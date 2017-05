Japanische Oldtimer und Youngtimer Fertigmachen zum Kulturschock

Schon als Schüler dämmerte es Frank Goffloo, 52, dass er anders tickte als andere Jungs. "Ich hatte zu leiden", sagt er. Der Grund: "Kein Mensch außer mir schien zu wissen, was ein Datsun 260 Z ist." Seine Kumpel schwärmten nur für VW Scirocco oder Porsche 914. Heute ist Goffloo Vizepräsident des "Z- & ZX-Club Deutschland", und hätte er damals schon Klaus Amann gekannt, wäre seine Kindheit sicher anders verlaufen - womöglich sogar glücklicher.

Amann nämlich ist Präsident des "Z- & ZX-Club Deutschland" und seit seinem sechsten Lebensjahr vernarrt in den japanischen Sportwagen. "Damals fuhr mir ein Kind aus der Nachbarschaft mit einem ferngesteuerten Datsun 260 Z über die Füße - seitdem ging mir das Auto nicht mehr aus dem Kopf", sagt er. Heute stehen zwei Typen der meistverkauften Sportwagenserie der Welt in seiner Garage: Ein Nissan 300 ZX Baujahr 1987 und ein Datsun 240 Z aus dem Jahr 1972.

1969 kam der 240 Z auf den Markt, ab 1973 war die Marke Datsun in Deutschland präsent. Gegen den 240 Z sahen die hiesigen Konkurrenten alt aus. "Das Auto war günstig, die Technik überdurchschnittlich gut, die Beschleunigung phänomenal und das Ding lag auf der Straße wie ein Go-Kart", schwärmt Amann. In den Siebzigern kostete der 240 Z etwa 17.400 Mark, ein Porsche 911 war rund 10.000 Mark teurer. Und der Datsun bot einen 2,4-Liter-Reihensechszylinder mit 150 PS Leistung und rannte 205 km/h. "Eine wahnsinnige Leistungsausbeute zur damaligen Zeit", sagt Amann.

Nissan Datsun 240 Z von 1973

Die Optik des Autos, das Goffloo und Amann begeisterte, ist eine Mischung aus Jaguar E-Type und Muscle-Car. Weder besonders raffiniert noch super-elegant. Eher der Typus Allerwelts-Sportwagen, und genau das war wohl das Erfolgsgeheimnis der Baureihe, von der in neun Jahren rund eine halbe Million Exemplare verkauft wurden, ehe das Modell 280 ZX die erste Generation ablöste.

Die Szene hält zusammen

In Deutschland blieb der Zuspruch zu den Z-Modellen überschaubar. Entsprechend familiär geht es in der Fanszene zu. Beim Z- und ZX-Stammtisch sind beispielsweise auch Fans anderer japanischer Modelle willkommen. "Da sitzt dann die Wankel-Fraktion in 'Schüttelhuber? Nein Danke!'-T-Shirts mit den Turbo-Fans zusammen, und gemeinsam werden Scherze über die Celica-Fahrer gerissen, weil die statt sechs nur vier Zylinder unter der Haube haben", sagt Frank Goffloo.

Club-Chef Amann erzählt gern, wie die Japan-Klassiker oft sehr viel teureren Luxussportwagen die Show stehlen. "Als wir mal mit unseren Oldtimern auf eine Tankstelle fuhren, auf der drei Ferraris parkten, drehten sich die Leute sofort zu uns um." Ein alter Datsun Z sei eben eine echte Rarität hierzulande. Amann: "Den Leuten gefallen die Autos, aber meistens wissen sie gar nicht, was sie da vor sich haben."

In der Oldtimerszene ist das nicht anders. "Japanische Oldtimer waren in Deutschland und Europa bisher kaum präsent, doch das ändert sich allmählich", sagt Marius Brune vom Marktbeobachter Classic Data. Japanische Hersteller hätten nämlich durchaus sportliche und exzellent designte Fahrzeugklassiker im Angebot - etwa den Datsun 240 Z oder den Toyota 2000 GT. "Aber anders als in die USA lieferten Toyota und Co. nach Europa und vor allem nach Deutschland meist solide, günstige und gut ausgestattete Hausmannskost." Daher verbänden selbst Autofans hierzulande die japanischen Hersteller kaum mit schönen, eleganten Oldtimern.

Zum Mythos fehlt den Autos was entscheidendes

Das ist der eine Grund, warum sich vergleichsweise wenige deutsche Autoenthusiasten mit japanischem Altmetall beschäftigen. Der andere ist sozusagen hausgemacht: Japanische Hersteller haben sich nie wirklich um ihre Markenhistorie gekümmert - also um all das, was im Marketingsprech hiesiger Pkw-Produzenten gern als "Heritage" bezeichnet und durch pompöse Werksmuseen gewürdigt wird.

"Wichtig für einen Autohersteller sind die Mythen, die sich um die Marke ranken; etwa durch Erfolge im Rennsport", sagt Norbert Schroeder, Geschäftsführer des Competence Center Classic Cars beim TÜV Rheinland. Man denke an Ferrari-Modelle, die untrennbar mit zahllosen Formel-1-Erfolgen verbunden sind. Oder an den legendären Silberpfeil von Mercedes, dessen Strahlkraft bis heute Bestandteil der Marketingstrategie des Stuttgarter Autobauers ist. "Derartiges haben die japanischen Hersteller - zumindest für Europa - nicht zu bieten, ihnen fehlt der Stoff für Legenden", so Schroeder.

Im vergangenen Jahr beispielsweise kamen neun der zehn teuersten klassischen Automobile, die auf Auktionen versteigert wurden, aus Europa. Einzige Ausnahme war der US-Sportwagenklassiker Shelby Cobra - umringt von den Millionärs-Lieblingen von Ferrari, Jaguar, Alfa Romeo, Bugatti und Mercedes. Modelle aus Japan - aktuell der zweitgrößte Autoproduzent weltweit - finden hingegen kaum Beachtung. Dabei bieten die Fernost-Modelle eine große Zahl technisch und optisch interessanter - und vor allem noch bezahlbarer - Alternativen zu den gängigen Klassikern.

Preiswerte Klassiker

Beispielsweise der Sportwagen Datsun 240 Z. Das Modell aus den Siebzigern gibt es zu Preisen ab etwa 15.000 Euro, besser erhaltene Modelle kosten ab 30.000 Euro aufwärts. Zu ähnlichen Summen werden gut erhaltene Exemplare des Toyota Celica oder des Honda S 800 gehandelt. Letzter kam 1967 als erstes japanisches Auto überhaupt auf den deutschen Markt. Ein gut erhaltenes Exemplar des Mazda 929 aus den Achtzigerjahren wiederum gibt es für weniger als 10.000 Euro.

Honda Der Honda S800 war das erste Automodell aus Japan, das nach Deutschland exportiert wurde

Es gibt allerdings auch unter den Modellen aus Fernost einige wenige, die zu horrenden Preisen gehandelt werden.

Dazu gehört der Toyota 2000 GT. Das Modell, das optisch starke Anleihen am Jaguar E-Type nimmt, war bei seiner Einführung im Jahr 1965 das mit 2,4 Millionen Yen (nach heutiger Kaufkraft rund 20.000 Euro) teuerste Auto Japans. In Europa kostete der Sportwagen knapp 30.000 Mark - rund ein Drittel mehr als ein Porsche 911 zur damaligen Zeit (21.900 Mark). Ein horrender Preis - den kaum jemand zu zahlen bereit war. Die Produktion wurde nach drei Jahren und lediglich 351 Exemplaren eingestellt. Logisch, dass das den 2000 GT heute umso begehrter macht: Bei einer Versteigerung von RM Auctions erzielte ein Auto dieses Typs vor drei Jahren einen Preis von 1,045 Millionen US-Dollar (knapp eine Million Euro).

Allerdings interessieren sich nur die wenigsten Liebhaber japanischer Fabrikate für derartiges Garagengold. Sie schätzen vor allem die hohe Qualität der Autos - und deren zahlreiche Extras. Der Mazda 929 von 1980 zu Beispiel, eine kantige Mittelklasselimousine mit US-Styling, bot schon damals eine Digitaluhr sowie einen Knopf im Armaturenbrett, mit dem sich der Kofferraum fernentriegeln ließ. "Wer einen japanischen Oldtimer besitzt, genießt das Fahren in einem individuellen und bezahlbaren Auto", sagt Marktbeobachter Brune.

Das Ersatzteil-Paradies

Die Fangemeinde, die sich für japanische Autos älterer Baujahre interessiert wächst daher stetig. "Vor zehn Jahren gab es diese Szene noch nicht, das ändert sich gerade", sagt Brune. Heute gibt es in Deutschland allein vier große Mitsubishi-Treffen.

Allerdings braucht man als Besitzer eines Nippon-Oldies einen ausgeprägten Spürsinn. Denn - und das ist noch ein Grund, warum es Fernost-Oldies schwerer haben als andere - Ersatzteile sind rar. Insbesondere die Beschaffung von Karosserieteilen oder Details der Innenausstattung erfordert beinahe detektivischen Einsatz.

Überraschenderweise gilt Finnland als vergleichsweise gut sortierter Markt. Denn dort führten die japanischen Hersteller ihre Modelle Ende der Sechzigerjahre zuerst in den europäischen Markt ein, um die Reaktionen der Käufer zu testen. Und aus Finnland wiederum wurde kaum ein Exemplar exportiert. Diese frühe Form der Markforschung hat zur Folge, dass bis heute zahlreiche japanische Oldies in Finnland unterwegs sind. Brune: "Dort findet man noch viele Raritäten. Sogar solche, die es im übrigen Europa nie gegeben hat."