Kfz-Versicherung 2018 Warum Sie sich für die Typklasse Ihres Autos interessieren sollten

Bei rund einem Viertel der versicherten Autos in Deutschland ändern sich die Einstufungen in die Typklassen der Kfz-Haftpflichtversicherung. Das teilt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit. Der Verband wertet nach eigenen Angaben jährlich rund 28.000 verschiedene Pkw aus.

Für die Berechnung der Typklassen werden die durch Fahrzeugschäden verursachten Reparaturkosten der letzten drei Jahre bei allen Automodellen berücksichtigt. Wurden für einen Fahrzeugtyp im Vergleich zu den Vorjahren weniger Schäden reguliert, wird dieser in eine niedrigere Klasse eingestuft - das kann sich für die Besitzer positiv auf den Versicherungstarif auswirken. Umgekehrt können aus höheren Einstufungen teurere Tarife resultieren.

Ob Ihr Modell in eine neue Typklasse eingestuft wurde, erfahren Sie unter diesem Link auf der Webseite des GDV. Sie benötigen dazu Schlüsselzahlen, die im Kfz-Schein aufgeführt sind.

Laut GDV kommen nun knapp 5,7 Millionen Autos (14 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr in eine höhere, rund 5,2 Millionen rutschen in eine niedrigere Klasse (13 Prozent). Für fast drei Viertel der insgesamt rund 39,6 Millionen Autos mit Haftplicht versicherten Autos dagegen ändert sich nichts (73 Prozent). Hier bleiben die Typklassen des Vorjahres erhalten.

Bei der Teilkasko kommt ein Fünftel (20 Prozent) in eine höhere Klasse. Das sind laut GDV rund 2,5 Millionen Autos. Für rund ein Drittel wird es günstiger (33 Prozent). So kommen rund 4,2 Millionen Autos in niedrigere Klassen.

Ebenfalls von Bedeutung: die Regionalklassen

Die Typklassen sind nach GDV-Angaben zwar für die Versicherungsunternehmen unverbindlich. Dennoch bilden sie einen Anhaltspunkt für die Berechnung der Tarife. Für die bestehenden Verträge gelten die Veränderungen meist zum 1. Januar 2018. Für neue Verträge können die Klassen sofort genutzt werden.

Kürzlich hat der GVD auch die neuen Regionalklassen bekannt gegeben. Sie basieren auf den Schadenbilanzen aus insgesamt 415 Kfz-Zulassungsbezirken - und spielen ebenfalls eine Rolle für die Beitragshöhe der Kfz-Haftpflicht sowie Voll- und Teilkaskoversicherung.

Wollen Sie erfahren, wie sich die Regionalklasse in Ihrem Zulassungsbezirk entwickelt hat? Hier finden Sie eine Auflistung unterteilt nach Bundesländern: