxen, die in einer amerikanischen Metropole von der Größe New Yorks, Chicagos oder Los Angeles fahren sollen. Allerdings ohne Fahrer. Und schon 2021.

Fields jüngste Ankündigung ist gleich aus zwei Gründen bemerkenswert:

Kein Autohersteller ist beim Thema autonomes Fahren bislang so konkret geworden wie Ford, hat den Zeithorizont so kurz gesetzt und dabei mit so großen Zahlen jongliert. Alles, was Audi, Mercedes oder BMW, Toyota, Volvo oder Tesla bislang angekündigt hatten, war entweder längerfristiger, lief auf kleinere Stückzahlen hinaus, war unverbindlicher oder beschränkte sich auf ein weniger komplexes Einsatzszenario (nämlich zum Beispiel Autobahnverkehr).

Ford hat man diesen Schritt wahrscheinlich am wenigsten zugetraut. Während die deutschen Hersteller Mercedes, Audi und BMW seit Jahren autonome Fahrzeuge testen und man in ihren Serienmodellen, genau wie bei Tesla oder Volvo, zumindest Sekundenweise die Hände in den Schoß legen kann, ist es mit der Autonomie bei den Amerikanern bislang nicht weit her. Mondeo & Co. verfügen erst seit kurzem über eine automatische Abstandsregelung oder einen Lenkeingriff. Das Ford-Entwicklungszentren im Silicon Valley, gemeinhin als Nabel der autonomen Autowelt anerkannt, wurde erst vor zwei Jahren eröffnet (Da residierten andere Hersteller dort schon seit Jahrzehnten), und die Flotte der Testwagen beschränkt sich aktuell auf magere zehn Fusion-Limousinen, die mit dem üblichen Sensor-Geweih auf dem Dach durch Michigan, Kalifornien und Arizona geistern.

Wie also will sich Ford an die Spitze der Autonomiebewegung setzen und die vermeintlichen Vorreiter von der Standspur aus überholen?

Ford will alles anders machen

Ganz einfach: Mit einer radikalen Strategie. Mercedes, BMW, Audi, Tesla und Volvo positionieren den Autopiloten seither als ultimative Luxusausstattung. Sie versprechen dem Kunden damit: Zeit. "Wir geben ihm ein knappes Gut zurück und sorgen dafür, dass man Staus und lästige Routinefahrten nicht mehr als Belastung empfindet", beschreibt Daimler-Forschungschef Thomas Weber den Vermarktungsansatz von Mercedes-Benz.

Daimler Das autonome Auto als höchste Form des Luxus: So geht die Mercedes-Vision

Fields hingegen will den Autopiloten demokratisieren, so wie einst Firmengründer Henry Ford mit der Einführung der Fließbandproduktion das Auto selbst - über eine kostengünstige Mobilität für Menschen, die sie sich bis dato nicht leisten konnten. Fields will Ford, ähnlich wie die Fahrdienste von Uber oder Lift, zum Mobilitätsdienstleister machen - und die Autos, die der Service braucht, gleich selber liefern. Eine aussichtsreiche Strategie: "Das autonome Fahren spielt für zukünftige Mobility Services eine große Rolle, denn dadurch werden sie wirtschaftlich erst richtig attraktiv - für Anbieter wie für die Kunden", bestätigt auch Christian Kleinhans, Partner bei der Strategieberatung Berylls in München.

"Wenn man den Fahrer als teuersten Posten in der Kalkulation eines Fahrdienstes einsparen kann, ändert sich die Wirtschaftlichkeit dramatisch", sagt Fields. In diesem Nutzungsszenario ist auch der zugegeben hohe Preis eines autonom fahrenden Ford kein Problem: "Das macht sich dann schnell bezahlt." Zumal sich der Hersteller bei diesem Szenario auch keine Sorgen um den Absatz der Fahrzeuge machen muss: Das Unternehmen ist sein eigener Kunde und kann präzise Stückzahlen kalkulieren. Ford will die Produktion deswegen zügig hochfahren und rechnet schon für das Ende des nächsten Jahrzehnts mit einem Anteil von 20 Prozent autonomer Autos am Gesamtverkauf.

Fahrspaß - liegt nicht im Trend

Die Entwicklung auf das Nutzungsszenario automatisiertes Car-Sharing hat aber noch weitere Vorteile: Weil von einem Roboter-Taxi niemand "alte" Werte wie Fahrspaß erwartet, kann die Plattform viel konsequenter entwickelt werden. Zwar müssen die Algorithmen, die Fords Forschungschef Ken Washington für dieses Fahrzeug berechnen lässt, mehr leisten und noch zuverlässiger sein als in anderen Fahrzeugen, weil der Fahrer als Rückfallebene ausfällt. Aber unter dem Strich profitiert das Projekt eher davon, dass hinter dem Steuer niemand sitzt, der Freude am Fahren erleben will.

Ford Will die Roboter-Technologie demokratisieren: Ford-Chef Fields

"Wir müssen uns nicht, wie andere Hersteller, mit Übergabeszenarien beschäftigen. Und wir müssen auch nicht überwachen, ob und wie aufmerksam der Passagier im Fahrersitz gerade ist", so Washington. Außerdem verspricht sich Washington größere Freiheiten beim Design: "Wenn wir von vornherein auf den Fahrer verzichten, können wir die bekannte Architektur auflösen und das Auto neu denken".

Die Deutschen Hersteller wollen den Stufen-Plan

Mit dem Vorstoß von Ford geht der Klassenkampf der Autohersteller in die nächste Runde: Volumenmarken wie jetzt Ford oder wahrscheinlich auch Volkswagen werden die "Demokratisierung des autonomen Fahrens" vorantreiben, so Berylls-Partner Kleinhans, "ganz zu schweigen vom Technologie-Konzern Google, der seine Software zum autonomen Fahren lizensieren wird."

Für Vorreiter wie Audi, BMW, Mercedes, Volvo oder Tesla bedeute das einen verschärften Wettbewerb um die Vorherrschaft beim autonomen Fahren, auch wenn die das naturgemäß anders sehen: "Wir gehen die Entwicklung in Richtung autonomes Fahren Stück für Stück. Ein Audi-Fahrer soll diese Fortschritte auch bewusst erleben", erläutert Thomas Müller den bayerischen Stufenplan. Und ein Auto ganz ohne Fahrer kommt für den Leiter der Entwicklung Brems-/Lenk- und Fahrerassistenzsysteme ohnehin nicht in Frage: "Es ist unsere Strategie, dass der Audi-Kunde stets selbst entscheiden kann, ob er sich autonom chauffieren lassen will oder selbst das Lenkrad in die Hand nimmt. Aktiver Fahrspaß gehört für uns auch künftig dazu."

Ford-Chef Fields und Forscher Washington wissen sehr wohl, wie hoch sie sich die Latte gelegt haben. Immerhin wollen sie ihre Autos nicht nur vollkommen autonom auf Autobahnen, sondern auch in - ausgewählten - Städten fahren lassen. Und der Segen der Politik fehlt auch noch. "Nach dem aktuellen Stand der Dinge wäre unser Vorhaben rechtlich nicht zulässig", räumt Washington ein. Doch Zweifel wischt er lässig beiseite. der Dialog mit den Behörden sei auf einem guten Weg: "Wir bieten mehr Mobilität für alle bei weniger Stau, weniger Unfällen und weniger Abgasen. Das sind Argumente, denen sich die Politik auf Dauer nicht verschließen kann."