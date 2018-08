Kia Sportage im Test Sauber gemacht

Der erste Eindruck: Schürzenjäger. Es sind vor allem die Verkleidungen an Front und Heck, die beim Facelift den Unterschied zum Vorgänger ausmachen sollen. Neue Farben und Felgen gibt es natürlich auch.

Das sagt der Hersteller: Der Sportage ist das beste Pferd im Stall von Steffen Cost. Trotzdem leidet der Deutschlandchef von Kia derzeit. Denn die Diesel-Quote bei dieser erfolgreichen Baureihe ist von 55 Prozent im vergangenem Jahr auf 24 Prozent in diesem Jahr gesunken. Der Selbstzünder bringt nicht nur mehr Geld in die Kasse, sondern hilft dem Hersteller auch beim Erreichen der EU-Ziele für den Flottenverbrauch.

Deshalb freut sich Cost auch am meisten über die neuen Diesel, die mit SCR-Katalysator und Harnstoffeinspritzung sauberer gemacht wurden. Sie erfüllen alle Normen und sind von Fahrverboten ausgenommen: "Jetzt gibt es keinen Grund mehr, keinen Diesel zu kaufen", sagt Pressesprecherin Susanne Mickan. Kia hofft künftig wieder auf eine Quote von mindestens 40 Prozent. "Gemeinsam mit unserer Schwestermarke Hyundai sind wir die ersten, die bei unseren Dieseln diesseits der Luxusklasse einen Mildhybriden mit 48-Volt-Startergenerator anbieten." Mildhybride unterstützen den Verbrennungsmotor mit zusätzlicher Kraft - beispielsweise beim Anfahren oder Beschleunigen, das Auto kann aber zu keiner Zeit mit dem E-Motor alleine fahren.

Video Kia

Das ist uns aufgefallen: Der elektrische Startergenerators, auf den Kia so stolz ist, wird vom Fahrer nicht wahrgenommen. Denn der 2,0-Liter-Diesel, den die Koreaner als erstes mit dem Mildhybrid-System kombinieren, hat mit seinen 185 PS und 400 Nm schon von Hause aus so viel Punch, dass die 15 PS und 55 Nm der E-Maschine nicht wirklich ins Gewicht fallen.

Der über einen Riemen angebundene und von einem 48 Volt-Netz aus einem Lithium-Ionen-Akku im Kofferraum gespeiste Elektromotor schafft es aber, den Verbrenner sehr viel komfortabler zu starten als ein normaler Anlasser. Während der Fahrt kann der Diesel öfter abschalten. Solange der Akku voll ist, schickt Kia den Selbstzünder deshalb bei weniger als 30 km/h und leichtem Gasfuß in die Pause, der Wagen rollt. Weil der E-Motor beim Bremsen auch noch Energie zurückgewinnen kann und es nun für diese Spitzenmotorisierung obendrein noch eine Achtgang-Automatik gibt, summiert sich der Verbrauchsvorteil am Ende auf zehn Prozent, argumentieren die Entwickler. Den Normverbrauch gibt Kia mit 5,7 Litern an.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Kia Sportage:

Im besten Sinne unauffällig ist auch der Rest des Sportage. Das Ambiente vornehm, die Platzverhältnisse ausreichend und die Liste der Assistenten künftig noch länger. Erstmals bremst die Abstandsregelung, die zwischen 0 und 160 km/h arbeitet, das SUV notfalls auch bis zum Stillstand ein, um einen Unfall zu vermeiden. Damit schließt der Wagen auf zu Autos wie dem VW Tiguan oder dem Seat Ateca. Nur bei der Variabilität kann der Kia nicht mit dem VW mithalten, weil ihm die verschiebbare Rückbank fehlt.

Dafür haben die Koreaner endlich die nach hinten eher unübersichtliche Karosserie entschärft, indem sie außen ein paar Kameras installiert haben, die die Umgebung scannen und eine Panorama-Darstellung auf dem großen Touchscreen ermöglichen.

Das muss man wissen: Der überarbeitete Sportage wird zu Preisen ab 22.490 Euro ab September ausgeliefert. Neben dem Mildhybrid-Diesel gibt es noch einen zweiten Selbstzünder, der komplett neu ist. Er hat 1,6 Liter Hubraum und wird mit 115 oder 136 PS angeboten; die schwächere Variante nur mit Front, die stärkere gegen Aufpreis auch mit Allradantrieb. Beim 2,0-Liter-Diesel ist er Serie. Noch muss der kleine Ölbrenner ohne 48 Volt-Generator auskommen, wird aber im nächsten Frühjahr ebenfalls umgerüstet. Dann dürfte der Verbrauch von aktuell bestenfalls 4,8 Litern noch ein wenig weiter sinken.

So sehr Kia beim Sportage auf den Diesel setzt - ganz geht's natürlich nicht ohne Benziner. Deshalb haben die Koreaner auch weiterhin einen 1,6-Liter mit 132 oder 177 PS und Front- oder Allradantrieb im Programm, der nun mit Partikelfilter bestückt ist. So erfüllt er die dann gültige Abgasnorm.

Das werden wir nicht vergessen: Das durchgehende Leuchtenband am Heck, das auch am Audi Q8 zum Einsatz kommt. Vielleicht ist das ja eine Reminiszenz des Kia-Designchefs Peter Schreyer an seinen alten Arbeitgeber Audi.