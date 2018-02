Planspiel der Bundesregierung Kostenloser Nahverkehr "würde Systeme überlasten"

Nie mehr Fahrscheine kaufen, weniger Autos auf den Straßen, und die Verkehrsbetriebe können sich die zahlreichen Kontrollen sparen. Das alles klingt erst einmal gut - trotzdem sind nicht alle vom kostenlosen Nahverkehr begeistert, den die Bundesregierung laut einem Brief an die EU-Kommission prüfen will.

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) ist skeptisch : Mit rund zwölf Milliarden Euro jährlich finanzierten sich die Verkehrsbetriebe etwa zur Hälfte aus dem Ticketverkauf. Die müsste dann der Steuerzahler begleichen. Außerdem wären weitere Milliarden für neue Busse und Bahnen nötig, denn bei einem kostenlosen Angebot käme es zu einem enormen Fahrgastzuwachs. "Ein kurzfristiger, sprunghafter Fahrgastanstieg würde die vorhanden Systeme vollständig überlasten", warnte VDV-Präsident Jürgen Fenkse.

Doch nicht nur die Finanzierung ist umstritten: Auch die Zahl der Busse und Straßenbahnen müsse deutlich erhöht werden, erklärte der Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan. "Mir ist aber kein Hersteller bekannt, der kurzfristig Elektrobusse in der Stückzahl liefern kann, die wir bräuchten", so Sridharan.