Lkw-Fahrerkabinen Truckers Traum

Manchmal erkennt man die Zusammenhänge erst auf den zweiten Blick. Fernfahrer beispielsweise werden dringend gesucht. Und das Problem hat sich verschärft, seit 2011 die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Denn beim Bund lernten zahlreiche Rekruten Lkw-Fahren und kletterten später auch im Zivilberuf hinters Brummi-Lenkrad. Diese Quelle für Fernfahrer-Nachwuchs ist versiegt. Dazu kommen generelle Vorbehalte gegen den Beruf, der vor allem anstrengend, einsam und mau bezahlt ist. Stellen Sie sich nur mal Ihre Reaktion vor, wenn Ihr Kind sagen würde, es wolle Fernfahrer werden.

In zwanzig oder dreißig Jahren, so die Voraussagen vieler Hersteller, werden Lkw autonom fahren können und der Mensch am Steuer, wenn überhaupt, dann nur noch für die letzten Kilometer zum Bestimmungsort gebraucht. Ob einem die Vision nun gefällt oder nicht - sie bleibt vorerst eine Vision. Noch werden Fernfahrer gebraucht, wahrscheinlich noch Jahrzehnte. Und zwar dringend.

Speditionen kämpfen seit Jahren mit dem Problem. Gelöst wird es - stark vergröbert - auf zweierlei Art. Der eine Teil der Transportunternehmen folgt dem Prinzip "fahren, fahren, fahren", betrachtet den Lenker vor allem als Kostenfaktor und sieht zu, dass die Plätze hinterm Steuer überhaupt besetzt sind. Hauptsache, der Laster rollt. Der andere Teil der Frachtbranche versucht, möglichst qualifizierte Fahrer möglichst langfristig zu binden. Das Schlüsselelement dazu ist der Lkw, und die Lkw-Hersteller reagieren entsprechend.

Am eindrucksvollsten ist das auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover in Halle 16 bei Iveco zu sehen. Dort steht das "Z Truck Konzept", eine blau-schwarze Sattelschlepper-Studie die aussieht, als plane Hollywood ein Remake des Trucker-Klassikers "Convoy". Die Karosserie ist aerodynamisch optimiert sowie mit einem Bio-Flüssiggas-Antrieb mit 460 PS, 16-Gang-Automatikgetriebe und Abwärme-Rückgewinnungssystem ausgestattet. Was jedoch den potenziellen Fernfahrer-Nachwuchs vor allem ansprechen dürfte, ist die in jeder Hinsicht erstaunliche Kabine.

Eine Dusche für den "Onboard Logistics Operator"

"Auf diesen Lkw haben wir nicht nur 29 Patente angemeldet, er hat auch eine neue, menschliche Dimension", sagt Iveco-Markenchef Pierre Lahutte. Wenn der Fahrer fährt, sitzt er in einer von der übrigen Kabine abgekoppelten, separat gefederten Einheit. Das Lenkrad sieht aus wie ein Flugzeug-Steuerknüppel, die jeweils benötigten Informationen werden auf die riesige Frontscheibe projiziert.

Sobald der Lastwagen steht, lässt sich eine Schiebewand öffnen, was die Kabine nach hinten um einen halben Meter vergrößert. Dort bilden ein Klappbett, ein Ceran-Kochfeld, eine Spüle, ein Kühlschrank, reichlich Unterhaltungselektronik und sogar eine Dusche das Wohnabteil. Außerdem gibt es eine Büroarbeitsecke für den Fahrer, den Iveco übrigens gar nicht mehr als Fahrer bezeichnet, sondern als "Onboard Logistics Operator" - also als OLO. Doch unabhängig davon, ob man OLO werden möchte oder doch lieber Fernfahrer: Ein Truck im Stil der Iveco-Studie würde den Beruf auf jeden Fall sehr viel attraktiver machen.

Esstisch, Sessel, Mikrowelle, Flachbildschirm

Weil alle in der Branche wissen, wie wichtig ein ansprechender Arbeitsplatz ist, um qualifizierte Fernfahrer zu rekrutieren und dann auch zu halten, bieten alle Lkw-Hersteller Individualisierungsmöglichkeiten für die Kabine an, und zwar schon heute. Bei Renault etwa kann der Beifahrersitz um 90 Grad gedreht und ein Esstisch ausgeklappt werden, so dass man fast so komfortabel speisen kann wie zu Hause in der Küche. Bei Mercedes gibt es ein "Solo-Star"-Fahrerhaus, bei dem statt eines herkömmlichen Beifahrersitzes ein Ecksessel mit Beinauflage installiert ist. Heimeligkeit sollen auch die Holzoberflächen überall in der Kabine vermitteln, eine Sonderausstattung, die passenderweise den Namen "Homeline" trägt.

Ob MAN oder Volvo, DAF oder Scania - Kühlschränke, Mikrowellen, Fernseher, Staufächer und viele nützliche Kleinablagen bieten inzwischen alle Hersteller. Ebenso einen komplett ebenen Boden in der Kabine. Der schwedische Lkw-Bauer Scania, der in Hannover eine neue Lkw-Baureihe vorstellt, hat nicht nur die Wohnsituation in der Kabine, sondern auch die Arbeitsplatz des Fahrers optimiert. Einfach dadurch, dass die Übersicht sehr viel besser wurde, weil die A-Säulen schmaler, die Armaturentafel flacher und der Sitz um sechseinhalb Zentimeter weiter nach vorn sowie um zwei Zentimeter weiter nach links verlegt wurde. Es sind - wie so oft - auch im Lkw vor allem Kleinigkeiten, die einen großen Effekt haben können.

Interessante Designmöglickeiten durch neue EU-Richtlinie

Dazu zählt auch die EU-Richtlinie 2015/719. Das Regularium erlaubt es, Lkw-Fahrerhäuser künftig länger zu machen, wenn sich dadurch die Sicherheit oder die Effizienz des Lastwagens verbessert. Der Entwicklungsdienstleister IAV (Ingenieursgesellschaft Auto und Verkehr) aus Berlin hat unter Ausnutzung der neuen Freiheiten eine Zugmaschine entworfen, die einerseits alle gängigen Bestimmungen erfüllt, zusätzlich jedoch eine bessere Aerodynamik, ein größeres Sichtfeld und mehr Platz in der Kabine bietet.

"Bislang sind Lkw-Kabinen aufs Fahren hin optimiert, und teilweise noch auf die Ruhepausen. Unser Entwurf schafft mehr Platz für die Innenraumgestaltung, und den sollten wir nutzen", sagt Oliver Predelli, Fachbereichsleiter Entwicklungssteuerung Nutzfahrzeuge bei IAV. Beispielsweise werde immer deutlicher, das Lkw-Fahrer künftig wohl auch einen Büroarbeitsplatz im Fahrerhaus bräuchten.

Predelli hofft, das die neue Form für Zugmaschinen zumindest "ein paar Denkanstöße" für die Lkw-Hersteller liefern wird. Denn alle seien im Augenblick damit befasst, wie man den Arbeits- und Wohnraum für den Fahrer verbessern könne. Nur das Argument mit der besseren Sicht durch größere Frontscheiben und vielleicht auch einen mittig postierten Fahrersitz, das gehe bei einigen Herstellern ins Leere. Predelli: "Manche Firmen möchten einen besseren Überblick für den Fernfahrer schaffen, mehr Sensoren, Radar- und Kamerasysteme einbauen." Ob der Beruf des Fernfahrers durch immer mehr Elektronik-Assistenten attraktiver wird, diese Frage werden wohl irgendwann die Lkw-Käufer entscheiden.