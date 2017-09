Tops und Flops auf der IAA Klasse und Klöpse

Flop: Borgward Isabella - das war in der Fünfzigerjahren für viele Deutsche der Traumwagen schlechthin. Die Borgward Isabella Concept, das der inzwischen in China wiederbelebte Hersteller auf der IAA zeigt, würde auch gerne so begehrt sein. Leider wird das nicht klappen. Auf den ersten Blick wirkt der zweifarbige Elektrosportwagen zwar geschmeidig und elegant, doch wenn sich die klobigen Portaltüren öffnen, wird es bizarr: Man blickt in eine violette Höhle, die an den Disco-Glitter der Siebziger erinnert. Dieser Schwulst wird dann mit Hightech kombiniert: berührungsempfindlichen Fläche und Hologramm-Projektionen. Kann man machen, doch in diesem Fall beißt es sich einfach zu krass mit der Realität. Die sieht so aus: Ende des Jahres soll das erste Borgward-Modell auf dem deutschen Markt starten, der SUV BX7. Isabella wird dann längst wieder in einer dunklen Garage stehen. jüp