Rückrufaktion Brandgefahr bei Sportwagen von Lamborghini

Lamborghini hat Probleme mit brennenden Autos - mal wieder. Der Sportwagenhersteller ruft weltweit rund 5900 Fahrzeuge zurück, davon 430 in Deutschland. Betroffen sind die Modelle Aventador, Veneno und Aventador J aus dem Produktionszeitraum von 2012 bis 2016. Nach Angaben des Unternehmens können durch eine Fehlfunktion am Tanksystem Kraftstoffdämpfe am Heck austreten und sich mit heißen Abgasen entzünden.

Ein Lamborghini-Sprecher sagte dem SPIEGEL, der Marke seien sieben Fälle bekannt, bei denen Fahrzeuge dadurch in Brand geraten seien. Verletzte habe es dabei nicht gegeben, keiner der Fälle habe sich in Deutschland ereignet. Bei dem Rückruf handle es sich um eine freiwillige Serviceaktion.

Bei eigenen Analysen an fünf dieser Autos habe Lamborghini festgestellt, dass in den Fahrzeugen Auspuffanlage verbaut gewesen seien, die nicht freigegeben oder nicht zugelassen waren. Bei zwei Autos sei eine Analyse nicht mehr möglich gewesen, weil die Kunden sie nicht bei einem Lamborghini-Händler hätten reparieren lassen.

In einem Report der US-Verkehrsbehörde NHTSA von Anfang Februar heißt es, dass seit 2015 mehrere Fälle gemeldet worden seien, bei denen bei Fahrzeugen von Lamborghini im Stillstand der Motor plötzlich ausgegangen sei oder durch starke Hitze am Wagen Teile des Hecks schmolzen oder sich entzündeten. Bei einer Untersuchung sei die Fehlfunktion bestätigt worden; demnach besteht vor allem dann ein Brandrisiko, wenn der Fahrer im stehenden Wagen heftig Gas gebe oder der Tank überfüllt werde. Auch das Verbauen von nachgerüsteten Auspuffanlagen könne die Gefahr einer "großen Flammenbildung" erhöhen.

KBA-Untersuchung blieb für Lamborghini folgenlos

In den vergangenen Jahren tauchten im Internet einige Clips auf, bei denen Passanten zufällig filmten, wie Autos von Lamborghini im Stand in Brand gerieten. Die Berichte über brennenden Sportwagen aus Italien riefen vor etwa einem Jahr auch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) auf den Plan: Die Behörde ordnete daraufhin eine Untersuchung nach dem Produktsicherheitsgesetz bei den Modellen Gallardo und Aventador an.

Auf Nachfrage des SPIEGEL teilte das KBA am Freitag mit, dass diese Untersuchungen abgeschlossen seien. "Maßnahmen nach dem Produktsicherheitsgesetz waren nicht erforderlich", heißt es in einer Mitteilung. "Das KBA beobachtet den Markt und geht entsprechenden Hinweisen nach."

Lamborghini hatte bereits in der Vergangenheit Probleme mit Brandrisiken: 2012 musste der Hersteller, der zum VW-Konzern gehört, 1500 Wagen der Baureihe Gallardo zurückrufen. Der Grund war damals ein Problem mit einer Leitung, an der Hydrauliklüssigkeit austreten und mit dem Motor in Berührung kommen konnte. Bei einem heißen Aggregat hätte so ein Feuer in dem Wagen ausbrechen können.