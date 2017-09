Geklaut 1979, geborgen 2017 Schmatz, da bin ich wieder!

1979 verschwand in Frankreich ein blauer Peugeot 104, der Wagen wurde als gestohlen gemeldet. Zugegeben: Es gab in den vergangenen 38 Jahren dramatischere Kriminalfälle. Dieser hier darf allerdings nach langer Zeit als gelöst gelten. Die Diebe sind zwar nicht gefasst, aber das Auto ist wieder da. Wie die Polizei von Chalons-en-Champagne, einer Stadt östlich von Paris, über Facebook mitteilte, wurde der Wagen jetzt gefunden - in einem Sumpftümpel.

Laut Angaben der Gendamerie hatte der Besitzer des Tümpels den Fund gemeldet, nachdem der Wasserpegel nach einer Dürreperiode stark gefallen war. Wie lange der Wagen in dem Tümpel lag, ist unklar. Die Polizei rückte an und tat, was sie in solchen Fällen zuerst tun muss: Nachschauen, ob sich eine Leiche im Auto befindet.

Es war keine drin.

"Nur Flusskrebse", sagte Franck Menard, der anschließend mit der Bergung des blauen Peugeot 104 beauftragt worden war.

Menard, der Mechaniker, zeigte sich in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP überrascht von dem Wagen: "Man erkennt die blaue Farbe, an der Stoßstange ist noch Chrom und die Sitze befinden sich in gutem Zustand. Sie sind immer noch beige". Dieser Peugeot 104, geklaut 1979 und seit unbekannter Zeit verschollen am Grund eines Sumpftümpels in Chalons-en-Champagne, sagte Menard, sehe immer noch aus wie ein Peugeot 104.

"Er wird das Auto sehen wollen"

Und der beklaute Besitzer von damals? Lebt nach Angaben der Polizei heute in Reims. Das Auto und der Mensch sollen in den nächsten Tagen zusammengeführt werden, 38 Jahre nach ihrer unfreiwilligen Trennung. Franck Menard dazu: "Dem Gesetz nach gehört das Auto jetzt seiner Versicherung, es wurde ja als gestohlen gemeldet."

Momentan steht der blaue Peugeot noch in Menards Werkstatt, und auch wenn der Mechaniker weiß, dass der 104 nicht mehr dem Besitzer gehört, der jetzt in Reims lebt, sondern dessen Versicherung: Trotzdem glaubt er daran, dass der dereinst Beklaute bei ihm auftauchen wird: "Er wird das Auto allein schon aus nostalgischen Gründen sehen wollen".

Sollte der Besitzer tatsächlich kommen, wird Franck Menard zwei Nachrichten für ihn haben, eine gute und eine nicht so gute. Zuerst die nicht so gute: Der Motor ist hinüber, soviel ist klar, aber das ist das Problem der Versicherung. Die gute: Die Flusskrebse, die sich in dem blauen Peugeot 104 einnisteten, sind wohlauf. Menard hat sie in einem Kanal ausgesetzt.