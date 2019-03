Zusammenarbeit bei neuem Elektroauto Ein VW-Strandbuggy aus Aachen

Wer auf dem diesjährigen Autosalon in Genf nach der nächsten Revolution in der Branche sucht, muss genauer hinschauen. Ist es der VW ID Buggy? Eine elektrifizierte Neuauflage des legendären Strandbuggys der Sechziger- und Siebzigerjahre? Oder doch der kleine Elektroflitzer e.Go Life, hinter dem die Macher des E-Lieferwagens Streetscooter stecken? Die Antwort ist: beide. Aber weniger als Autos selbst, sondern wegen der Philosophie, die dahintersteht.

Zentrale Figur dieser Neuerung ist Günther Schuh, Chef der e.Go Mobile AG und Professor an der RWTH Aachen. Er düpierte mit dem Erfolg seines Streetscooters die gesamte arrivierte Autobranche und schickt sich jetzt an, dies mit dem ersten Pkw aus eigener Fertigung zu wiederholen.

Elektro-Schnäppchen aus Aachen

Schon ab Mitte März rollen in Aachen die ersten Serienexemplare des e.Go Life vom Band. Rund 3300 der kleinen Elektro-Flitzer will Schuh in diesem Jahr produzieren. Der Preis ab 15.900 Euro ist ein Schnäppchen verglichen mit den Kosten für andere E-Autos. Allerdings ist das Konzept sehr reduziert: In Sachen Ausstattung und Materialauswahl im Innenraum kommt der e.Go Life nicht an die Haptik gängiger Kleinwagen heran.

Der Nachfrage schadet dies anscheinend nicht, die Auftragsbücher sind voll. Kunden im europäischen Ausland müssen momentan sogar hinten anstehen. Die Auslieferung - Start ab Mai - ist vorerst auf Deutschland beschränkt. Bis zum Jahresende ist das putzige City-Car ausverkauft. Schrittweise soll die Fertigung hochgefahren werden, auf bis zu 30.000 Einheiten jährlich. Dann dürften auch luxuriösere Varianten darunter sein, vermutlich mehrheitlich.

Kunden fragen nach hochwertiger Ausstattung

"Gut zwei Drittel der Interessenten fragen nach einer höherwertigen Ausstattung", sagt Schuh. Auf dem Genfer Autosalon zeigt er deswegen die Studie e.Go Life Sports Concept - mit mehr Leistung, Ledersitzen, Breitreifen und Glasdach. "Wir wollen damit die Reaktionen des Publikums testen."

Günther Schuh ist von Haus aus Produktionsingenieur. Er weiß, wie man auch bei geringen Stückzahlen die Gewinnschwelle erreicht, und hat bei der Konzeption des e.Go Life alles darauf ausgerichtet. Deswegen kommt für den E-Flitzer auch keine selbsttragende Karosserie zum Einsatz, sondern ein Aluminium-Space-Frame, über den eine Karosseriehaut aus Kunststoff gezogen wird. So spart die Firma die Millionenbeträge, die in der Autoindustrie für die Herstellung der Karosseriewerkzeuge gemeinhin üblich sind. Schlank und flexibel, lautet seine Devise.

VW hat keinen Platz für Emotionen

Das ließ schon vor einem Jahr Herbert Diess, Vorstandschef von Volkswagen, zum Telefonhörer greifen. Im Gespräch mit Günther Schuh - beide kennen sich gut aus früheren BMW-Zeiten - ging es um die Fertigung des ID Buggy. Kleine Stückzahlen sind für einen Autohersteller wie Volkswagen ein Problem, ein Volumen von mehreren tausend Einheiten gilt als homöopathische Dosis. Deswegen starben im VW-Konzern bereits Modelle wie Eos, Scirocco und Golf Cabrio. Wolfsburg hat keinen Platz für Nischen und Emotionen.

Genau auf Letzteres aber zielt die Studie ID Buggy ab, die VW auf der Messe in Genf präsentiert. Das Retro-Elektromodell weckt Erinnerungen an die offenen Strand-Buggys der Siebzigerjahre. Mehr Autofreiheit ging damals nicht. Als Basis für die Bausätze diente den zahlreichen Anbietern ein altes Käfer-Chassis.

Elektrobaukasten als Rettung für Nischenmodelle

Der ID Buggy dagegen steht auf dem neuen Elektrobaukasten MEB, in den Volkswagen viele Milliarden Euro investiert hat, um sein Versprechen von sauberer Mobilität einzulösen. Ende dieses Jahres beginnt in Zwickau die Produktion des ersten Modells in der bald stark wachsenden Volkswagen-Elektro-Familie. Der ID ist ein Modell in Golf-Größe. Als nächstes folgen ein Crossover, eine Limousine, die Neuauflage des Bulli, ein SUV. Der Freak in der ID-Familie soll das Spaßgefährt ID Buggy werden.

Allerdings lässt sich so ein Nischenmodell in einem großen Konzern wie Volkswagen nicht mehr zu akzeptablen Kosten bauen. Eine Lösung heißt "Outsourcing". Zum Beispiel an Start-ups - an einen wie Günther Schuh. "Die MEB-Architektur besitzt das Potenzial, für viele Autohersteller zu einer neuen technischen Basis der E-Mobilität zu werden", sagte Diess am Rande des Genfer Autosalons - ohne jedoch genauer zu werden, um welche anderen Hersteller es sich handeln könnte.

Fiat Chrysler (FCA), Ford und PSA als möglich Abnehmer

Gedanken hierzu hat sich Stefan Bratzel gemacht, Leiter des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach: "In Frage kämen FCA mit Fiat und Jeep, aber auch Ford und selbst der PSA-Konzern", meint der Autoexperte zu möglichen Abnehmern der VW-Infrastruktur.

Noch vor wenigen Jahren währen derartige Kooperationen über Konzerngrenzen hinweg undenkbar gewesen. Fahrwerk, Motoren - jeder Hersteller hatte da seine ganz eigene Philosophie, sein Alleinstellungsmerkmal. Bei Elektroautos fragt jedoch kaum jemand, welche Motoren und welche Batterien unter der Karosserie stecken. Es wäre für beide Seiten ein Gewinn. Die Abnehmer sparten sich gigantische Entwicklungskosten eigener Systeme. Durch den Verkauf des modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB) an andere Hersteller holt Volkswagen einen Teil seiner Entwicklungskosten wieder herein. Gleichzeitig reduzieren sich durch das höhere Volumen die Stückkosten für alle Hersteller, die den Baukasten verwenden.

Eine Win-Win-Situation mit dem MEB hat natürlich auch Günther Schuh vor Augen. Beim ID Buggy sind - ähnlich wie früher beim VW Käfer - Karosserie und Chassis voneinander getrennt. Dies ist der Idealfall für Kleinserienhersteller. Schuh kann für Volkswagen so nicht nur den ID Buggy als verlängerte Werkbank von Wolfsburg in einer Anzahl von jährlich 3000 bis 5000 Einheiten bauen und dabei trotzdem profitabel bleiben, sondern später vielleicht auch eigene Modelle auf das MEB-Chassis stellen. "Ich denke dabei an einen e.Go Life L", sagt er.

Auch antriebstechnisch fährt der ID Buggy voll aufs Schuhs Kurs. Der Motor sitzt im Heck, treibt die Hinterräder an. "Ein Elektroauto mit Frontantrieb ist blanker Unsinn und vereitelt den Fahrspaß." Auch sein e.Go Life ist heckgetrieben - und beschleunige die ersten 50 Meter "wie ein Porsche".