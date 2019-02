Hamburgs Nahverkehr rüstet auf Elektrobusse um. Auf der Suche nach geeigneten Modellen testet die Hamburger Hochbahn derzeit den Irizar ie-Tram der auf den ersten Blick eher an eine Straßenbahn erinnert.

Während bereits vier serienreife Elektrobusse in Hamburg im Fahrgastbetrieb unterwegs sind, sollen in diesem und im kommenden Jahr 56 weitere Elektrobusse folgen. Daher testet die Hochbahn nun neue Modelle verschiedenster Hersteller.

Das neueste Testfahrzeug ist der Irizar ie-Tram des gleichnamigen spanischen Herstellers Irizar. Das futuristische Gefährt fällt vor allem wegen seines Äußeren auf. Denn der Bus hat eigentlich eher die Form einer Straßenbahn, fährt allerdings nicht auf Schienen, sondern auf herkömmlichen Gummireifen.

150 Plätze, 60 Kilometer Reichweite

Der Gelenkbus hat insgesamt 150 Plätze (49 Sitzplätze, 101 Stehplätze, ein Rollstuhl- sowie ein Kinderwagenplatz) und ist 18,73 Meter lang. Angetrieben wird der Bus von einem Elektromotor mit einer Leistung von 235 Kilowatt. Die nötige Energie kommt von einer Lithium-Batterie mit einer Kapazität von 120 Kilowattstunden.

So ausgestattet hat der Bus eine Reichweite von 60 Kilometern - die Nutzung von Heizung, Klimaanlage und Lüftung einberechnet. Dabei kann die Batterie sowohl per Übernachtladung auf dem Busbetriebshof als auch an den Endpunkten von Linien aufgeladen werden.

In Spanien ist der Elektrobus bereits in Barcelona und San Sebastián sowie im französischen Amiens unterwegs. In Hamburg wird er nun auch erstmals in Deutschland eingesetzt. "Wir suchen immer nach neuen Mobilitätslösungen für Hamburg. Dieses Modell verfügt nicht nur über einen umweltfreundlichen Antrieb, sondern zeichnet sich auch durch ein sehr modernes Design aus", sagt Henrik Falk, Vorstandsvorsitzender der Hamburger Hochbahn.

Die einwöchige Testphase erfolgt zunächst ohne Fahrgäste. Im Fokus des Tests steht der elektrische Antrieb, die Ladefähigkeit sowie das Fahrverhalten im Innenstadtbereich. Zeitgleich wird der Elektrobus auch in Essen getestet.