Rettungsgasse, Handyverbot, Verhüllung Verkehrssünder werden ab sofort härter bestraft  

Verkehrssünder müssen mit härteren Strafen rechnen. Ab Donnerstag treten Änderungen in der Straßenverkehrsordnung in Kraft, die unter anderem das Telefonieren am Steuer deutlich teurer machen. Auch werden Autofahrer stärker belangt, die Einsatzwagen von Rettungskräften und Polizei behindern.

Damit reagiert der Gesetzgeber auf Erkenntnisse aus der Unfallforschung und Erfahrungen von Rettungskräften. Noch vor Jahren war Alkoholkonsum oder zu schnelles Fahren das größte Risiko, in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt zu werden. Heute gilt Ablenkung durch technische Geräte als Hauptursache.

Zudem beklagten Helfer immer wieder, dass Autofahrer und Gaffer sie bei der Anfahrt zu einer Unfallstelle behindert hätten. "Um Menschenleben nach einem Verkehrsunfall zu retten und Unfallopfer zu versorgen, kommt es auf jede Sekunde an", mahnte der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) an.

Alle Neuerungen im Überblick.

picture alliance / dpa Fahrerin telefoniert am Steuer

Handyverstöße

Das Hantieren mit Smartphones am Steuer kommt Autofahrer teurer zu stehen. Für Verstöße werden nun 100 Euro statt bisher 60 Euro fällig, weiterhin verbunden mit einem Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei.

fällig, weiterhin verbunden mit einem Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei. Entsteht durch das Hantieren mit dem Handy am Steuer ein Unfall mit Sachbeschädigung, drohen 200 Euro, zwei Punkte sowie ein Monat Fahrverbot .

. Werden Fahrradfahrer mit Handy in der Hand ertappt, müssen sie 55 Euro statt bisher 25 Euro zahlen.

mit Handy in der Hand ertappt, müssen sie zahlen. Das Verbot, das bisher nur Mobil- und Autotelefone nennt, wurde zudem auf alle Kommunikationsgeräte wie etwa Tablets und Laptops erweitert.

erweitert. Die Nutzung von Handys ist nur bei ausgeschaltetem Motor erlaubt. Dabei reicht es dem Gesetzgeber nicht, wenn das Fahrzeug durch eine Start-Stopp-Automatik abgeschaltet wird.

DPA Rettungsgasse auf der Autobahn 2 in Hannover

Rettungsgasse

Autofahrer, die im Stau oder bei stockendem Verkehr etwa auf der Autobahn keine Rettungsgasse für Helfer bilden , werden nun mit mindestens 200 Euro bestraft. Bisher betrug das Bußgeld lediglich 20 Euro. Im schwersten Fall werden 320 Euro fällig, verbunden mit einem Monat Fahrverbot.

, werden nun mit mindestens bestraft. Bisher betrug das Bußgeld lediglich 20 Euro. Im schwersten Fall werden fällig, verbunden mit einem Monat Fahrverbot. Generell drohen jetzt mindestens 240 Euro Strafe und ein Monat Fahrverbot, wenn Autofahrer Einsatzwagen von Polizei und Rettungsdiensten nicht sofort einen freien Weg verschaffen - auch unabhängig von einer Rettungsgasse.

Verhüllung

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass beim Führen eines Fahrzeugs das Gesicht erkennbar sein muss und weder verdeckt noch verhüllt sein darf. Wer dagegen verstößt, muss mit einer Strafe von 60 Euro rechnen. Ausgenommen sind Motorrad- oder Rollerfahrer, die einen Schutzhelm tragen müssen.

DPA Schnelles Auto

Illegale Straßenrennen

Diese Gesetzesänderung ist bereits am 13. Oktober in Kraft getreten.