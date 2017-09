Zulieferer auf der IAA E-volution von unten

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

"Der Durchbruch der Elektromobilität kommt nicht mit den selbsternannten Pionieren. Er kommt mit denen, die eine neue Technologie in wirklich relevanten Stückzahlen auf die Straße bringen können", sagte VW-Chef Matthias Müller auf der IAA in Frankfurt. Nur große Autobauer seien in der Lage, die E-Mobilität endlich ins Rollen zu bringen, so seine Botschaft. Tatsächlich? Auf der Messe könnte man einen anderen Eindruck gewinnen.

Keiner der großen, etablierten Hersteller zeigt auf der IAA ein neues, serienreifes Elektroauto. Die stehen bei einigen Start-ups und - sozusagen noch in ihren Bestandteilen - bei den Zulieferern. Zum Beispiel auf dem Stand von Bosch in Halle 8, wo eine sogenannte E-Achse gezeigt wird, die Elektromotor, Leistungselektronik und Getriebe in einem Bauteil vereint. Weitere Fahrzeug-Zutaten wie Lenkung, Beleuchtung, Bedienelemente und mehr findet man hier ebenfalls.

Ein kleiner Hauch von Anarchie

"Die E-Achse ist der Start-up-Antrieb für Elektroautos", sagt Bosch-Geschäftsführer Rolf Bulander. Dass soll heißen: Wer eine clevere Idee für ein Elektroauto hat, bekommt bei Bosch die nötigen Komponenten. Und natürlich nicht nur bei Bosch. "Wir wollen die Mobilität für morgen aktiv mitgestalten", sagt auch Klaus Rosenfeld, Vorstandsvorsitzender der Schaeffler AG. "Dabei entwickeln wir unsere Produkte so weiter, dass wir maßgeschneiderte, ganzheitliche Lösungen für unterschiedliche Antriebskonzepte anbieten können", sagt Rosenfeld. Auch andere Zulieferer wie ZF, Borg Warner, oder Mahle zeigen ähnliche elektrische Antriebskonzepte auf der IAA. Das könnte nicht nur die Art, wie wir Auto fahren verändern, sondern gleich die gesamte Branche.

Natürlich sagt Bosch-Manager Bulander, dass die E-Achse vor allem etablierten Autoherstellern helfe. "Die sparen sich damit teure Entwicklungszeit und können Elektrofahrzeuge deutlich schneller auf den Markt bringen." Doch das gilt auch für alle anderen Unternehmen, deren Geschäftsmodell auf Elektromobilen gründet.

Bulander macht deutlich, dass Bosch keine Exklusivlösungen anbietet. Selbstverständlich können etablierte Hersteller den Antrieb ordern. Aber Bosch und die anderen Zulieferer - und das ist neu - verkaufen die Motoren, Getriebe und anderen Komponenten auch in geringeren Stückzahlen und auch an kleine Unternehmen. Die brauchen daher keine Milliardenetats für die Entwicklung, sie brauchen lediglich eine innovative Idee.

Der Baukasten bewährt sich

Wenn in der Autobranche von Disruption, also einer grundlegenden Veränderung, die Rede ist, dann betrifft das aktuell vor allem die Zulieferer. Bislang entwickelten diese Firmen ihre Bauteile vor allem auf Geheiß der Autohersteller, sorgten so für Innovationen in den Fahrzeugen, blieben aber meist im Hintergrund. Mit eigenen Elektroantrieben und anderen Komponenten für neue, künftige Mobilitätslösungen jedoch emanzipieren sich die Lieferanten von den Autoherstellern und ergreifen selbst die Initiative.

Immer wieder hört man an den Ständen der Zulieferer hinter vorgehaltener Hand, dass sich mit diesem System etwas grundlegendes ändert: Sie werden zu Motorenherstellern, eine Fertigungsdisziplin, die über Jahrzehnte fest in der Hand der Autohersteller lag. Bei den E-Antrieben entwickeln nun die Zulieferer fleißig mit u richten sich damit nicht nur an Audi, BMW und Co., sondern explizit auch an kleinere Unternehmen und Start-ups.

Für die wiederum wird es immer leichter, eigene Fahrzeuge zu kreieren - und die klassische Industrie alt aussehen zu lassen. Das Baukastensystem ist vielfältig. Und fast immer sind die Elektro-Komponenten vergleichsweise einfach und vor allem günstig. Zudem ist ihre Leistung skalierbar und damit für reine Kleinstfahrzeuge, Elektro-Pkw aber auch größere Modelle mit reinem Elektro- oder Hybridantrieb geeignet.

Noch ein Beispiel von der IAA, nochmal von Bosch. Neben der E-Achse präsentierte das schwäbische Unternehmen auch einen 48-Volt-Antrieb. Den kannte man bislang nur als mildeste Form der Hybridisierung in Verbrennerfahrzeugen, wo das System im Zusammenspiel mit einem Riemen-Starter-Generator als Spritspartechnologie zum Einsatz kommt. Was Bosch auf der IAA 2017 zeigte, war allerdings kein Hilfssystem, sondern ein eigenständiger Antrieb.

Und nicht nur das, denn das Produkt-Paket beinhaltet neben Motor, Steuereinheit, Batterie, Ladegerät und Display auch noch eine App. Damit richtet sich das System beispielsweise an Roller-Sharing-Anbieter, die damit nicht nur die Technik der Fahrzeuge, sondern auch gleich die digitale Infrastruktur, die ein solcher Dienst benötigt, mitgeliefert bekommen.

Studenten entwickeln bezahlbares E-Auto

Auch der Elektro-Kleinwagen e-Go, der von Studenten der Universität RWTH Aachen entwickelt wurde, nutzt den 48-Volt-Antrieb von Bosch. Ab März 2018 soll der 3,35 Meter lange 2+2-Siter mit 41 PS und rund 100 Kilometern Reichweite in Serie produziert werden. Das auf den urbanen Gebrauch ausgerichtete E-Auto soll abzüglich der Umweltprämie von 4000 Euro noch 11.900 Euro kosten. Das funktioniert, weil die einbaufertigen Antriebslösungen immense Entwicklungskosten sparen. Professor Schuh von der RWTH Aachen nennt als Gesamtsumme 30 Millionen Euro. "Ein etablierter Hersteller hätte mindestens 500 Millionen Euro investieren müssen", sagt Schuh.

Die Zulieferbranche hat das neue Potential durch die Elektromobilität erkannt. Manche Unternehmen geben bereits eigene Mobilitätsstudien in Auftrag, oder lassen Zukunftsszenarien entwerfen, um Entscheidungsgrundlagen für künftige Produkte zu gewinnen. Man wolle unabhängiger von den Autoherstellern werden und mit der Entwicklung zukunftsfähiger Mobilitätskonzepte nicht auf deren Startsignal warten, heißt es unisono bei vielen Firmen.

Wohin das führen kann, zeigt auch das Beispiel der Firma Streetscooter, die heute Elektro-Lieferwagen unter anderem für die Deutsche Post baut. Hervorgegangen ist das Start-up aus einer Forschungsinitiative der Universität RWTH Aachen. Dort entwickelte ein Team aus Studenten zusammen mit 80 mittelständischen Unternehmen einen kleinen Elektro-Laster, der 2011 erstmals vorgestellt wurde.

Pionierleistung Elektromobilität

Ungefähr zu dieser Zeit verhandelte die Deutsche Post mit mehreren großen deutschen Autoherstellern über Entwicklung und Bau eines Elektrofahrzeug für die Paketzustellung. Alle etablierten Marken sagten ab, zu mickrig erschienen die erwarteten Stückzahlen und der Umsatz. 2014 nahm die Post die Sache selbst in die Hand, kaufte die Streetscooter GmbH und begann 2016 mit der Serienfertigung des Modells "Streetscooter Work". Inzwischen liegt die Produktionskapazität bei 15.000 Fahrzeugen jährlich, eine zweite Fertigungsanlage entsteht gerade, denn längst wird der E-Transporter auch an Dritte verkauft.

Wie war das noch? "Der Durchbruch kommt nicht mit selbsternannten Pionieren", sagte VW-Chef Müller. Selbst wenn er Recht behalten würde: Ohne die Pioniere würde es gar nicht erst zu einem Durchbruch kommen.

Zusammengefasst: Die Elektromobilität revolutioniert nicht nur die Art, wie wir Auto fahren. Sie verändert auch das Kräfteverhältnis in der Industrie selbst: Zuliefererbetriebe entwickeln nicht mehr nur kleine Bauteile, sondern modular zu verwendende Elektro-Antriebseinheiten. Sie werden damit quasi zu Motorenherstellern - und machen durch das Baukastensystem die Neugründung von neuen Automarken so einfach wie noch nie.