Staatskarossen beim G20-Gipfel Die Panzer-Parade

Auf Hamburg wartet zum G20-Gipfel ein mögliches Verkehrschaos. Mittendrin, und zwar als Mitverursacher, die Gäste des Gipfels: Präsidenten, Premierminister, die Bundeskanzlerin, die, umringt von Sicherheitsfahrzeugen, mit ihren gepanzerten Limousinen durch die Stadt fahren. Für sie werden dann spontan die Straßen abgesperrt. Freie Fahrt für die Oberhäupter der freien Welt. Oder so ähnlich.

Man kann das als Ärgernis betrachten, so wie es vermutlich die meisten Hamburger tun werden - weil sie in ihren Bewegungen in ihrer Stadt wohl erheblich eingeschränkt sind. Oder man sieht es als autokulturelle Bereicherung. Am Flughafen werden zahlreiche Plane-Spotter erwartet, die die Air Force One und andere Staatsmaschinen ablichten wollen. Dieses Prinzip könnte man auch auf die Straße bringen - denn bei den Staatskarossen ist so manche Überraschung dabei, auch Autos, die kaum jemand kennt.

Welcher Staatschef konkret mit seiner Lieblingskarre anreist, lässt sich bislang noch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. "Nach den uns vorliegenden Informationen nutzt ein Großteil der Delegationen angemietete Fahrzeuge; allerdings sind einzelne Delegationen mit eigenen Fahrzeugen unterwegs", äußert sich Rudolf Neu von der Polizei Hamburg erwartungsgemäß vage. Trotzdem kann es ja nicht schaden, sich mal einen Überblick zu verschaffen, in was die Oberhäupter normalerweise unterwegs sind: Falls Sie im Stau oder hinter der Absperrung stehen und an Ihnen fährt eine Prozession von Toyota Century Royal vorbei, wissen Sie wenigstens, wer drinsitzt.

Sie wollen wissen, in welchen Autos die Gäste in der Regel fahren? Dann klicken Sie sich in unserer Fotostrecke durch eine Auswahl der Staatskarossen.