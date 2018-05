Temposünder Privatfirmen gehen in Frankreich auf Raserjagd

Blitzer, Kelle, Verkehrskontrolle: Die Geschwindigkeit entlang von National- oder Departementsstraßen in Frankreich soll künftig von privaten Sicherheitsfirmen überwacht werden statt von Polizei oder Gendarmerie. Die mobilen High-Tech-Anlagen, die zum Einsatz kommen, erlauben es während der Fahrt, die Geschwindigkeit heranfahrender und sich entfernender Autos exakt und automatisch zu messen. Das erklärte Ziel der Auftragsvergabe: Bessere Auslastung der mobilen Radarfallen und damit höhere Einnahmen für die Staatskasse. Derzeit belaufen sich die Jahreseinnahmen der automatischen Blitzer auf 920 Millionen Euro.

Mit Outsourcing hoheitlicher Aufgaben wird zwar auch in Österreich und mehreren deutschen Bundesländern experimentiert. "Doch nur in sehr engem Rahmen dürfen sich Kommunen privater Firmen als Unterstützung bedienen", sagt ADAC-Experte Markus Schäpe. "Weder die Auswahl der Messstelle noch die Überwachung des Messbetriebs dürfen dabei delegiert werden", so der Leiter der juristischen Zentrale. Und versichert: Es ist nicht erkennbar, dass sich daran in absehbarer Zeit etwas ändert."

Die Messgeräte sind diskret neben den Autonummern versteckt

Anders sieht es in Frankreich aus, wo binnen der nächsten zwei Jahre der Betrieb mobiler Radarfallen vornehmlich an Privatfirmen übergeht. Den Anfang machte die Region Normandie.

Vorerst fünf Wagen sind dort unterwegs. "Bis zum Sommer sollen dann 26 Fahrzeuge im Einsatz sein", sagt Emmanuel Barbe, Beauftragter für Verkehrssicherheit bei der Vorstellung der Pläne in der Präfektur von Évreux. Bis 2020 werden 383 derartiger Messwagen landesweit Verkehrskontrollen fahren. "Wir wollen die Blitzer-Kapazität erhöhen", erläutert Sicherheitsbeauftragter Barbe. Und zwar acht Stunden pro Tag, an Sonn- wie Feiertagen. Bisher war das Hightech-Equipment gerade mal eineinhalb Stunden täglich in Betrieb.

Die Messgeräte sind diskret neben den Autonummern versteckt, der Bildschirm auf dem Armaturenbrett erscheint wie ein großes GPS und die rückwärtigen Kameras ähneln Lautsprecherboxen einer Stereoanlage. Der Wagenpark der privaten Radarjäger, bislang bestehend aus Peugeots 308, wird auf weitere Marken ausgedehnt: Klein- und Mittelklassemodelle wie Dacia Sandero, Renault Clio oder Citroën Berlingo.

Automobilverbände laufen Sturm gegen die private Jagd auf Verkehrssünder

Wo es bislang zweier Beamte bedurfte - einer am Lenkrad, einer zuständig für die Bedienung der Messgeräte -, sitzt bei den Sicherheitsfirmen nur eine Person im Pkw: Die neuen Radarautomaten erfassen Geschwindigkeitsübertretungen, die GPS-Daten, Zeit und Fotos gehen zur Auswertung direkt an das nationale "Zentrum für Verkehrsübertretungen" in Rennes. Eine der Firmen, die in der Normandie den Zuschlag für die Überwachung erhielt, ist die Firma Mobiom.

Frankreichs Automobilverbände laufen Sturm gegen die private Jagd auf Verkehrssünder und rügen den Betrieb der Radarfallen an externe Firmen als "Big-Brother"-Verfahren. Die Liga zur Verteidigung der Autofahrer sammelte für seine Petition 427.000 Unterschriften, der Verein "40 Millionen Autofahrer" legte beim Staatsrat Widerspruch ein: "Es geht dabei doch nur darum für den Staat wesentliche Einnahmen zu scheffeln".