LA Auto Show Benzinergipfel

Als Herausforderer für Audi Q5, BMW X3 und Mercedes GLC hat Infiniti in Los Angeles den QX50 enthüllt. Der Geländewagen der japanischen Nissan-Tochter will dabei vor allem mit einem unkonventionellen Motor punkten. Sein 2,0 Liter großer Vierzylinder mit 272 PS ist der erste Benziner mit stufenlos variabler Verdichtung. So wollen die Japaner bei vergleichbarer Leistung und mehr Elan beim Fahren den Verbrauch ihres bisherigen Sechszylinders um rund 25 Prozent drücken und der Konkurrenz den einen oder anderen Kilometer Reichweite abnehmen. Im Innenraum wirkt das Auto allerdings ziemlich angestaubt und bis es Ende nächsten Jahres in Europa in den Handel kommt, könnte es fast schon veraltet sein.