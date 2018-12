Jens Marquardt kennt den Motorsport seit 23 Jahren in- und auswendig - doch was derzeit in der Formel E passiert, beeindruckt ihn. "Einen derart intensiven Transfer zwischen Serien- und Renntechnologie wie bei der Entwicklung unseres Formel-E-Autos habe ich noch nie erlebt", sagt der Motorsportdirektor von BMW.

Für die Münchener verantwortet Marquardt das Debüt in der elektrischen Rennserie Formel E. Dort gibt es inzwischen Motorsport auf Topniveau zu sehen. Marquardt und seine Leute betreiben zugleich aber Grundlagenforschung für künftige Straßen-Elektroautos der weiß-blauen Marke.

Beim Techniktransfer in den Serienautobau hat die Formel E die Formel 1 abgelöst. Die in der Traditionsrennserie erreichten Fortschritte spielen für normale Autos fast keine Rolle mehr - sie sind zu abgehoben und kreisen in einem eigenen Kosmos.

Anders in der Elektroautorennserie. BMW und Audi, DS und Jaguar, Nissan und Mahindra, die Elektroautomarken Nio und Venturi wollen dort Knowhow sammeln, das künftige Elektroautos besser machen soll. Auch Mercedes ist faktisch dabei, mit dem HWA Racelab aus dem schwäbischen Affalterbach. Der Rennstall ist ein Platzhalter für die Stuttgarter, bis sie in der Saison 2019/20 mit einem Werksteam selbst in die Formel E einsteigen werden.

BMW ist schon weiter. "Für BMW ist die Formel E ein perfektes Versuchslabor für die Serienentwicklung", sagt Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich. Dabei profitieren beide Seiten wechselweise. So erlebt die Technik aus dem BMW-Elektroauto i3 im neuen Rennwagen eine zweite Karriere auf neuem Niveau, weil die Effizienzverluste im Antriebsstrang des Rennautos halbiert werden konnten. "Dabei wurde im Vergleich zum i3-Antrieb die Leistung verdoppelt, das Gewicht halbiert und die Drehzahlfestigkeit auf 40.000 Touren erhöht", sagt Motorsport-Chef Marquardt.

Der nächste Elektro-BMW für die Straße werde zwar kaum in die Drehzahlhöhen des Rennautos vorstoßen, aber dennoch profitieren. Etwa durch Material- und Fertigungsknowhow. Eine Rohrmanschette, die 40.000 Umdrehungen verkraftet, dürfte in einem Standard-Elektroauto praktisch unkaputtbar sein. "Alles, was wir lernen, um die Effizienz des Formel-E-Rennwagens zu optimieren, fließt zurück in die Serienentwicklung, um die Reichweite unserer zukünftigen E-Fahrzeuge zu vergrößern", sagt Marquardt, der beim Formel-1-Motorenbauer Ilmor arbeitete und Chef des Formel-1-Teams von Toyota war.

Wie eng Rennautos und die zivile Modellpalette verbandelt sind, zeigt sich bei BMW auch an mancher Personalie. Die E-Maschine des Renners wurde von den gleichen Ingenieuren entwickelt, die auch die E-Maschinen für BMW i3 und BMW i8 konstruiert haben.

Fahrt im E-Auto soll so komfortabel sein wie im Verbrenner

Ähnlich wie BMW argumentiert Audi. Zwar gebe es nicht "diese Schraube oder jenes Kabel, das aus dem Rennauto eins zu eins in die Serienfertigung gelangt", wie eine Audi-Sprecherin sagt. Wohl aber würden Softwarelösungen aus dem Rennwagen in die E-tron-Serienmodelle gelangen. Diese regeln beispielsweise die Temperatur des Akkus und versorgen den Motor bedarfsgerecht mit Strom.

Es geht darum, die Energiemenge aus dem Akku optimal auszunutzen. Je besser das gelingt, desto eher kann ein Rennfahrer auf der Zielgeraden noch einen Konkurrenten überholen. Ein Elektroautofahrer würde einige Kilometer Reichweite dazugewinnen.

Neue Materialien werden im Renneinsatz erprobt

Oft geht es um Nuancen. So setzt BMW beim Formel-E-Rennwagen erstmals eine neue Siliciumcarbid-Technologie im Umrichter ein. Der wandelt Gleichstrom aus dem Akku in dreiphasigen Wechselstrom für den E-Motor um. Das ist ein hochkomplexer Vorgang, denn Frequenz und Spannung des Wechselstroms werden permanent an die Fahrsituation angepasst. Mit dem neuen Material werden so genannte Durchlassverluste geringer. Den Rennwagen macht das schneller. Wird die neue Siliciumcarbid-Bauweise in Elektroautos eingesetzt, steigt deren Reichweite.

Nach vier Jahren Schattendasein elektrisiert die Formel E auf einmal die Autoindustrie, weil Hersteller zunehmend Elektroautos auf den Markt bringen. Im kommenden Jahr wird auch Porsche in der Rennserie starten. Das Unternehmen erwarte sich davon "wichtige Impulse für unsere zukünftigen Serienmodelle", sagt Malte Huneke, der Technische Projektleiter des Formel-E-Programms beim Zuffenhausener Hersteller. "Die Weiterentwicklung von Schlüsseltechnologien wie Elektromotor und Umrichter, Getriebe und Kühlsystem sowie das Energiemanagement stehen hier im Mittelpunkt."

Einheitsrennauto macht Wagenwechsel überflüssig

In der Formel E ist der technische Wettbewerb klar begrenzt. Wesentliche Komponenten sind weiterhin für alle Teams identisch, was Entwicklungskosten dämpfen soll. Einheitlich ist etwa das Chassis aus Carbon mit verkleideten Vorderrädern und zwei Heckflügeln.

Darunter verbirgt sich eine bedeutende Neuheit, die ebenfalls in allen Autos steckt: der Lithium-Ionen-Stromspeicher von McLaren Applied Technologies. Er wiegt 374 Kilogramm und bietet 52 kWh nutzbare Kapazität. Damit wird der bislang in der Formel E übliche Autowechsel während des Rennens überflüssig. Jeder WM-Lauf dauert nun 45 Minuten plus eine Runde.

Akkus werden leistungsstärker - und brauchen nicht mehr Platz

Auch diese Innovation weist den Weg für käufliche Elektroautos: Ihre Akkus erhalten nach und nach mehr Kapazität pro Kilo und nehmen dabei nicht mehr Raum ein. BMW bekommt inzwischen 42,2 Kilowattstunden im i3 unter, wo vor einigen Jahren lediglich die Hälfte an Strom gebunkert werden konnte.

Auf der Rennstrecke wird es darauf ankommen, die im Akku gespeicherte Energie passgenau einzusetzen. "Es ist deutlich komplexer, einen Formel-E-Rennwagen zu fahren als ein konventionelles Rennauto", sagt BMW-Motorsportdirektor Marquardt. "Bei jeder Entscheidung im Cockpit muss der Fahrer bedenken, wie sich ein möglichst großer Teil der eingesetzten Energie wieder rekuperieren lässt." Die dabei genutzte individuelle Technologie der einzelnen Teams entscheidet mit über Sieg und Niederlage.

Aus deutscher Sicht wird sich die Spannung im Dezember 2019 nochmals steigern. In der sechsten Saison treten mit Audi, BMW, Mercedes und Porsche gleich vier heimische Werksteams an - das gab es auf so hohem Motorsportniveau noch nie.

Das Timing ist nicht ganz zufällig. Spätestens Ende 2019, wenn die übernächste Formel-E-Saison beginnt, haben alle der beteiligten deutschen Marken auch mindestens ein Elektroauto für Privatkunden im Angebot.