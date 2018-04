Vorstoß von Ikea, Nestlé & Co. Konzerne fordern schärfere Abgasregeln für Lkw

Es kommt nicht alle Tage vor, dass Industriekonzerne die EU-Kommission um strengere Regeln für Lkw-Abgase bitten - besonders, wenn ihr Geschäft vom Lkw-Verkehr abhängt. Genau das aber wird am kommenden Mittwoch geschehen: Mehrere Großunternehmen, darunter der Möbelhersteller Ikea, der französische Supermarkt-Riese Carrefour, der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern Nestlé, die Transportkonzerne DB Schenker und Alstom und der Mischkonzern Unilever, fordern von der EU-Kommission ein stärkeres Engagement für den Klimaschutz. Und das gehe nur, wenn man sich den Verkehrssektor vornehme.

Der sei nach wie vor "Europas größtes Klimaproblem", schreiben die Unternehmen an Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und mehrere seiner Kommissare. Der Verkehrssektor sei mittlerweile für 27 Prozent des gesamten Treibhausgas-Ausstoßes der EU verantwortlich. Besonders schlimm seien Lkw: Schwere Nutzfahrzeuge machten bereits ein Viertel aller Abgase des Straßenverkehrs aus - Tendenz steigend. Laut Berechnungen der EU-Kommission wird der Treibhausgas-Ausstoß der Lastkraftwagen von 2015 bis 2030 um 28 Prozent zulegen. Wenn die EU die selbst gesteckten Klimaschutzziele einhalten wolle, "müssen verkehrsbedingte und durch Lkw verursachte Emissionen dringend gesenkt werden", heißt es in dem Brief, der dem SPIEGEL vorliegt und der am 18. April verschickt werden soll.

Viele Spediteure, Verlader und Transportfirmen würden bereits freiwillig ihre CO2-Emissionen senken, doch man benötige günstige Rahmenbedingungen - und CO2-Grenzwerte gehörten "zu den effektivsten Maßnahmen". Die Konzerne fordern, dass der Spritverbrauch von Sattelschleppern bis zum Jahr 2025 um 24 Prozent gesenkt werden soll. Einen entsprechenden Vorschlag solle die Kommission noch in der ersten Hälfte dieses Jahres vorlegen.

Lobbyschlacht in vollem Gang

Das wird ohnehin geschehen: Die Behörde arbeitet derzeit an neuen Vorschlägen zur Regulierung der Lkw-Abgase und wird sie voraussichtlich Mitte Mai präsentieren. Wie genau sie aussehen werden, ist noch offen - aber die Lobbyschlacht ist inzwischen voll entbrannt.

Der europäische Autohersteller-Verband (ACEA) etwa schlägt in einem Positionspapier vom März zwar ebenfalls eine Senkung der CO2-Emissionen von Lkw vor - allerdings nicht um 24, sondern um lediglich sieben Prozent bis zum Jahr 2025. Bis 2030 könne man eine Reduzierung um 16 Prozent erreichen, meint Acea - und auch das nur "zu hohen, aber akzeptablen Kosten".

Ikea, Nestlé und die anderen Unterzeichner des Briefs an die Kommission betonen dagegen, dass sich der Spritverbrauch von Sattelzugmaschinen bis zum Jahr 2030 um satte 43 Prozent senken lasse. Die dafür notwendigen Investitionen würden sich nach nur zwei Jahren amortisieren, schreiben sie unter Berufung auf ein Papier des International Council of Clean Transportation (ICCT).

Autohersteller wollen Geld vom Staat

Acea aber will dennoch einen Teil der Kosten für die Umstellung auf umweltfreundliche Antriebe an den Steuerzahler weiterreichen. Die EU-Staaten müssten nicht nur in Ladestationen und Tankstellen investieren, sondern auch "Unterstützungsprogramme und Anreize schaffen, um den Verkauf von Lkw mit alternativen Antrieben zu stimulieren". Obendrein fordert der Verband Erleichterungen bei der Eurovignette. Zwar begrüße man den Vorschlag der Kommission, den CO2-Ausstoß bei der Autobahnabgabe künftig zu berücksichtigen - aber nur, wenn der von der Gütertransport-Industrie eingesammelte Gesamtbetrag nicht steigt.

Und überhaupt sei es nicht sinnvoll, allgemeingültige Regeln zum Kohlendioxid-Ausstoß für alle Lkw über 3,5 Tonnen einzuführen. Schließlich gäbe es "buchstäblich Tausende von Größen und Formen" von Lkw, schreibt Acea. Der Verband schlägt deshalb eine Art Emissionshandelssystem vor, in dem CO2-Guthaben zwischen Lkw-Untergruppen hin- und hergeschoben werden können. Allerdings seien besonders umweltfreundliche Lkw auch besonders teuer - weshalb es für sie "Super-Guthaben" geben müsse.

Immerhin: Der Brief von Ikea, Nestlé und Co. an die Kommission zeige, "dass nicht nur Umweltverbände, sondern auch namhafte und sehr unterschiedliche Industrievertreter, Akteure aus dem Transportbereich und der Logistik von ambitionierten Lkw-Verbrauchsgrenzwerten profitieren werden und solche einfordern", meint etwa Dietmar Oeliger vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Einen Großteil der Verantwortung sieht er in Deutschland: "Mehr noch als bei Autos wird der Lkw-Markt von deutschen Akteuren bestimmt: Mercedes-Benz, sowie MAN und Scania, die im Besitz der Volkswagen AG sind, dominieren das Geschäft", so Oeliger. "Daher wird es auch sehr darauf ankommen, wie die Bundesregierung agiert."